Правообладатель иллюстрации Warner Bros Image caption Руни Мара понимает тех, кто был против, чтобы она играла Тигровую Лилию, но от роли не отказалась

У голливудских киностудий до сих пор принято на все роли приглашать белых актеров - даже если по сценарию персонаж несет в себе черты иной расы. И, несмотря на многочисленные протесты и явное несоответствие духу времени, традиция эта в прошлое не уходит. Корреспондент BBC Culture попробовал выяснить, почему.

Новый фильм "Пэн: Путешествие в Нетландию" ("Pan"), снятый в Голливуде по мотивам пьесы "Питер Пэн, или Мальчик, который не хотел взрослеть", стал объектом жесткой критики еще до своего выхода в прокат.

Шквал общественного возмущения обрушился на создателей ленты после сообщения о том, что белокожую актрису Руни Мару утвердили на роль индейской принцессы Тигровой Лилии.

Размещенная в интернете протестная петиция собрала 94 тыс. подписей; главный ее посыл прост и ясен: "Прекратите приглашать белых актеров на роли персонажей с небелым цветом кожи!"

"Пэн" - это лишь один из примеров того, что голливудские студии отдают предпочтение белокожим актерам даже тогда, когда роль написана для представителя другой расы.

Та же ситуация возникла недавно с романтической комедией "Алоха" ("Aloha") , автором сценария и режиссером которой выступил Кэмерон Кроу. Картину раскритиковали за то, что все роли в ней "выкрашены белилами".

Правообладатель иллюстрации Sony Pictures Releasing Image caption Режиссера Кэмерона Кроу обвинили в "отбеливании" ролей в его фильме"Алоха"

"В этом фильме ни одну роль со словами не доверили азиату или представителю коренного населения тихоокеанских островов", - пожаловался Ги Аоки, соучредитель и глава Media Action Network for Asian Americans (MANAA), некоммерческой организации, отстаивающей права американцев азиатского происхождения и выступающей против расовых стереотипов и дискриминации в медиа.

Аоки был также весьма разочарован, когда узнал, что в роли героини с гавайско-китайскими корнями занята белокожая актриса Эмма Стоун.

Эмма Стоун может сыграть любую роль, какую ей только заблагорассудится; недостатка в предложениях она не испытывает - Ги Аоки

Кроу у себя в блоге принес публичные извинения. "Я понимаю вашу досаду и искренне прошу прощения у вас и всех тех, кто воспринял мой выбор актрисы как неудачный или странный", - написал он в качестве вступления.

А затем объяснил, почему выбрал именно Эмму Стоун: "По роли это гаваянская квартеронка, которая очень гордится своим происхождением и переживает, что ее внешность ему не соответствует".

Сам Аоки, тем не менее, убежден в абсолютной неадекватности кастинга Кэмерона Кроу: "Вместо того, чтобы взять на эту роль актрису гавайского происхождения или азиатку, он отдал ее той, которая и так вполне востребована; Эмма Стоун может сыграть любую роль, какую ей только заблагорассудится; недостатка в предложениях она не испытывает".

"Отбеливание" Голливуда?

Правообладатель иллюстрации Twentieth Century Fox Image caption Ридли Скотта критиковали за то, что египтян в его фильме "Исход: Цари и боги" не играли актеры из Северной Африки

Список фильмов, в которых белокожие актеры играют представителей других рас, включает в себя все жанры, от романтической комедии, приключенческого боевика и фэнтези до исторической эпопеи.

Режиссер Ридли Скотт стал объектом пристального внимания борцов с расовой дискриминацией в прошлом году, когда выпустил фильм "Исход: Цари и боги" (Exodus: Gods and Kings). В этой его картине роли египтян исполнили актеры не-арабского происхождения.

А в 2013 году посыпались жалобы по поводу выбора актера Джонни Деппа в качестве индейца Тонто, героя фильма "Одинокий Рейнджер" (The Lone Ranger).

Джейк Джилленхол тоже оказался в центре скандала - из-за того, что, несмотря на свое шведско-еврейское происхождение, был взят на заглавную роль в фильме 2010 года "Персидский принц: Пески времени" (Prince of Persia: The Sands of Time).

Использование белых актеров для изображения в кино персонажей других рас, часто ироничного, так же старо, как и сама киноиндустрия.

Наиболее заметна в этой сфере дискриминация афроамериканцев и американцев азиатского происхождения.

"Это очень обидно, - считает Аоки. - Получается, что публике как бы говорят: "Не принимайте азиатов всерьез".

Правообладатель иллюстрации Paramount Pictures Image caption Мики Руни сыграл похожего на шута японского бизнесмена в фильме "Завтрак у Тиффани"

Аоки вспоминает, как в фильмах 30-х годов прошлого века белые актеры, с лицом, покрытым желтым гримом, играли китайского злого гения Фу Манчу.

И как Мики Руни в фильме 1961 года "Завтрак у Тиффани" (Breakfast at Tiffany’s) изобразил похожего на клоуна бизнесмена-японца, с торчащими как у кролика вставными зубами и преувеличенно толстыми линзами в очках.

Но если столько индивидуумов и групп людей выражает свое возмущение по поводу этой давно устаревшей традиции, почему же Голливуд упорно продолжает ей следовать!?

Расизм несомненно играет определенную роль в использовании белых актеров для воплощения на киноэкране персонажей с другим цветом кожи

"Полагаю, что за всем этим стоит определенная институциональная сила, а также историческая память, - говорит Том Ротман, руководитель киностудии Sony и один из важнейших игроков Голливуда. - Положение дел в киноиндустрии, по-моему, улучшается, однако я решительно соглашусь с теми, кто говорит, что мы делаем недостаточно много и недостаточно быстро."

Джеффри Мио, автор книги "Мультикультурная психология: Разнообразие культур и их понимание" (Multicultural Psychology: Understanding Our Diverse Communities), полагает, что старая кастинговая практика связана прежде всего с тем, что в Голливуде все еще предпочитают брать на работу людей знакомых и понятных.

"Отчасти это объясняется [естественным] стремлением взять человека, с которым комфортно, а комфортнее обычно с теми, у кого схожий с тобой бэкграунд, - говорит Мио. - Вот у нас здесь, в Штатах мультикультурное общество, однако мы почему-то предпочитаем существовать в рамках собственной культуры".

"Черное плохо продается"

Довольно распространено также мнение, что белокожие кинозвезды легче собирают "большую кассу".

Поэтому продюсер, стремящийся максимизировать прибыль, всегда предпочтет белого актера актеру иной расы.

Следуя этой логике, с Руни Марой в роли принцессы Тигровая Лилия коммерческие перспективы у "Пэна" гораздо лучше, чем если бы на ее месте была менее известная актриса индейского происхождения.

Миф о том, что кино с чернокожими актерами за границей плохо продается, был бы смешон, если бы не был так вреден - Дэвид Уайт

Однако многие представители киноиндустрии убеждены в несостоятельности довода, что фильмы с не-белыми актерами будто бы плохо продаются за рубежом и не имеют резонанса у международной публики.

"Миф о том, что "черное" не годится на импорт, был бы смешон, если б не было столь пагубным его увековечивание. Уилл Смит, Дензел Вашингтон, Дэвид Ойлово - работа этих и других чернокожих актеров востребована и славится на кинорынках по всему миру", - говорит Дэвид Уайт, национальный исполнительный директор актерского союза SAG-AFTRA.

По мнению Ги Аоки, сегодня у актеров с цветной кожей возможностей преуспеть в Голливуде больше, чем когда-либо прежде, учитывая изменившуюся структуру мирового кинорынка.

"Китай стал вторым по величине рынком кинопродукции, - напоминает Аоки. - И если в [американских] фильмах станет больше американцев азиатского происхождения, они [китайские кинозрители] непременно захотят увидеть там свое отражение. Отчего ж им не принять фильм, где таких актеров много? Так что аргумент типа того, что за бугром актеры-азиаты "не котируются", просто смешон, по-моему".

Публика хочет аутентичности

Раздосадованные упорством киностудий, правозащитные организации призывают к тому, чтобы актер своим бэкграундом как можно больше соответствовал роли, на которую претендует.

Среди крупных киностудийных боссов по крайней мере один согласен с такой позицией.

"Думаю, речь здесь должна идти о некоем балансе между актерским уровнем и адекватным представлением на экране многообразия мира, - говорит Том Ротман. - И я согласен, когда вы спрашиваете об американских индейцах или представителях других рас в кино, что киноиндустрия должна больше работать над тем, чтобы многообразие публики в зале было отражено и на экране".

Правообладатель иллюстрации Walt Disney Studios Motion Pictures Image caption В 2013 году общественное возмущение вызвал выбор Джонни Деппа на роль индейца Тонто в "Одиноком Рейнджере"

Многие полагают, что в киноиндустрии основным критерием при подборе актеров должно быть их профессиональное и художественное соответствие задаче.

Однако, по мнению Джеффри Мио, такой подход будет способствовать сохранению статус-кво.

"Этот критерий часто приводят в качестве аргумента режиссеры и директора по кастингу, но - как жалуются нам представляющие национальные меньшинства актеры - говоря, что ищут на роль лучшего [в профессиональном отношении] актера, они [режиссеры и директора по кастингу] на самом деле подразумевают, что подбирают себе кого-то из друзей или людей привычного для них круга".

В борьбе за изменение Голливудом его кастинговой политики существует такая проблема, как отсутствие среди кинематографистов единой оппозиции, которая бы говорила и действовала сообща.

Правозащитники, наблюдающие за работой медиа, как правило не хотят, чтобы белые актеры были заняты в ролях, предполагающих другую расу.

А вот в актерском союзе SAG-AFTRA такая позиция не находит поддержки.

Джейка Джилленхола сняли в заглавной роли в фильме 2010 года "Персидский принц: Пески времени" (Prince of Persia: The Sands of Time), несмотря на его шведско-еврейское происхождение (Источник: Walt Disney Studios Motion Pictures)

Правообладатель иллюстрации Walt Disney Studios Motion Pictures Image caption Джейк Джилленхол снялся в фильме "Персидский принц" несмотря на шведско-еврейское происхождение

"По действующему законодательству, расовая принадлежность человека не может рассматриваться как часть его профессиональных квалификаций при приеме на работу, - говорит Дэвид Уайт. - И SAG-AFTRA не является сторонником того, чтобы одному соискателю или группе отдавалось предпочтение в ущерб другим."

Уайт, однако, признает, что Голливуду не достает разнообразия в ролях. "Мы до сих пор наблюдаем недостаток возможностей [для актерской работы], и нас весьма удручает существующий разрыв с тем, что публика - и американская, и международная - ожидала от продюсеров в 2015 году".

Кинозрители нынче требуют большей аутентичности

Кинозрители нынче требуют большей аутентичности. В роли американского индейца, к примеру, они хотят видеть актера-индейца. И в случае несоответствия быстро реагируют, выражая свой протест через соцсети.

Адам Мур, национальный директор отдела SAG-AFTRA по равным возможностям и соблюдению принципа многообразия при найме актеров, отмечает, что "неаутентичные интерпретации киноролей отвергаются все чаще и чаще.

Создатели контента, те, кто дает проектам "зеленый свет", и ответственные за найм актеров ищут людей, которые могли бы написанную историю воплотить на экране с наибольшей аутентичной достоверностью".

"Отбеливание", возможно, будет сокращаться по мере того, как США становятся все более и более мультикультурной страной, и, в свою очередь, Голливуд - где до сих пор правят бал белые мужчины - тоже постепенно будет уходить от однообразия.

Согласно опубликованному в феврале второму ежегодному докладу "Многообразие в Голливуде" Калифорнийского университета Лос-Анжелеса (UCLA), в 2013 году среди людей, занимающих ключевые посты в голливудских студиях, 94% составляли представители белой расы.

Киноиндустрия остается по преимуществу бизнесом белых, и расовые меньшинства недостаточно представлены здесь на всех этапах кинопроизводства, как перед камерой, так и за ней.

И, как полагают многие, пока такой расклад кардинальным образом не поменяется - а есть признаки того, что перемены в этом направлении уже начались на телевидении, - сохранится и давняя тенденция Голливуда на все роли, независимо от прописанного в сценарии портрета, брать белых актеров.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.