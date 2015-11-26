Голодомор: историки продолжают спорить о числе жертв

Правообладатель иллюстрации ukrinform Image caption Голодные дети в 1933 году

За годы независимости на Украине и за ее пределами было проведено немало исследований и написано много трудов, посвященных Голодомору, но спорных вопросов, из-за которых ломают копья ученые, меньше не стало.

Ожесточенные дискуссии ведутся вокруг количества погибших (причем одни данные могут отличаться от других в разы), различные теории возникают о причинах Голодомора, а также о его последствиях. Настоящие мифы рождаются вокруг историй о каннибализме тех времен.

Украинская служба Би-би-си собрала несколько последних исследований и теорий ученых, посвященных самым обсуждаемым аспектам Голодомора 1932-1933 годов.

В материале содержатся фото, которые могут шокировать.

Умершие и нерожденные

Голодомор 1932-1933 годов унес жизни одного миллиона детей в возрасте до десяти лет, из-за него в Украине не родились еще 600 тыс. детей. Такие данные обнародовали ученые Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи.

Данные различных ученых часто отличаются и варьируются от 2,6 до 7 млн человек. Демограф Наталья Левчук говорит, что причины таких разногласий заключаются в недостатке данных и их некорректном использовании.

Группа ученых из Института демографии получила доступ к огромному массиву статистических данных, закрытых ранее, в том числе и из российских архивов.

Правообладатель иллюстрации ukrinform Image caption Жертвы голода. Репродукция 1993 года

"Мы не только собрали и систематизировали архивные сведения, но и произвели их критическую оценку - реконструировали демографическую динамику Украины за 12 лет между переписями 1926 и 1939 годов - количество родившихся, умерших, миграции населения", - рассказала ВВС Украина о ходе исследования Наталья Левчук.

По ее словам, такой подход позволил получить точную оценку потерь от Голодомора, исследовать возраст и пол жертв.

По подсчетам ученых, всего в 1932-1934 годах от Голодомора умерли 4,5 млн человек. Из них прямые потери - это 3,9 млн.

"Прямые потери из-за сверхсмертности - это не все умершие. Это то количество погибших, которых бы не было, если бы не было Голодомора", - объясняет она.

Демографы обнаружили, что из-за высокой смертности женщин и рисках для беременности за эти годы не родились около 600 тыс. детей. Именно эту цифру относят к так называемым косвенным потерям населения.

Больше всего жертв - среди мужчин

Украинские ученые, которые проводили исследование в сотрудничестве с американскими, пришли к выводу, что 90% человеческих жертв приходилось именно на 1933 год. А самым смертоносным в этом году был период с марта по август.

"Голод начался в 1932 году, а в 1933 был его пик. Но, когда мы начали проводить исследования, мы увидели, что еще в 1934 году наблюдался высокий уровень сверхсмертности - он заметно превышал норму. Потери нерожденными были довольно существенными в 1934 году", - говорит Наталья Левчук.

Большая часть погибших были крестьянами - это 3,6 млн, однако потери среди городского населения тоже велики - около 300 тыс. человек.

61% умерших от голода - это мужчины, а это - 2,4 млн человек.

Миф о россиянах на востоке

На фоне событий на востоке Украины сейчас особенно распространяется информация о "русифицированном" после Голодомора Донбассе. Однако историки утверждают, что так считать не совсем правильно.

По данным кандидата исторических наук Геннадия Ефименко, в опустошенные Голодомором украинские села переместили 138 тыс. крестьян из России и Беларуси, но около 80% из них вернулись домой.

Правообладатель иллюстрации ukrinform Image caption Сельская женщина и ее дети сбежали от голода в Киев. 1933 год. Репродукция Анатолия Поддубного из книги "Голод в Советской Украине в 1932-1933 годах". Издание Гарвардского университета (США). 1986 год

"Несмотря на то, что здесь им было всяческое содействие, их освободили от налогов, они почти все вернулись домой. Россияне не привыкли к этому образу жизни и ведению хозяйства. Я читал их письма - они писали: мы не знаем, как здесь жить, как топить дома", - рассказывает историк.

В современные Донецкую и Луганскую области переселение происходило в северные сельские районы, отдаленные от промышленного центра. Эти села и сейчас остаются наиболее проукраинскими на Востоке. В 1933 году из России в Донецкую область переехали 19 тыс. человек. Для сравнения: из Черниговской области переехали 22 тысячи.

"Когда говорят, что это фактор русификации - это неправда. Уже в то время в Донецкой области было около 3 млн человек. Как могут 19 тыс. крестьян русифицировать 3 млн? Русификация Донбасса была, но в результате других процессов и других переселений. Например, согласно переписи 1926 года в Луганской области россиян было больше 40%", - говорит историк.

Депортации и стертая память

По словам историка Ефименко, если поначалу переселение в опустошенные Голодомором села было добровольным, то в 1935-1936 годах власти прибегли к депортации. Крестьян из Киевской (современные Житомирская и Киевская) и Винницкой (в том числе современная Хмельницкая) областей принудительно вывозили на восток и заселяли в пустые дома.

Правообладатель иллюстрации ukrinform Image caption Снимок, сделанный на Украине в 1932-1933 годах. Репродукция Анатолия Поддубного из книги "Голод в Советской Украине в 1932-1933 годах". Издание Гарвардского университета (США). 1986 год.

"Давали день на сборы и отправляли. Хлеб государству был нужен, а выращивать его в некоторых районах после Голодомора было некому. Кроме того, нужно было "почистить" западную границу УССР", - рассказывает историк.

Переселяли тех, кто на западе Украины "не проявил себя в укреплении границы и колхозного строя", также в директивах речь шла о "националистических и антисоветских элементах".

Историки говорят о так называемой стертой памяти поколений, когда практически не сохранились воспоминания о переселении в вымершие от голода села.

"Зафиксированных воспоминаний этого ужаса, когда вселялись в пустые дома, где умерли люди, я нигде не встречал. Таким предпочитали не делиться. Для людей это было ужасно. Я - потомок таких переселенцев. Моя бабушка с детства рассказывала мне о Голодоморе, как забирали еду. Но о своем переселении она молчала. Для нее это был еще больший ужас. Возможно потому, что они переехали в дом умерших. Только перед смертью рассказала", - рассказал историк.

Массовое людоедство

Еще один не до конца изученный вопрос, связанный с Голодомором, - людоедство. В архивах органов внутренних дел хранятся полторы тысячи дел о каннибализме, но реальные цифры были гораздо выше, рассказывает доктор исторических наук Василий Марочко. За каннибализм сначала приговаривали к смертной казни, впоследствии - к выселению.

В первой половине 1932 года были единичные факты людоедства, во второй половине 1932 и 1933 - это стало массовым явлением во всех семи областях, где свирепствовал голод, говорит историк.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Белгородская область, 1934 год

"Обычно к людоедству чаще прибегали женщины, возможно, чтобы сохранить семью, когда в жертву приносили младшего ребенка, чтобы выжили старшие. Особенно это было в весенний период", - рассказывает Марочко.

Часто жертвами каннибализма становились беспризорные дети, которые в поисках пищи ходили по деревням.

Также за эти годы были уничтожены несколько миллионов собак и кошек.