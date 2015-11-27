Храм сорока тысяч мертвецов

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Туристам, которые любят страшные истории, наверняка понравится эта зловещая часовня, обильно украшенная люстрами из скелетов, дароносицами из тазобедренных костей и гирляндами из черепов, констатирует корреспондент BBC Travel.

Мрачная Седлецкая костница являет собой весьма зрелищный пример неизбежности смерти - на украшение чешской "церкви-на-костях" пошло более 40 тысяч скелетов.

История этого сооружения восходит к 1278 году, когда настоятель мужского монастыря в Седлеце - небольшом городке, расположенном в 80 километрах к востоку от Праги, - совершил паломничество в Иерусалим и набрал там немного земли с Голгофы, где был распят Христос.

По возращении монах-путешественник рассыпал привезенную святыню по местному церковному кладбищу.

Молва об этом прошла по всей Богемии, и вскоре седлецкое кладбище стало одним из самых популярных мест для погребения.

Правообладатель иллюстрации Michal Cizek Getty Image caption Страшная часовня встречает гостей

Правообладатель иллюстрации Michal Cizek Getty Image caption Ангелы ликуют, попирая оскалившиеся черепа

Правообладатель иллюстрации Michal Cizek Getty Image caption Люстра из костей - главное достояние часовни

Правообладатель иллюстрации Michal Cizek Getty Image caption В этой люстре можно найти буквально каждую кость человеческого скелета

Эта традиция сохранялась на протяжении всего XIV века, когда Европу поразила эпидемия чумы, которую прозвали "черной смертью", - в Седлеце похоронено почти 30 тысяч жертв этой страшной болезни со всей Центральной Европы.

В ходе гуситских войн - крестовых походов Римской католической церкви на богемских реформаторов христианства - Седлец и соседний город Кутна Гора были частично разрушены, а погибшие в боях 10 тысяч человек тоже нашли свой последний приют на знаменитом кладбище.

В XV веке останки многих погребенных были извлечены из земли, чтобы освободить место для готической церкви, и сложены в костнице, специально сооруженной в подвале нового храма.

Там они оставались относительно нетронутыми вплоть до 1870 года, когда в жуткий склеп был приглашен местный резчик по дереву - ему было поручено превратить груды костей в произведения искусства.

Правообладатель иллюстрации Michal Cizek Getty Image caption Дань уважения семье, заказавшей убранство часовни

Правообладатель иллюстрации Michal Cizek Getty Image caption Бренные останки жертв "черной смерти"

И это ему удалось. Маленькая часовенка вся заставлена и увешана причудливыми украшениями из выбеленных костей: от гирлянд черепов над дверьми до дароносиц из тазобедренных костей и целого фамильного герба, выложенного из того же материала в честь богемского дворянского рода Шварценбергов, нанявших резчика в XIX веке.

Но главным экспонатом часовни является гигантская люстра, при изготовлении которой хотя бы по одному разу использовались все кости человеческого скелета: на конце каждого из семи лучей жуткого светильника на посетителей смотрят пустые глазницы черепов, несущих вечную вахту в Седлецкой костнице.

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