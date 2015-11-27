Храм сорока тысяч мертвецов
Туристам, которые любят страшные истории, наверняка понравится эта зловещая часовня, обильно украшенная люстрами из скелетов, дароносицами из тазобедренных костей и гирляндами из черепов, констатирует корреспондент BBC Travel.
Мрачная Седлецкая костница являет собой весьма зрелищный пример неизбежности смерти - на украшение чешской "церкви-на-костях" пошло более 40 тысяч скелетов.
История этого сооружения восходит к 1278 году, когда настоятель мужского монастыря в Седлеце - небольшом городке, расположенном в 80 километрах к востоку от Праги, - совершил паломничество в Иерусалим и набрал там немного земли с Голгофы, где был распят Христос.
По возращении монах-путешественник рассыпал привезенную святыню по местному церковному кладбищу.
Молва об этом прошла по всей Богемии, и вскоре седлецкое кладбище стало одним из самых популярных мест для погребения.
Эта традиция сохранялась на протяжении всего XIV века, когда Европу поразила эпидемия чумы, которую прозвали "черной смертью", - в Седлеце похоронено почти 30 тысяч жертв этой страшной болезни со всей Центральной Европы.
В ходе гуситских войн - крестовых походов Римской католической церкви на богемских реформаторов христианства - Седлец и соседний город Кутна Гора были частично разрушены, а погибшие в боях 10 тысяч человек тоже нашли свой последний приют на знаменитом кладбище.
В XV веке останки многих погребенных были извлечены из земли, чтобы освободить место для готической церкви, и сложены в костнице, специально сооруженной в подвале нового храма.
Там они оставались относительно нетронутыми вплоть до 1870 года, когда в жуткий склеп был приглашен местный резчик по дереву - ему было поручено превратить груды костей в произведения искусства.
И это ему удалось. Маленькая часовенка вся заставлена и увешана причудливыми украшениями из выбеленных костей: от гирлянд черепов над дверьми до дароносиц из тазобедренных костей и целого фамильного герба, выложенного из того же материала в честь богемского дворянского рода Шварценбергов, нанявших резчика в XIX веке.
Но главным экспонатом часовни является гигантская люстра, при изготовлении которой хотя бы по одному разу использовались все кости человеческого скелета: на конце каждого из семи лучей жуткого светильника на посетителей смотрят пустые глазницы черепов, несущих вечную вахту в Седлецкой костнице.
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