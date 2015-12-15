Мастер Церкви джедаизма: "Да пребудет с вами сила!"

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Оружие джедаев - светящийся меч

Киноэпопея "Звездные войны" заработала по всему миру 3,3 млрд долларов и породила культ, которому поклоняются четверть миллиона человек во многих странах мира.

Накануне премьеры в Лос-Анджелесе самого нового фильма этой саги – "Пробуждение силы" – в находящуюся в Британии Церковь джедаизма стало поступать все больше запросов от людей, интересующихся этой субкультурой.

Патрик Дей-Чайлдс - или джедай Чи-Па Амше – мастер Церкви джедаизма, к которой он примкнул 10 лет назад. Теперь он является одним из пятерых мастеров, которые председательствуют в церковном совете.

Патрик, назвавший двух своих детей по именам героев "Звездных войн", рассказывает о концепции этой новой веры.

Правообладатель иллюстрации Patrick Day Childs Image caption Патрик Дей-Чайлдс исповедует джедаизм уже 10 лет

Каковы основные принципы веры Церкви джедаизма в Британии?

Есть кодекс джедаев, которому мы следуем ежедневно: эмоции, но миролюбивые; неосведомленность, но при этом знание; страсть, но безмятежная; хаос при гармонии; смерть и при этом сила.

Мы верим в то, что когда мы умираем, мы отдаем силу в том смысле, что мы оставили свой след в мире, и каждый тебя будет помнить, плохо ли или хорошо.

Мы приветствуем тех, кто хочет иметь две веры, быть, например, мусульманином-джедаем или буддистом-джедаем.

Сколько в вашей церкви джедаев?

Во время переписи населения многие указали свою принадлежность [к джедаизму] из анархических побуждений или в шутку, но были и те, кто хотел сказать, что именно в это они и верят.

Чтобы стать членом нашей церкви, необходимо загрузить себе тренировочный модуль и в конце пройти тест. Мы получили свыше 250 тысяч таких заявок.

Мы полагаем, что мы являемся единственной церковью джедаизма в Соединенном Королевстве. Обычно мы получаем порядка 100 звонков в месяц (по поводу религии), однако перед выходом нового фильма нам поступило до 1000 звонков.

Должны ли члены церкви носить плащи?

Мы никого не заставляем ничего носить, это исключительно по желанию. Хотя мы приветствуем, когда люди надевают плащи на различные торжества и на церемонию посвящения.

Капюшон многим служит своего рода защитной оболочкой, поскольку у нас много аутистов или людей нервического склада, которым трудно выйти из дома, поэтому ношение капюшона им облегчает эту задачу, помогает преодолеть волнение.

А что вы скажете по поводу темной стороны?

Мы сотрудничаем с церквями ситхов (в "Звездных войнах" ситхи – противники джедаев, сторонники темной силы), чтобы лучше их понять.

Они не приветствуют убийство других людей, они говорят: позвольте своим эмоциям управлять вами, поскольку эмоции – это то, на что вы можете положиться.

Вы говорите о своей вере?

Я не стесняюсь ее. Если разговор вдруг об этом заходит, то я могут часами говорить об этом, пока меня не остановят, но в плаще я постоянно не хожу. Хотя у меня на машине есть наклейка, гласящая: "Я исповедую джедаизм".

Вы своих детей воспитываете как джедаев?

Я воспитываю их согласно ценностям джедаев, потому что в конечном счете главное в джедаизме - это помогать другим, что, на мой взгляд, все захотели бы привить своим детям.

А когда они дорастут до того возраста, когда сами смогут выбрать веру по себе, то это будет исключительно их выбор. Моя невеста ничего не имеет против – хотя она сама не джедай.

А что если в новом фильме будет представлена несколько иная концепция джедаизма – изменится ли тогда ваша вера?

Мы ждем-не дождемся выхода нового фильма не только как поклонники, но и как последователи веры. Это не просто клуб по интересам, это гораздо больше.

Поэтому если вдруг джедай становится плохим и они все превращаются в лордов-ситхов, то у нас столько по этому поводу написано всего, что нас это никак не затронет.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption "Галактический съезд" джедаев в Лондоне в 2014 году