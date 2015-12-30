10 лучших фильмов 2015 года
Во время длинных новогодних праздников у нас есть возможность проверить, все ли достойные нашего внимания кинокартины мы успели посмотреть в уходящем году, и если нет – наверстать упущенное.
(Другие статьи сайта BBC Culture на русском языке)
Итак, лучшее в 2015-м: кинокритик Оуэн Гляйберман по просьбе BBC Culture выбрал главные события кинематографа за последний год.
10. "Эми"
Эми Уайнхаус выпустила всего два альбома. К тому времени, когда она умерла в возрасте 27 лет, ее пристрастие к алкоголю и скандальное поведение столько раз фигурировали в прессе, что возникает вопрос: как документальный фильм о ней может сообщить нам что-то новое?
Режиссеру Азифу Кападиа это определенно удалось. Мы видим Уайнхаус глазами близкого человека и испытываем потрясение – как будто кино снято о неизвестной нам звезде.
Девушка с вечным макияжем "кошачий глаз" была талантлива, как Билли Холидей, обладала невероятной эротической харизмой и тягой к самоуничтожению.
Спекуляции желтой прессы не интересуют Кападиа: его рассказ – о пронзительной, глубокой трагедии, которой обернулась жизнь певицы.
9. "Зильс-Мария"
Если представить себе Ингмара Бергмана времен "Осенней сонаты", только менее напряженного и сурового, у него могло бы получиться что-нибудь вроде драмы Оливье Ассаяса об актрисе (Жюльет Бинош), не осознающей, что ее собственный кризис среднего возраста превратился в ее величайшую роль.
Бинош проживает на экране целую симфонию чувств, а Кристен Стюарт, играющая ее амбициозную помощницу, по масштабу актерского дарования претендует на роль Джейн Фонды нового тысячелетия.
Облака, фигурирующие в оригинальном названии картины (Clouds of Sils Maria) – необычное атмосферное явление, подобно змее скользящее по горному перевалу – у Ассаяса становятся метафорой темных сил бытия и одновременно поэтичным сюжетным поворотом.
8. "Крид: Наследие Рокки"
Вряд ли вы мечтали о том, чтобы увидеть на большом экране очередную вариацию на тему "Рокки". Так вот, динамичная психологическая драма Райана Куглера о боксе – самый захватывающий из зрелищных фильмов года.
Сценарий не блещет оригинальностью, но режиссерское мастерство Куглера очевидно в каждом кадре.
Майкл Б. Джордан в роли сына Аполло Крида демонстрирует новый формат актерской игры: его невозмутимое лицо напоминает маску (а когда он плачет, то кажется, что расплакалась статуя), однако глубоко внутри он уязвим, как Сильвестр Сталлоне в первом "Рокки".
Есть здесь и сам Сталлоне, надломленный, но не побежденный. Звучит банально, но сыграл он потрясающе душевно.
7. "Конец тура"
Может ли фильм, где одни разговоры и никакого сюжета, держать зрителя в напряжении до самых финальных титров?
Ответ на этот вопрос не стоит искать на сеансе "Омерзительной восьмерки"; лучше отправляйтесь смотреть изобретательную драму Джеймса Понсольдта о писателе Дэвиде Фостере Уоллесе, чье болезненное самолюбие мешало ему наслаждаться собственной славой.
Уоллеса великолепно сыграл Джейсон Сигел, представив литератора как пророка поколения икс с вечной банданой на голове, упрямо ставящего знак равенства между успехом и поражением.
Джесси Айзенберг в роли репортера Rolling Stone, интервьюирующего писателя, воплощает собой рациональность, однако фильм в целом посвящен загадке самоубийства Уоллеса.
В картине говорится, что Уоллес был одержим навязчивой идеей переплюнуть всех вокруг – даже если для этого нужно раскрыть свои карты и уничтожить собственную славу.
6. "Головоломка"
Лучшая картина Pixar за последнее десятилетие основана на концепции, ранее не встречавшейся мне в кино. Идея создателей – показать, как наши эмоции борются друг с другом, формируя нашу личность.
Вступающая в подростковый возраст девочка Райли (Кейтлин Диас) после переезда с родителями в Сан-Франциско впадает в отчаяние.
В пиксаровской анимированной стране чудес ее тоска представлена как нешуточная борьба разных сторон личности девочки.
Гнев (воинственный Льюис Блэк), Страх (Билл Хейдер), Отвращение (Минди Кейлинг), Радость (Эми Полер) сражаются в голове Райли, словно на игровом поле, и на все это взирает пессимистичная Грусть (Филлис Смит), благодаря которой мы остаемся людьми.
5. "Девушка без комплексов"
Название и рекламная кампания этого фильма наводят потенциального зрителя на мысль, что речь пойдет об унылой алкоголичке, однако героиня Эми Шумер - автор журнальных статей, неудачница обаятельная и практичная.
Ей нравится секс и безответственное поведение, и она привыкла болтать все, что вздумается – в нашей культуре это принято.
Фильм американского режиссера Джадда Апатоу посвящен взрослению этой очаровательной блудницы. Получилась безумно смешная романтическая комедия, на зависть Джулии, Сандре и Мег.
Авторство эксцентричного сценария принадлежит самой Шумер, которая на раз обставляет всех этих шаблонных принцесс. В роли Эми она бесконечно уморительна, но очень реалистична.
Ну а Билл Хейдер – как всегда, обычный неглупый парень, одинаково способный на досадные промахи и на достойные поступки.
4. "Наваждение"
Алекс Гибни выдает документальные фильмы с такой скоростью, с какой иные режиссеры клепают эпизоды телесериалов.
В результате иногда страдает качество, но вовсе не в данном случае: "Наваждение" - это мрачное и профессионально выполненное погружение в тайны Церкви саентологии.
Фильм снят как триллер, в нем анализируется глубинная психология культа, и подробно объясняется, как в сети саентологии оказались втянуты Том Круз и Джон Траволта, и как множество других, обычных людей отказались от собственной идентичности ради религиозного движения, основанного писателем-фантастом Роном Хаббардом.
Первое появление в кадре нынешнего духовного лидера саентологов Дэвида Мицкевича напоминает выход Дарта Вейдера в "Звездных войнах".
3. "Любовь и милосердие"
Как сделать фильм-биографию о лидере группы Beach Boys Брайане Уилсоне, гении поп-музыки с нестабильной психикой, порой испытывающем сложности даже с тем, чтобы внятно объясниться?
Блистательная драматическая картина Билла Полада рассказывает о природе психологических сложностей Уилсона. В фильме он изображен как персонаж кроткий, не от мира сего, в голове которого звучат голоса и мелодии – как ему кажется, божественного происхождения.
Лучшая роль этого года исполнена Полом Дано, сумевшим уловить все мельчайшие характеристики юного Брайана – от заикания до удивительного сияния, которое от него исходило.
Уилсона средних лет, подчиненного авторитарному психотерапевту (Пол Джаматти), играет Джон Кьюсак. Эмоциональное красноречие актера можно сравнить лишь с его ролью в фильме "Скажи что-нибудь" – пусть он и не слишком похож внешне на бывшего солиста Beach Boys.
2. "Безумный Макс: Дорога ярости"
Через три десятилетия после выхода фильма "Безумный Макс: Воин дороги" режиссер Джордж Миллер решил снять сиквел помощнее – точно так же, как "Воин" был помощнее самого первого "Безумного Макса".
Результат получился завораживающим. Погони и стычки чередуются на сверхзвуковой скорости, будто играешь в кошмарную видеоигру.
Мрачная прелесть этого фильма состоит в том, что в каждом выверенном кадре, при каждом столкновении ржавых авторазвалюх героям есть, что терять.
Том Харди играет поломанного и побитого жизнью Макса, отчаянно пытающегося вновь обрести себя, а Шарлиз Терон воплощает на экране образ героини постапокалиптического матриархата. Она – душа "Дороги ярости", и душа эта горит огнем.
1. "Кэрол"
Возвышенная и сентиментальная картина Тодда Хейнса, действие которой происходит в начале 1950-х годов, на первый взгляд мало чем отличается от фильма "Вдали от рая" того же режиссера.
Однако Хейнс впервые изображает страсть так непосредственно и изящно. В его руках роман Патриции Хайсмит, написанный в 1952 году, превращается в завораживающее романтическое путешествие, где фигурирует и разбитое сердце.
Главная героиня Кэрол производит впечатление роковой женщины, пока не предстает в образе любящей матери, смысл жизни которой оказался под угрозой. Играющая ее роль Кейт Бланшетт демонстрирует мощную палитру эмоций: ей удается и высокомерие, и нежность, и неистовство, и горе.
А невозмутимая поначалу героиня Руни Мары постепенно открывает для себя истинное значение любви.
Хотя это и не произносится вслух, "Кэрол" по сути – настоящий призыв к толерантности. Это фильм, в томных декорациях старого доброго Голливуда рассказывающий о раскрепощении.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.