Куратор русской Википедии: "Заблокировать могут в любой момент"

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Возглавляемая Станиславом Козловским организация "Викимедиа Ру" управляет русскоязычным разделом "Википедии"

По случаю 15-летия всемирной открытой свободной онлайн-энциклопедии Википедия Станислав Козловский, исполнительный директор некоммерческого партнерства "Викимедия Ру", рассказал Русской службе Би-би-си о том, как развивается русскоязычная Википедия.

Русская Википедия по размеру занимает седьмое место среди языковых версий онлайн-энциклопедии, однако по числу активных участников проекта уверенно идет на пятом месте, уступая лишь англоязычной, немецкой, французской и испанской Википедиям.

Сейчас в русской Википедии 1 281 000 статей. И по словам Станислава Козловского, пока что ни одна из них не была удалена по требованию российских властей, несмотря на регулярные претензии Роскомнадзора к Википедии.

Со Станиславом Козловским беседовал корреспондент Русской службы Би-би-си Виктор Нехезин.

Би-би-си: Какое место занимает русская Википедия среди остальных языковых версий энциклопедии?

Станислав Козловский: По количеству статей русская Википедия действительно занимает седьмое место. Перед нами на первом месте английская, потом шведская, немецкая, голландская, себуанская и французская. Но реально есть некоторые Википедии, которые считают, что главное не качество статей, а количество.

Вот, например, в шведской Википедии в основном загружаются статьи о насекомых и грибах программой-ботом. Это делает один швед, а у него жена-филиппинка - и статьи на себуанском и варайском были тоже этим ботом загружены. Поэтому себуанская и шведская Википедии обгоняют русскую. Если такие вещи не считать, то мы на четвертом месте.

Би-би-си: А сколько это в абсолютных цифрах?

С.К.: Это 1 миллион 281 тысяча, то есть почти уже 1,3 миллиона статей.

Би-би-си: Вы заговорили о качестве статей. А как вы определяете качество? Вас иногда называют "главным" по русской Википедии, и хотя это, возможно, не совсем верно, тем не менее, вы ведь можете высказать какое-то коллегиальное мнение на этот счет?

С.К.: Ну нет, у нас в Википедии, конечно, принципиально важно, что мы все равны. Для статьи Википедии главное - чтобы была раскрыта тема. В отличие от классических энциклопедий, когда энциклопедия долго готовится, много-много лет, и потом наконец показывается широкой публике, в Википедии все читатели могут видеть и полуфабрикаты, и недописанные статьи, и есть достаточно большой процент статей, которые мы называем "болванки" - там только базовая информация. Поэтому самое важное для нас, чтобы тема была полностью раскрыта. Но также есть требования, чтобы они были написаны нейтрально, не отражали какую-то одну узкую точку зрения, чтобы не были пропагандистскими или рекламными, и так далее.

Би-би-си: Я знаю, что лучшим статьям присваиваются звездочки.

С.К.: Да. У нас это называется "избранные статьи". И есть "хорошие статьи". "Избранные" - это самые лучшие. Там требования по объему статьи, все факты должны сопровождаться источниками. Избранная статья не может быть очень короткой, должны иметься иллюстрации. Она должна быть оригинальной, написанной для Википедии, нейтральной, не содержать оригинальных и недостоверных, непроверяемых исследований. Есть требования к списку литературы, наличию ошибок и неточностей и так далее.

Би-би-си: Но звездочку все-таки ставит не автор статьи, а некий коллективный разум?

С.К.: Конечно. Идет обсуждение статей. Человек может выдвинуть свою статью в "избранные", и дальше идет обсуждение, насколько она соответствует критериям, и потом ставится звездочка. Иногда были случаи, что звездочку потом снимали. Потому что находились какие-то ошибки или критерии ужесточались.

Би-би-си: Я довольно часто сталкиваюсь с таким мнением, что на англоязычную версию Википедии можно полагаться - она интересная, большая и действительно точная, - а на русскую Википедию якобы полагаться нельзя. И в целом люди часто с пренебрежением говорят о русской Википедии. Как вы можете прокомментировать это мнение?

С.К.: Действительно, английская Википедия стала развиваться раньше. Сегодня мы отмечаем 15 лет со дня возникновения по сути англоязычной Википедии. Русская Википедия возникла в мае 2001 года, но она долгое время, до конца 2003 года, вообще не развивалась, там не было никаких статей, не было никакого сообщества. За это время английская достаточно сильно развилась. И количество англоговорящих людей вообще значительно больше, почти на порядок, чем тех, кто говорит по-русски. Поэтому да, по качеству и объему она лучше.

Но, тем не менее, сказать, что русская Википедия какая-то совсем кошмарная и ужасная, все-таки нельзя. Возможно, эти люди, которые так вот говорили, они видели Википедию много лет назад, и тогда действительно качество было довольно низкое. Сейчас можно взять любую статью, посмотреть, как она выглядела год назад, пять лет назад, - и убедиться, что она на самом деле сильно развивается и улучшается.

Би-би-си: Как сейчас выглядит этот "микросоциум" тех, кто пишет русскую Википедию? Это какой-то уже устоявшийся круг авторов?

С.К.: Поначалу, конечно, все это развивалось по экспоненте, но потом вышло на такое "плато". В целом в русской Википедии зарегистрировано 1,8 миллиона человек, из них тех, кто реально пишет статьи и регулярно их редактирует, - это такое "ядро" приблизительно в 10 тысяч человек. Которые уже несколько лет стабильны. Кто-то приходит, кто-то уходит, но общее количество стабилизировалось на этом уровне.

Би-би-си: Эту цифру можно сравнить с другими странами?

С.К.: Конечно. Могу вам даже точное число сказать. В русской - 10261 человек. Во французской это где-то 15 тысяч. В немецкой 19 тысяч. В английской 115 тысяч. Это говорит о том, что там активнее редактируют Википедию. Но понятно, что немецкая - это Германия и Австрия, французская - это Франция и франкоговорящие страны. Кстати, русская - это тоже не только Россия, это и Белоруссия, и другие республики бывшего Советского Союза. Если сравнивать по количеству активно редактирующих людей, на первом месте английская, потом, соответственно, идут немецкая, французская, испанская версии, а мы на пятом месте. А всего в Википедии 291 тысяча активных участников.

Би-би-си: На ваш взгляд, 10 тысяч активных авторов русской Википедии - это много или мало?

С.К.: Всего на русском языке говорят около 200 миллионов человек. И 10 тысяч по отношению к 200 миллионам - это не очень большое число. Интернет еще пока не полностью проник в страну. Плюс, если говорить об этом активном ядре, - это в основном мужчины. Женщин у нас меньше 10 процентов среди активных участников.

Би-би-си: Этому есть какие-то объяснения?

С.К.: В целом понятных объяснений нет. Есть две гипотезы. Либо это очень сложно для женщин разбираться в огромном количестве правил, в языке разметки и так далее. Либо возможно, что женщинам просто не интересно тратить свое время на написание энциклопедических статей, фактически ничего взамен не получая - ни известности, ни денег. Не знаю! Пока высказываются такие две гипотезы с разными уточнениями, но какого-то решения мы пока не придумали. А можно было бы удвоить количество активных участников.

Би-би-си:Раз уж возникла тема денег - Википедию по-прежнему пишут энтузиасты, которые ничего за это не получают? Или все-таки кому-то за что-то платят?

С.К.: В целом все статьи пишутся бесплатно. Иногда мы проводим разные конкурсы, если находится какой-то спонсор на широкую тему. То есть не только "пишите про меня", а какая-то тема, на которую можно написать массу энциклопедических статей, - там может быть какой-то призовой фонд. Например, у нас был конкурс с порталом "Узнай Москву": собственно, люди писали про Москву в большом количестве, написали более 2000 статей про Москву. В прошлом году закончился этот конкурс. Там был приз - ноутбук. И люди старались его получить. Но даже эти 2000 статей - это ничто по сравнению с тем, какое число статей пишется в Википедии постоянно. Но благодаря конкурсам удается людей направить на какие-то лакуны. Многим участникам все равно, про что писать, и какую-то тему можно подробно осветить.

Би-би-си: Суть Википедии заключается в том, что любой человек может прийти и написать любую статью или сделать любую правку. Тем не менее, в вашем сообществе авторов уже есть некая иерархия. Как она устроена?

С.К.: Человек приходит, начинает редактировать. Если он участвует в проекте несколько месяцев, сделал за это время некое необходимое количество правок, то он может получить какие-то дополнительные статусы. Есть "подводящие итоги" - люди, которые подводят итоги разных обсуждений, анализируя разные аргументы. Есть "администраторы", которые имеют право удалять или восстанавливать статьи, блокировать участников, которые нарушают правила. Всеми дополнительными статусами участника наделяют другие участники - такая саморегулирующаяся система. Чтобы получить все эти статусы, надо просто активно писать статьи. А главное наказание в Википедии - это блокировка, то есть человеку запрещают писать статьи.

Би-би-си: Я знаю, что в Википедии были внутренние конфликты и даже скандалы, когда участники жаловались на волюнтаризм "администраторов". Как решаются такие конфликты?

С.К.: В русской Википедии около 100 администраторов. Кто-то может ошибаться, конечно, но обычно эти ошибки исправляются. Часто бывают ситуации, что кто-то пришел в Википедию, написал статью, а ее удалили. Ему кажется это несправедливым. Но если это не какой-то очевидный спам, участники сообщества объясняют причины удаления статьи. Многие стараются помочь ее улучшить и расширить. Но бывает, что статья на малозначительную тему, которая просто не соответствует критериям. Например, биографическая. Может, он хороший человек, чей-то родственник, но этого мало! Часто появляются такие статьи: какие-нибудь школьники организовали музыкальную группу, вчера они решили ее организовать, а сегодня уже про себя статью в Википедии написали. Конечно, такое тоже удаляется. Многих это обижает. Или кто-то защитил диссертацию и тут же пишет статью, какой он великий ученый. А ее раз, и удалили.

Любой человек может предложить любую статью к удалению. Если в поиске набрать "Википедия: к удалению", то можно прямо по дням посмотреть - каждый день около 50 статей выносятся на удаление, и по каждой идет обсуждение.

Би-би-си: И решение принимается голосованием?

С.К.: Нет, никакого голосования никогда не бывает, потому что в интернете любое голосование можно "накрутить". Люди высказывают мнение, аргументируют почему, доводы анализируются, и администратор или "подводящий итоги" выносит решение.

Би-би-си: А как складываются отношения с Роскомнадзором? Приходилось ли удалять какие-то статьи по их требованию или же пока вам удается отстаивать свою позицию?

С.К.: За все время у нас было всего 34 обращения от Роскомнадзора - это статьи по наркотическим препаратам и информация о самоубийствах. По этим двум темам в основном. Сейчас семь статей находятся в реестре, и в любой момент Википедия может быть заблокирована. Например, статья "Самосожжение" - потому что она содержит описание способа самоубийства в своем названии.

Би-би-си: То есть в любой момент может быть заблокирована вся Википедия сразу?

С.К.: Да, и русская, и английская и вообще все языковые версии. Мы пытались протестовать, когда этот закон о блокировке принимался. Устраивали забастовку, чтобы хотя бы не принимать закон в такой спешке. Как показывает практика правоприменения, в основном блокируют сайты по надуманным причинам.

Би-би-си: Правильно ли я вас понял, что хотя семь статей находятся в реестре, вы ни одну из них не удаляли?

С.К.: Ни одну. У нас было 34 обращения, но статей меньше, потому что по одной статье могло быть несколько обращений. Например, по "Каннабису" у нас было - сейчас посчитаю - раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь уведомлений! Как мы действуем? Уведомление Роскомнадзора выкладывается в Википедию, участники смотрят, соответственно это привлекает всеобщее внимание, что вот - "Роскомнадзор снова хочет уничтожить Википедию". А каждую статью - чем чаще ее читают, тем чаще ее редактируют. Поэтому, конечно, все факты там выверяются. И обычно это приводит к тому, что статья увеличивается в объеме. Ни одной статьи по запросу Роскомнадзора не было удалено. Формально, если статья изменена, то это уже другой текст, который экспертизу не проходил. И чтобы сделать новое уведомление, нужно проводить новую экспертизу.

Би-би-си: Насколько большой объем информации предоставляет сейчас русская Википедия? Можно ли это представить в конкретных цифрах?

С.К.: В сжатом виде и без картинок это 4 гигабайта. Это на самом деле не так много. Есть много приложений, которые позволяют носить всю Википедию в телефоне. Это удобно, если вы где-нибудь в отпуске и там нет интернета.