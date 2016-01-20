Cамые прекрасные храмы на планете: почему именно они?

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Великолепие архитектуры храмов Божьих приводит в благоговейный трепет.

Величественные фасады, поражающие воображение размеры позволяют отнести культовые сооружения к числу самых прекрасных строений в подлунном мире.

Неважно, какую веру исповедует путешественник (или не исповедует никакой), он отдает должное мастерству и вдохновению тех, кто возвел эти божественные здания.

В поисках самых впечатляющих образцов храмового зодчества корреспондент BBC Travel обратился к сайту вопросов и ответов Quora. Что его завсегдатаи считают самым прекрасным местом в мире для отправления религиозного культа?

Пользователи назвали мечети, церкви, базилики, синагоги и иные храмы, разбросанные по всем континентам и относящиеся к различным религиям.

И даже если замысел создания каждого из этих сооружений возник в недрах определенной веры, их красота влечет к себе людей, верящих в разных богов и воспитанных в непохожих друг на друга культурах.

Храм Брихадешвара, Индия

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Захватывающая история храма Брихадешвара в Индии насчитывает тысячу лет

Известное в здешних краях как "Большой храм", это гигантское по размерам святилище индуизма, расположенное в Танджоре, штат Тамил Наду, было построено в 1010 году при императоре Раджа Раджа Чола*, одном из величайших правителей в истории Индии.

"Впервые я побывала в этом храме со школьной экскурсией, когда училась в девятом классе, - написала Шармила Ашраф из Дели. – Здесь я прониклась любовью к архитекторам и архитектуре. Этот храм не просто прекрасен, он обладает удивительной историей".

Одна из тайн храма - как удалось доставить на строительную площадку огромный камень кумбам, из которого высечена "корона", венчающая храм?

Монолит** весит более 70 тысяч килограммов, а ближайшие залежи гранита находятся на расстоянии 60 километров от храмового комплекса.

У главного входа в храм находится гигантское изваяние священного быка Нанди, посвященного богу Шиве. Вес статуи, также высеченной из цельного куска породы, составляет 20 тонн.

Площадь храмового комплекса превышает 320 тысяч квадратных метров, и все его строения заслуживают внимания.

"Храм настолько велик и обширен, что приходится отдыхать, пока осматриваешь древние изваяния и гигантские стены, - говорит Ашраф. – Это – самое замечательное достижение архитектуры, созданное во времена династии Чола. Поистине magnum opus (великое творение – Ред.)".

Купол Скалы, Иерусалим

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Купол Скалы – одна из самых узнаваемых достопримечательностей Иерусалима

Одно из самых известных в мире мест для отправления религиозного культа, Купол Скалы, – "изрядное зрелище", по словам Дженифер Алам из Даки, Бангладеш.

Расположенная на Храмовой горе в Иерусалиме святыня, относящаяся к VII веку, - одна из наиболее узнаваемых достопримечательностей города, главным образом благодаря великолепному куполу, на золочение которого в 1990-е годы было использовано 80 килограммов благородного металла.

Как полагают, дизайн восьмигранного в плане здания и образцы украшающих его многоцветных мозаик позаимствованы у византийских церквей и часовен.

Купол Скалы, по-арабски именуемый Масджид Куббат ас-Сахра, почитается последователями различных религий.

Камень Основания или Краеугольный камень, по преданию, находящийся в полу здания, - одна из главных святынь иудаизма: здесь, по иудейскому преданию, стоял Ковчег Завета и произошло сотворение мира.

Полагают также, что именно на этом камне совершали жертвоприношения библейские праотцы – Адам, Авраам и Ной. Многие приверженцы иудаизма и по сей день молятся, обратившись в сторону камня.

Мусульмане верят, что купол прикрывает то место, куда пророк Мухаммед (после явления ему во сне ангела Джабраила – Ред.) совершил ночное путешествие из Мекки в Иерусалим и откуда вознесся на небеса.

Пагода Шведагон, Мьянма

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Считается, что в пагоде Шведагон хранятся реликвии четырех Будд

Хотя историки и утверждают, что эта буддийская пагода (ступа) построена в период с VI по X век, согласно легенде, возраст сооружения превышает 2,5 тыс. лет.

По преданию, пагоду построили два брата (купцы Тапусса и Бхалик), повстречавшие основателя буддизма Будду Гаутаму.

Говорят, что в храме хранятся реликвии четырех Будд – волосы, чаша, покров и посох.

Независимо от того, какая версия о происхождении святилища верна, реакция людей, входящих сюда, сродни священному благоговению.

"Хотя пагода и находится в самом сердце Янгона, в оживленном центре города, оказавшись внутри ступы, вы практически не слышите ни единого звука, - написала Чжунь Дан из Бостона. – Меня охватило ощущение покоя и мира. Я часами могла сидеть здесь, медитируя, восхищаясь красотой пагоды или просто не думая ни о чем".

Плитки из настоящего золота покрывают основание ступы, что дало строению имя "Золотой пагоды".

Люди со всей страны постоянно жертвуют кусочки драгоценного металла на золочение храма.

Ступа покрыта золотом до самой вершины. Ее навершие украшено почти пятью тысячами бриллиантов и двумя тысячами рубинов (есть в драгоценном убранстве ступы также сапфиры и изумруды - Ред.).

Венчает пагоду бриллиант весом в 76 каратов.

Базилика Св. Петра, Ватикан

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Мало что может сравниться с великолепием базилики Св. Петра в Ватикане

Хотя базилика постоянно кишит туристами, даже это обстоятельство не способно лишить исходного великолепия один из символов католицизма и христианской веры.

"Не думаю, что кто-то решился бы оспаривать ее красоту", - написал пользователь по имени Роберт Карбери.

Одна из крупнейших церквей мира, базилика Св. Петра считается превосходным образцом архитектуры Ренессанса, в создание которого внесли свой вклад Донато Браманте, Микеланджело Буонарроти и другие знаменитые итальянские архитекторы***.

Церковь на этом месте стоит со времен Римской империи, а нынешнее здание собора Св. Петра было завершено только в 1626 году.

Его венчает самый высокий в мире купол -136,57 метра, внутренний диаметр которого составляет 41,47 метра.

Великолепные фасады и интерьеры базилики богато украшены мраморной резьбой, росписями и мозаиками, включая "Навичеллу" Джотто; здесь хранится множество скульптурных шедевров, в том числе "Пьета" Микеланджело.

"Никакие фотографии не в состоянии передать красоту, величие и размеры собора Св. Петра", - добавляет Карбери.

Храм Лотоса, Индия

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Храм Лотоса в Дели получил название по приданной ему форме распускающегося цветка

Произведение религиозной архитектуры не обязательно должно быть древним, чтобы оказаться прекрасным творением рук человеческих.

Одно из самых потрясающих зданий было построено в 1986 году. Храм Лотоса, главное культовое сооружение бахайской**** религии в столице Индии Дели, получил свое название по очертаниям 27 несущих конструкций в форме лепестков распускающегося цветка, четко выделяющихся на фоне неба.

"Сооружение в форме цветка стало важной достопримечательностью города, - пишет Мурали Кришнан из Чинная, участник той же дискуссии на сайте Quora. – Проект получил множество архитектурных наград и снискал признание в сферах архитектуры, изящных искусств, религии и политики".

Облицованный прекрасным белым мрамором Храм Лотоса открыт для людей всех конфессий, его увенчанный куполом интерьер вмещает до 2,5 тыс. человек, а ежегодное число посетителей превышает численность приезжающих посмотреть Тадж Махал.

Мечеть Насир аль-Мульк, Иран

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Мечеть Насир аль-Мульк в Иране – это калейдоскоп невероятных цветов

Построенная в 1888 году "розовая мечеть" в иранском Ширазе получила свое название по цвету керамических изразцов, необыкновенный пигмент которых составляет основу ее внутреннего убранства и заслуживает особого внимания.

"Калейдоскоп цветов – просто безумен, по-другому не скажешь, - пишет Моник Луиз Чинг из Филиппин. – Я не могу выразить словами, насколько потрясающи и умопомрачительны детали этого произведения искусства".

Многочисленные окна здания представляют собой обширные поверхности из цветного стекла, которые наиболее выигрышно смотрятся по утрам, когда на них падают прямые лучи солнца.

Интерьеры мечети украшены персидскими коврами, детали сложных геометрических орнаментов, которыми расписаны стены здания, скрупулезно проработаны.

Монастырь Паро Таксанг, Бутан

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Мирные башни монастыря Таксанг возвышаются над долиной Паро в Бутане

В монастырь "Гнездо тигрицы" (или Такцанг-лакханг) добраться нелегко. Он приютился на склоне крутой скалы на высоте 3800 метров над покрытой пышной растительностью долиной Паро в Бутане.

Однако путешествие по лесам и мимо бурных водопадов – уже само по себе чудо.

"Когда вы попадаете в монастырь, перед вами открываются виды, от которых захватывает дух, - написал Арун Мулгабал из Бангалора в Индии. - Вас окутывает аромат ладана, вы очарованы и попадаете под обаяние веры, которая ведет сюда на молитву людей, как молодых, так и старых".

Буддийская святыня в Гималаях была построена в 1692 году по распоряжению правителя Тензина Раджби.

Ее происхождение овеяно многочисленными легендами. Согласно одной из них, Гуру Падмасамбхава медитировал здесь более трех лет.

Считается, что именно этот учитель буддийской тантры, живший в VIII веке и прилетевший сюда из Тибета (где известен также как Гуру Ринпоче) на спине укрощенной им демонический тигрицы, принес буддизм в Бутан.

Четыре главных храма, расположенные на четырехугольной площадке, искусно расписаны изображениями полубогов и сценами борьбы Будды с демонами.

Дивные росписи производят впечатление божественного великолепия.

"Счастье, которое испытывает человек, оказавшись в стенах монастыря, - нечто особенное, - добавляет Мулгабал. – Вы садитесь на пол и пытаетесь молиться. Аура этого места омывает вас, и все, что вам остается желать - это вечный мир и счастье".

Примечания переводчика

*Императора, носившего много других имен и титулов, звали Раджакесариварман Муммудичоладэва Раджараджадэва I (985-1014 годы).

**По другим данным, верхняя часть храма высечена из нескольких каменных блоков.

***В создании собора Св. Петра участвовали Рафаэль Санти,ученик Микеланджело Джакомо да Виньола, который работал под присмотром Джорджо Вазари, позднее Джакомо дела Порта и Доменико Фонтана, а также Джванни Лоренцо Бернини и ряд других мастеров Возрождения, маньеризма и барокко.

****Бахаизм – монотеистическая религия, основанная выходцем из Ирана, принявшим имя Бахаулла (1817-1892 годы), который изначально исповедовал ислам шиитского толка. Главная идея бахаизма заключается в единстве Бога, религий и всего человечества. Бахаи почитают Авраама, Моисея, Будду, Кришну, Иисуса, Заратустру, Мухаммеда.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.