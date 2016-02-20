Эхо смерти Эко в Рунете: скорбь и "14 признаков фашизма"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Умберто Эко до конца дней отличался жизнелюбием и чувством юмора

Кончина легендарного итальянского писателя, историка и философа Умберто Эко в возрасте 84 лет вызвала в Рунете, как и во всем мире, большой резонанс: как вспоминали многие комментаторы, ему невероятно повезло с переводом на русский язык.

"Последний роман писателя "Нулевой номер" вышел в издательстве "АСТ" в 2015 году и стал одной из самых важных и ярких книг последнего времени в мировой литературе. Вместе с миллионами поклонников творчества Умберто Эко мы скорбим и выражаем дань признательности этому многогранному, талантливому писателю мирового масштаба", - выражают соболезнования на сайте издававшего его последние книги издательства "АСТ", в который входит и марка "Корпус".

Как сообщили Русской службе Би-би-си в издательстве "Симпозиум", которое выпустило ранние романы Эко на русском, в их помещении и Русском Пен-клубе пройдет вечер памяти писателя.

Умберто Эко родился в небольшом городе Алессандрия недалеко от Турина в 1932 году, однако большую часть взрослой жизни провел в Милане, где активно участвовал в городской жизни.

Для российского читателя Эко открыла переводчица, кулинар, бывший литературный агент и литератор Елена Костюкович. В октябре прошлого года на московской лекции, которую посетил корреспондент Би-би-си, она похвалила издательство "Симпозиум" за то, что они решились первыми в России издать книги автора в трудные для себя годы.

По свидетельству Костюкович, Москва 1990-х произвела на писателя слегка пугающее впечатление своей бешеной энергетикой. Помимо писателей и издателей, Эко встречался со студентами МГУ.

"Ткань культуры"

Как отметил поэт и переводчик Валерий Шубинский, на конференции в Санкт-Петербурге в 1990-е Эко признался, что писал о некоторых вещах - например, о цыганских городах и "революционных институциях", - не зная о существовании их реальных аналогов в Молдавии и Мексике соответственно.

"Подобно тому, как Пушкин (или Бродский) рассеялись в нашей речи, стали фактом русского языка, Эко рассеялся в нашем мышлении и стал тканью современной культуры - редкая и, в общем, счастливая судьба для писателя, всю жизнь стремившегося поженить элитарное и массовое, сложное и простое", - отозвалась литературный критик Галина Юзефович в колонке на "Медузе".

По мысли самого Эко, существует два уровня восприятия любого текста: в полной мере оценить художественные средства можно только на втором уровне, когда зритель уже получил представление о сюжете.

Кинокритик Антон Долин вспомнил, как каждая новая книга Эко совпадала с его личными интересами.

"Думаю, важнейший писатель в моей жизни. Любимых много, но таких важных больше не было. И вряд ли будет. Он вообще постоянно угадывал",- написал Долин в "Фейсбуке".

"14 признаков"

14 признаков вечного фашизма от Умберто Эко Нет места развитию знания Неприятие модернизма, иррационализм Культ действия ради действия, подозрительность к интеллектуальному миру Несогласие есть предательство Расизм Опора на фрустрированные средние классы Национализм, одержимость идеей заговора Враги рисуются в одно и то же время как и чересчур сильные, и чересчур слабые Пацифизм однозначен братанию с врагом, жизнь есть вечная борьба Презрение к слабому Культ смерти Культ мужественности, то есть пренебрежение к женщине и беспощадное преследование любых нетрадиционных сексуальных предпочтений Индивидуум прав личности не имеет, а народ предстаёт как монолитное единство, выражающее совокупную волю Новояз

Очень многие деятели российской оппозиции вспоминали знаменитые 14 признаков фашизма, составленные автором.

Издатель Сергей Пархоменко даже провел личный эксперимент на Красноярском экономическом форуме, зачитав вслух те самые признаки.

"Предложил людям загибать пальцы, когда они опознают что-то знакомое из окружающей жизни. Не называя, что это такое, конечно. И никто, похоже, на слух не догадалсяю. Потом спросил, сколько насчиталось знакомого. Из публики выкрикивают - "Десять!", "Двенадцать!", "Тринадцать!" Только тут сказал, что это. Длинная пауза...", - поделился бывший главный редактор издания "Вокруг света".

Нашлись, впрочем, и критики, которых не очень расстроила смерть автора.

"Умберто Эко умер.Человек был непомерно раздут. На самом деле Эко был вроде Джоан Роллингс, - авторши книг о Гарри Поттере", - полагает писатель Эдуард Лимонов.

Очень многие вспоминали, что накануне скончалась американская писательница Харпер Ли - автор повлиявшей на американское общество знаменитой книги "Убить пересмешника".

"Февраль беспощаден к мировой литературе", - скорбит радиопублицист Владимир Варфоломеев.

"Харпер Ли жалко, но вот Эко - Эко был совсем родной. Роза есть роза есть роза есть роза, слепой библиотекарь Хорхе, погоня в книгохранилище, второй том “Поэтики” Аристотеля. Ему ужасно повезло в России — он был с любовью и пониманием переведен и вовремя прочитан", - написал бывший главный редактор журнала "Афиша" Юрий Сапрыкин, сопроводив послание видеороликом, в котором Эко дает молодым писателям совет и характеризует их самих как состоящих из 10% вдохновения и 90% пота.

Свой первый роман - "Имя розы" - Эко опубликовал в 1980 году. Эта книга впоследствии стала самым известным его литературным трудом и была экранизирована в 1986 году. Главную роль в фильме сыграл Шон Коннери.

Седьмой и последний роман Умберто Эко - "Нулевой номер" - был опубликован в январе 2015 года. Он написал множество эссе по философии, языкознанию, семиотике, средневековой эстетике.

Сам автор считал писательскую деятельность не самой важной частью своей жизни. "Я философ. Я пишу романы только по выходным", – говорил автор лингвистического эссе "Сказать почти то же самое".