10 режиссеров не из Голливуда, заслуживающих "Оскар"

Результаты отбора номинантов на премию "Оскар", кажется, противоречат утверждениям о так называемом кризисе разнообразия в голливудской киноиндустрии.

Во всяком случае, в это воскресенье по красной ковровой дорожке пройдут представители совершенно разных традиций мирового кино. Хотя призы академии кинокритиков США, скорее всего, достанутся представителям "фабрики грез".

Но есть и претенденты из числа не самых модных режиссеров, чьи работы вполне достойны наград киноакадемии искусств - в их числе и российский мультипликатор Константин Бронзит со своей уже второй оскаровской работой.

Представляем вам десятку таких претендентов.

1. Россия: "Мы не можем жить без космоса"

Правообладатель иллюстрации MELNITSA ANIMATION STUDIO Image caption Дружба, космос, мистика - уже вторая работа Константина Бронзита номинируется на "Оскар".

Аниматор и сценарист Константин Бронзит остановил свой выбор на одной из самых популярных голливудских тем - теме освоения космоса.

Героями космическо-мистической короткометражки стали двое друзей - 1203-й и 1204-й, которых объединяет общая мечта стать космонавтами.

Бронзит говорит, что идея 15-минутного фильма пришла к нему во сне, но его создание далось Константину с трудом.

"Каждый художник, чем бы он ни занимался, сам себе отвечает на вопрос "Для чего я это делаю?". Это личный вопрос человека в искусстве. Поэтому я могу если и отвечать, то лишь за себя. Если бы я делал фильм для "Оскара" и вообще для наград, то как минимум не был бы таким идиотом, чтобы 15-минутную картину делать четыре с половиной года", - сказал Бронзит во время встречи с прессой в своем родном Петербурге.

Российский кандидат следует давней традиции советской анимации. Вместе с другими неголливудскими аниматорами, которые работают в стиле артхаус, он считает, что они разработали новый образный язык, который выходит за рамки традиционных способов повествований больших студий.

"Это трудоемкий и сложный процесс. И результат не гарантирован", - говорит Бронзит.

2. Бразилия: "Мальчик и мир"

Правообладатель иллюстрации GKIDS and FILME DE PAPEL Image caption "Крик Латинской Америки" - по словам режжисера картины, это мультипликационный фильм отражает взгляды всего региона

Впервые в истории бразильской анимации картина Али Абреу "Мальчик и мир" получила номинацию в категории "Лучший анимационный фильм" .

Это история о мальчике Кука, который покидает небольшую деревушку в самом сердце мифического страны, чтобы найти пропавшего отца. В этом фильме выражено отношение режиссера к анимационной индустрии.

"Лучшая сторона анимации – это полная творческая свобода. Но рынок очень закрыт, вы должны продавать билеты, а еще есть толстые стены, на которые надо подняться, чтобы достичь вашей аудитории. Дисней внес большой вклад в индустрию, но мы должны освободить место для других взглядов ", - рассказал он Би-би-си.

Его фильм, как утверждает Абреу, есть не что иное как крик Латинской Америки, голос целого региона.

"Фильм представляет взгляды меньшинств. В истории всех стран Латинской Америки был период колонизации. Они все прошли через диктатуру, везде присутствует иностранный экономический интерес, были истреблены их богатые природные ресурсы", - говорит Абреу.

"И это также торжество анимации", - говорит режиссер, который хотел сделать фильм, который бы радикально отличался от того, что сегодня производят большие студии анимационных фильмов.

3. Япония: "Воспоминания Марни"

Правообладатель иллюстрации GNDHDDTK Image caption Зрителю предстоит узнать, кто такая Марни и какую роль она сыграла в судьбе главной героини картины

Главный конкурент "Мальчика и мира" в номинации "Лучший анимационный фильм" - японская картина "Воспоминания Марни".

Сказочная анимационная картина основана на истории детской книги и повествует о дружбе между несчастной 12-летней сиротой, которая очень любит рисовать, и загадочной белокурой Марни.

И хотя технически эта картина - голливудский аутсайдер, она была сделана в анимационной студии, которая относится к высшей лиге индустрии: это последний продукт знаменитой студии "Гибли"(Ghibli) и является культурным экспортом страны, которая хорошо известна своими фильмами в жанре аниме.

Это уже пятый японский анимационный фильм, который номинируется на "Оскар", и третий удачный проект для студии "Гибли".

4. Украина: "Зима в огне"

Правообладатель иллюстрации NETFLIX Image caption Документальный фильм "Зима в огне" был снят зимой 2013 года на Майдане

Фильм "Зима в огне" режиссера Евгения Афинеевского, в 1990-х годах эмигрировавшего в Израиль, является одним из самых сильных кандидатов в номинации "Лучший документальный фильм".

Зритель имеет возможность увидеть документальные кадры, запечатлевшие события новейшей истории Украины.

Основное действие картины происходит на киевском Майдане зимой 2013 года, а главными действующими лицами являются украинские протестующие студенты.

"Я вскочил в самолет и прилетел в Украину в 2013 году, когда начались студенческие демонстрации, нанял там две камеры и проводил с ними дни напролет. Это было документирование истории в момент ее свершения. Я люблю эту спонтанность документальных фильмов, вы хватаете камеру, идете, и обнаруживаете человеческие истории, которые стоят за газетными заголовками", - говорит Афинеевский.

Создателю этого документального фильма не приходится беспокоиться ни о проведении показов, ни о широком охвате аудитории: фильм получил поддержку гиганта сервиса потокового видео "Нетфликс" (Netflix) и уже доступен для просмотра в 130 странах мира.

Афинеевский считает, что его фильм может стать откровением о свободе и демократии для голливудских аудиторий, а также, что споры по поводу отсутствия разнообразия на "Оскаре" были раздуты.

"Разнообразие - это вообще всё, а не только вопрос расы. И в этом смысле "Оскары" действительно отражают разнообразие. Мы все можем сказать, что представляем точку зрения меньшинства, мы пришли из разных культур, со всего мира, и все мы имеем одну простую цель: обогатить мировую культуру посредством выхода на аудиторию через Голливуд", - говорит режиссер.

5. Колумбия: "Объятия змея"

Правообладатель иллюстрации OSCILLOSCOPE LABORATORIES Image caption Герои фильма, амазонские индейцы, говорят на девяти редких языках

Внимание жюри привлек новаторский черно-белый экспериментальный фильм из Колумбии.

"Объятия змея" является первым колумбийским фильмом, когда-либо представленным в оскаровской номинации на "Лучший фильм на иностранном языке".

Другими номинантами в этой категории являются "Война" производства Дании, французский "Мустанг" и фаворит букмекеров "Сын Саула" производства Венгрии.

Директор Сиро Гуэрра регулярно приглашается на кинофестивали по всему миру, но он говорит, что номинироваться на "Оскар" - это совершенно другое дело.

"Это возможность, которая представляется очень немногим кинематографистам. И в последнее десятилетие, после того как был принят Закон о кино, ситуация в Колумбии улучшилась", - рассказал Гуэрра Би-би-си.

С помощью государственного финансирования и налоговых льгот для кинопроизводителей страна увеличила производство фильмов от трех в год до почти 25.

История Гуэрры - завораживающее путешествие вниз по реке в колумбийской Амазонии в сопровождении местного шамана, который является последним оставшимся в живых представителем своего племени.

Режиссер видит это как духовное путешествие в трагическое прошлое своей страны – имея в виду национальные традиции, уничтоженные колонизаторами.

В фильме, на создание которого ушло три года, используются девять языков, некоторые из которых находятся на грани исчезновения.

Фильм сделан черно-белым. "Зелень джунглей невозможно отобразить в кино, так что я решил оставить это для зрительского воображения", - объясняет режиссер.

6. Иордания: "Гордость"

Правообладатель иллюстрации THEEB Image caption Драма "Гордость" уже отмечена призом BAFTA как лучший кинодебют этого года

В этом году фильм "Гордость" имеет все шансы выиграть золотую статуэтку в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Это иорданский фильм рассказывает историю молодого бедуинского мальчика, который во время Первой мировой войны переправляет британского офицера через пустыню к некоему тайному месту.

"Я вырос на рассказах о бедуинских ночах и бедуинских воинах, которые родители рассказывают своим детям в арабском мире. Съемки проходили в Иордании в течение года", - рассказал Би-би-си режиссер Наджи Абу Новар.

Это драма уже названа BAFTA (Британской академией кино и телевизионных искусств) лучшим кинодебютом 2016 года.

Теперь, как говорит Новар, он чувствует, что получить "Оскар" будет как выиграть чемпионат мира для Иордании.

"При создании фильма я действительно не думаю об этих вещах, я делаю фильмы, потому что я люблю это. Но если вы посмотрите на это в контексте фильма, будет замечательно, если 15-летний мальчик-бедуин пройдет по красной ковровой дорожке вместе с кинозвездами. Он заслужил это точно так же, как и все остальные ", - говорит он.

7. Палестина: комедия о монахинях и евреях

Правообладатель иллюстрации INCOGNITO FILMS Image caption Различия в вере и отношении к жизни - тема этого палестинского фильма

"Аве Мария" - необычный фильм во многих отношениях. Это комедия о жизни группы монахинь за Западном берегу, снятая палестинским режиссером. Это также первый арабский фильм, отобранный жюри "Оскара" в категории коротких документальных фильмов.

"Рядом с домом моей бабушки в Назарете есть большой монастырь, в котором живут монахини, соблюдающие обет молчания. Мне всегда хотелось узнать, что будет, если они нарушат этот обет?" - говорит режиссер Базиль Халил.

Машина, на которой едет семейство религиозных евреев-поселенцев, ломается рядом с монастырем. Это происходит в субботу, когда верующие евреи не могут заниматься никакими делами, и поэтому семейство просит монахинь позвонить по телефону механику. За этим следует череда очень смешных событий.

Несмотря на религиозные различия участников фильма и сложный контекст, их ситуация понятна всем", - рассказал Халил Би-би-си.

Обычно палестинские фильмы хорошо понятны мировой аудитории.

"Иногда вы понимаете, что вам не дают говорить, и что вашу историю рассказывают чужие люди с собственными интересами. Мы стремимся рассказать миру о нашей обыденной жизни, поэтому наши фильмы популярны на международных фестивалях".

8. Пакистан: острые темы

Правообладатель иллюстрации SHARMEEN OBAID Image caption Шармин Обаид-Чиной уже имеет один "Оскар" за свой фильм "Спасти лицо" о женщинах с обезображенными кислотой лицами

Пакистанка Шармин Обаид-Чиной уже один раз прошлась по красному ковру - ее картина "Спасти лицо" получила в 2012 году "Оскара" за лучший короткометражный документальный фильм. Его темой стали судьбы пакистанских женщин, изувеченных выплеснутой в лицо кислотой.

На этот раз она обращается к столь же актуальной теме - так называемым убийствам чести - в своем новом фильме "Девушка в реке - цена прощения".

"Я горжусь тем, что снова представляю на конкурсе "Оскара" Пакистан, но еще более я рада тому, что мой фильм обратил внимание на эту запретную тему. Кино является очень мощным инструментов социальных перемен, и моя номинация содействует переменам в моей стране", - говорит Шармин.

Фильм строится на показаниях в суде 18-летней девушки, которой удалось выжить при попытке убийства ее жителями ее деревни.

"Она стремится убедить своих односельчан в том, что убийство чести является преступлением", - говорит режиссер.

Обаид-Чиной считает, что в конкурсе этого года представлено достаточно этнического многообразия, и что проблема "Оскара" - не в этом.

"Нам нужно больше сценариев для различных по этнической принадлежности актеров, но это не проблема академии. В скольких фильмах снимаются азиатские актеры, или латинос, или чернокожие исполнители? В меньшинстве из тех, что выходят на экраны. Это вопрос, который должен решаться на уровне студий, которые находятся в центре процесса кинопроизводства".

9. Чили: история глазами игрушечного медведя

Правообладатель иллюстрации PUNKROBOT Image caption Игрушечный медведь символизирует собой судьбу чилийских политэмигрантов

Чилийский аниматор Габриэль Осорио решил рассказать историю своей семьи необычным образом: с помощью игрушечного медведя, который является символом его деда, который покинул Чили, спасаясь от преследований кровавого режима Аугусто Пиночета.

"Я знал, что у меня был дед, но я никогда его не видел и не мог понять, почему он живет так далеко", - рассказывает Осорио.

Одинокий медведь в этом мультфильме строит механическую диораму, чтобы напомнить себе о той жизни, которую он вел до того, как попал в цирк. Это аллегория историй тех семей, которые были разлучены в годы диктатуры.

"Мне не хотелось говорить слишком буквально, и теперь, показывая фильм на разных кинофестивалях, я убеждаюсь, что зрители в разных странах воспринимают его по своему, видя в нем различные смыслы", - замечает Осорио.

В этом коротком фильме, работа над которым заняла пять лет, используются различные приемы анимации.

Осорио надеется получить первый "Оскар" в истории чилийского кино.

10. Мексика: высшая лига

Правообладатель иллюстрации KIMBERLEY FRENCH Twentieth Century Fox Corp. Image caption Леонардо Ди Каприо сыграл в фильме главную роль

Победитель конкурса Американской киноакадемии прошлого года, автор фильма "Бёрдмэн" мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту считается членом высшей лиги Голливуда.

Его последний фильм "Выживший" наделал много шума и заслужил 12 номинаций в конкурсе этого года.

"Выживший" с Ди Каприо в главной роли уже получил множество призов на ведущих кинофестивалях мира.