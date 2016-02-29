Пять любопытных фактов о високосном годе

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Во всем мире родившихся 29 февраля насчитывается чуть более 4 миллионов человек

Каждые четыре года к нашему календарю прибавляется лишний день, такой год называется високосным. Происхождение этого явления очень просто объяснил когда-то барон Мюнхгаузен в фильме Марка Захарова. Согласно календарю, введенному в обиход еще в XVI веке, год состоит из 365 дней.

Однако неучтенными ежегодно остаются пять часов, 48 минут и 46 секунд. За четыре года эти часы и минуты суммируются в лишние сутки для того, чтобы синхронизировать наши часы со скоростью вращения Земли (полный цикл вращения Земли вокруг Солнца составляет 365,2422 дня).

Правда, Мюнхгаузен предлагал добавить к календарю не 29 февраля, а 32 мая.

С високосным годом связана масса суеверий, примет и традиций. Мы предлагаем вам пятерку самых любопытных.

1. Вините во всем императора

Во времена правления Юлия Цезаря (I век до нашей эры) астрономам было дано задание усовершенствовать римский календарь, в котором год состоял из 355 дней, а каждые два года добавлялся дополнительный месяц из 22 дней.

У римлян назрело ощущение, что календарь безнадежно отстал от смены времен года.

Тогда-то и появился календарь, дошедший до наших дней: 365 дней плюс лишний день, добавляемый каждые четыре года. Иными словами, високосный год тоже берет начало в Древнем Риме.

Июль, месяц, названный в честь императора, а ранее называвшийся квинтилис, состоял из 31 дня. А август, названный так в честь Октавиана Августа (ранее - секстилис), состоял только из 30 дней.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Календарь вместе с високосным годом пришел к нам из Древнего Рима

Согласно записям, сделанным в XIII веке парижским ученым Сакробоско, когда Октавиан Август (внучатый племянник Цезаря) стал во главе новой Римской империи, он пожелал, чтобы месяц, носящий его имя, был таким же важным, как и июль.

Чтобы добавить лишний день к августу, его забрали у февраля, который в обычное время состоял из 29 дней, а в високосный год – из 30.

Но эксперименты с календарем на этом не закончились. Согласно григорианскому календарю, год, который делится на 4 и на 100 – но не на 400 – технически не считается високосным годом.

Поэтому 2000-й и 1600 годы были високосными, а 1700-й, 1800-й и 1900-й – нет. Это правило позволяет вносить небольшие корректировки в календаре относительно земной орбиты.

2. Равноправие для женщин?

С високосным годом связано много ритуалов и суеверий в области брака.

В частности, в Греции некоторые пары сознательно избегали бракосочетаний в високосный год, так как это якобы могло принести неудачу в будущем.

В то же время принято считать, что только в високосный год женщины могут сами делать предложение мужчинам.

Эта традиция стала популярной в XIX веке. В основном женщины предлагали свои руку и сердце посредством почтовых открыток. Корни этой традиции - гораздо глубже, но когда именно она появилась, установить трудно.

Некоторые относят ее к V веку нашей эры, когда ирландская монахиня Святая Бригитта якобы пожаловалась Святому Патрику, что женщинам приходится слишком долго ждать, пока их поклонники соизволят сделать предложение.

Согласно легенде, Святой Патрик издал указ, позволявший женщинам самим поднимать этот вопрос раз в четыре года.

Правообладатель иллюстрации Touchstone Pictures Walt Disney Studios. Image caption Раз в четыре года женщина может взять судьбу в свои руки

Другая, еще более сомнительная версия, гласит, что за этим стоит королева Шотландии Маргарита, издавшая в 1288 году закон, который позволял незамужним женщинам самим делать предложение в високосный год.

Этот закон также предусматривал, что мужчины, ответившие отказом, наказывались штрафами.

Однако историки, изучающие этот период шотландской истории, не нашли никаких подтверждений существования такого закона.

Как бы то ни было, традиция существовала и для одних являлась символом равноправия для женщин, а для других - лишним подтверждением того, что мужчинам и женщинам традиционно отведены разные роли в обществе.

В 1904 году одна из самых известных журналисток того времени Элизабет Гилмер написала: "Эта прерогатива, предлагаемая женщине в високосный год, как и все прочие ее свободы – не что иное, как форменное издевательство".

3. Революция рабочих

Если каждый месяц вы получаете фиксированную зарплату, то для вас в високосном году нет ничего хорошего. Вы просто работаете один лишний день бесплатно.

Однако экономические расклады в високосный год не так уж просты. Во многих статистических расчетах по всему миру - например, при подсчете ВВП – все годы уравниваются.

За основу каждый год берется февраль, в котором 28 дней плюс четверть дня, независимо от того, високосный это год или нет.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Лишний день в году имеет вполне научное обоснование, но в ряде стран это явление обросло множеством суеверий

Этот факт побудил учителя школы из американского штата Мэриленд в 2008 году начать кампанию с призывом не работать в добавленный день високосного года. Эта кампания пока нигде в мире не материализовалась в выходной день.

Некоторые говорят, что люди, получающие фиксированную месячную зарплату, наоборот, могут считать, что им переплачивают, так как в феврале, даже високосного года, они все равно работают на пару дней меньше, чем в любой другой месяц.

Самой популярной альтернативой нынешнему календарю из когда-либо предложенных стал всемирный календарь, придуманный в Нью-Йорке в 1930 году. Его создатели предложили перенести 29 февраля на 31 июня и сделать этот день всемирным выходным.

4. Благие дела

Находятся также и те, кто стремится использовать лишний день в году на благо человечества.

"Посвятите 29 февраля благотворительности", - гласит вебсайт Easyfundraising.org, занимающийся сбором средств на различные благотворительные проекты. И многие в Европе и в США следуют этому призыву.

Правообладатель иллюстрации Image caption Чтобы сделать предложение, женщины в XIX веке могли воспользоваться вот такими юмористическими открытками

Подобных кампаний множество – от благотворительных марафонов в пользу больных раком до занятий с детьми на добровольных началах.

Главное, говорят в благотворительных фондах, чтобы 29 февраля начальники без проблем давали выходной своим работникам, которые хотят поучаствовать в таких мероприятиях. И далеко не все компании готовы откликнуться на этот призыв.

5. День рождения раз в четыре года

Больше всего проблем, вероятно, испытывают люди, родившиеся 29 февраля. По-настоящему отметить свой день рождения они могут только раз в четыре года.

"В детстве меня это очень расстраивало, но сейчас я уже привык, и мне даже нравится реакция людей, когда они узнают, что я родился 29 февраля", - рассказал Би-би-си Димитриос Михалополос.

Однако шансы попасть в число "високосников" не так уж велики. Согласно статистике, они составляют 1 к 1461. По всему миру таких людей сейчас насчитывается 4,1 млн.

Актер Алекс Рокко, английский поэт XVIII века Джон Байром и папа римский Павел III – вот лишь некоторые из тех, кто родился 29 февраля.

Все родившиеся в этот день могут с размахом отметить день рождения в техасском городе Энтони – самопровозглашенной Всемирной столице високосного года. Раз в четыре года власти Энтони проводят там фестиваль, включающий в себя праздничный обед для именинников.