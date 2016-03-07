Смерть в лифте в Китае: почему женщину никто не искал?

Правообладатель иллюстрации afp Image caption Чтобы проверить, нет ли кого в лифте, ремонтники просто покричали

Новость о том, что в Китае женщина была оставлена в отключенном лифте и умерла в нем, вызвала бурное обсуждение в китайских соцсетях.

30 января двое работников технического обслуживания выключили лифт в жилом доме в городе Сянь. А через месяц там нашли тело 43-летней женщины по фамилии Ву.

После этого происшествия в очередной раз встал вопрос о стандартах безопасности в Китае. Начались и дискуссии на ряд других тем - от судьбы одиноких женщин до ухода за психически нездоровыми людьми.

"Лифты-людоеды"

"30 дней, сколько боли и страданий она пережила, мое сердце болит за нее", - написала пользовательница с ником Huixinya в популярной китайской сети микроблогов Weibo. Свои чувства по этому поводу выразили и многие другие пользователи соцсетей.

Сообщения о том, что ремонтники перед обесточиванием лифта сделали только беглую проверку - покричали, чтобы понять, есть ли кто внутри, - вызвали волну возмущения.

Это произошло не в результате несчастного случая, а по вине рабочих, не имеющих даже элементарных моральных устоев Пользователь Weibo

Китайские СМИ сообщили, что ответственных за техническое обслуживание лифта и руководителей районной компании по управлению недвижимостью арестовали по обвинению в непредумышленном убийстве.

"Неужели трудно было просто открыть лифт и проверить?" - спрашивает один пользователь. Другой отмечает: "А если бы в лифте был глухой или глухонемой человек?"

Другие критикуют ремонтников, называя их "ленивыми" и "безответственными".

"Это произошло не в результате несчастного случая, а по вине рабочих, не имеющих даже элементарных моральных устоев", - написал один из пользователей Weibo.

Инцидент вновь привлек внимание к падению стандартов безопасности и общей культуре халтурного отношения к работе. В прошлом году произошел еще один нашумевший случай - женщина погибла, упав в неисправный эскалатор в торговом центре.

"Недавнюю волну смертей в лифтах и на эскалаторах нельзя отнести только к вопросам контроля качества - это также ненадлежащее исполнение обязанностей и небрежное обслуживание", - говорит один из комментаторов на веб-портале Red Net, призывая улучшить стандарты, чтобы "вылечить болезнь "лифтов-людоедов".

Мобильное приложение для одиноких женщин?

После появления сообщений о том, что Ву жила одна и почти не общалась с родственниками, пользователи интернета обсудили также и вопрос безопасности одиноких женщин.

Image caption К незамужним женщинам в Китае зачастую относятся предвзято

Некоторые выразили удивление тем, что никто не поднял тревогу по поводу длительного отсутствия Ву. Другие обеспокоены усилением изоляции людей в городских условиях.

Пользователь Weibo с ником Xiaowuerfu отметил: "Пожалуй, хорошо было бы иметь приложение, в котором вы бы отмечались каждый день, а если не отметитесь в течение двух дней - оно бы посылало сообщение полиции".

В Китае уже давно обеспокоены вопросом безопасности одиноких женщин. "Я думал, что подобные происшествия могут происходить только в сельской местности, но большой город - это стальной лес, вы окружены толпами людей и можете иметь много приятелей, но очень мало действительно близких людей", - отметил другой комментатор.

В китайском социуме приоритетом для женщин считается брак и материнство, поэтому отношение к незамужним женщинам нередко бывает предвзятым.

Государство пытается побудить одиноких женщин вступать в брак - в частности, из-за огромного гендерного дисбаланса, вызванного недавно отмененной политикой одного ребенка на семью.

"Люди с психическими заболеваниями - тоже люди"

Широко распространились сообщения со ссылкой на неназванных соседей о том, что Ву, возможно, страдала проблемами с психическим здоровьем.

Хотя эти заявления не имеют документального подтверждения, некоторые комментаторы воспользовались ими, чтобы поднять дискуссию о лечении людей, страдающих психическими заболеваниями.

"Как могла ее семья позволить, чтобы она пропадала в течение месяца? А что делали люди из ее окружения?" - спрашивает один из пользователей.

Другие критикуют освещение происшествия в СМИ, спрашивая, какое отношение имело психическое здоровье жертвы к инциденту.

Один из комментаторов возмущается: "Не имеет никакого значения, что погибшая была психически нездорова - а здоровый человек разве смог бы выжить месяц в лифте!?"

Другой пользователь отметил: "Произошел инцидент, и заговорили о ее истории психических болезней. Но разве люди с психическими заболеваниями - это не люди?"