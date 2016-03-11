"Семьеведение" вместо сексологии: половое просвещение по-российски

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Преподаватель основ безопасности и жизнедеятельности на Кубани показал школьникам ролик о "разврате"

Рунет обсуждает сразу два ярких события, затрагивающих вопросы воспитания подрастающего поколения: предложение детского омбудсмена Павла Астахова преподавать в школах "семьеведение" вместо полового просвещения и видеоролик с урока ОБЖ в Краснодарском крае, где детям рассказывают о "проекте США по уничтожению российской семьи".

Мысль о "семьеведении" была оглашена Павлом Астаховым в четверг на заседании Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

"Рассказывать о семье надо, но надо рассказывать правильно", - сказал уполномоченный при президенте по правам ребенка, призвав исключить из образовательного процесса курсы, "пропагандирующие ранние половые связи".

Омбудсмен и раньше неоднозначно и ярко высказывался о "традиционных ценностях".

Больше всего шума наделало его предположение, что "в России есть места, где женщины уже в 27 лет сморщенные, и по нашим меркам им под 50".

Тогда в ответ на его замечание в соцсетях родился хэштег #сморщеннаяженщина, к которому девушки и женщины прилагали свои фото с гримасами.

Омбудсмену пришлось принести публичные извинения.

"Пример старшего поколения"?

Скандал вокруг ролика, показанного на Кубани, разразился 10 марта, когда стало известно, что на одном из уроков ОБЖ (основ безопасности и жизнедеятельности) в городе Кореновске учитель продемонстрировал восьмиклассникам видео о репродуктивном здоровье человека и о том, как "Америка уничтожает Россию изнутри".

В пятницу СМИ сообщили, что краевая прокуратура проводит проверку по этому факту. Ее формальные основания пока не ясны.

В региональном отделении минобрнауки заявили ранее, что не увидели ничего предосудительного в видео.

"Сегодня многим родителям не хватает времени на то, чтобы подготовить своих детей к взрослой жизни. Мы же в свою очередь не видим ничего предосудительного в том, чтобы школьники брали пример со старшего поколения, которое более ценило и уважало традиционные семейные ценности", - растолковала краевым СМИ позицию ведомства начальник отдела общего образования Ольга Лозовая.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бывший ведущий телешоу "Час суда" Павел Астахов не раз скандализировал россиян консервативными высказываниями

Директор школы №3 Кореновска Георгий Кайшев оказался вполне солидарен с позицией минобрнауки: он сказал "Медузе", что "не видит ничего криминального" в видео, но не смог прокомментировать научную обоснованность выдвинутых в нем утверждений.

Известно, что некоторые школьники осудили преподавателя основ безопасности жизнедеятельности Лятифа Бруки и поинтересовались у него законностью демонстрации ролика.

Пользователи Youtube не преминули разделить негодование школьников: у ролика, который на самом деле был выложен в Сеть еще в декабре прошлого года, соотношение "дислайков" к "лайкам" составляет 7:2.

"Масоны, развраты"

Резонансное видео было снято по заказу "Фонда борьбы за нравственность". Его руководителем является некий Игорь Иванов. У его группы "Вконтакте" - порядка тысячи подписчиков.

Русской службе Би-би-си в фонде сказали, что он планирует расширять свою деятельность и намерен в ближайшем будущем бороться с так называемой "пропагандой нетрадиционных ценностей" и распространением фильма "14+" о любви подростков, созданного при поддержке министерства культуры.

Всего на канале фонда три видео с общим числом просмотров примерно в 400 тысяч. При этом 350 тысяч "кликов" приходится на то самое "Развратное поведение подростков", показанное школьникам в Кореновске.

О долгосрочном хранении спермы у людей говорить не приходится Александр Панчин, биолог и популяризатор науки

"Феминистическое и гей движение щедро финансируется правительством США. В 1196 году средняя россиянка начинала половую жизнь в 19,5 лет", - сказано в описании ролика, которое мы цитируем дословно (год указан именно такой).

Кроме того, там фигурируют Алан Рогерс - "масон, курирующий правительство США", "девиз феминисток США", и приписанная поэту-битнику Аллену Гинзбергу цитата о детях - по какой-то причине автор стихов назван "воинствующим геем США".

Существование Алана Рогерса и именно такого девиза феминисток Русской службе Би-би-си не удалось подтвердить.

Остальные два ролика - "Большая семья - цель жизни сильного мужчины" и "Чайлдфри атакуют Россию" - также не имеют большой поддержки "лайками" у аудитории видеохостинга. Кроме того, опрос на тему "Обязана ли женщина рожать" явно не оправдал надежд авторов: более 85% опрошенных проголосовали за вариант "может и не рожать".

Некоторые пользователи спрашивали Иванова, не вдохновлялся ли он роликами комедийного канала My Duck's Vision - в частности, " Вся правда о McDonald's", но тот, по-видимому, не понял иронию.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption В Москве были попытки показать превратности оказания секс-услуг сквозь призму детского рисунка

Целями Фонда, указанными на сайте, является доведение численности населения России до 420 миллионов человек, "создание культа сильного мужчины" и "привитие людям нравственного поведения".

Важное место в "Развратном поведении подростков" занимает телегония - псевдонаучная теория о "сохранении" генов предыдущих половых партнеров в теле женщины.

Несмотря на популярность в XIX веке, эта теория была многократно опровергнута биологами; известно, что длительное время сперму партнеров могут хранить в своем организме некоторые насекомые, в частности, пчелы, а также ряд видов рептилий и птиц.

"У людей активные сперматозоиды могут быть обнаружены в шейке матки спустя пять дней после полового акта, но все-таки оплодотворение практически всегда происходит в течение суток после полового акта. Поэтому о долгосрочном хранении спермы у людей говорить не приходится", - развенчивает заблуждения о телегонии биолог и популяризатор науки, автор книги "Сумма биотехнологии" Александр Панчин.

"Пуританская гребенка"

В России немало организаций, борющихся за нравственность, а воззвания об ограничении сексуального просвещения в школах слышны как со стороны религиозных конфессий, так и со стороны политических деятелей.

Тем не менее, сексологи и психиатры подчеркивают важность просвещения детей до наступления у них пубертатного периода и гиперсексуальности.

"В современном обществе сексуальному просвещению противодействуют все, чем наносят подросткам урон, поскольку необходимо просвещение в предпубертатном возрасте 10-12 лет, когда дети еще не вступили в половое созревание. На данный момент я не вижу ему возможности, поскольку у нас проводится пуританская политика и со стороны религиозных конфессий всех сортов, и со стороны депутатов, которые странно относятся ко всему, что связано с сексом. Сейчас вообще предпринимается попытка подогнать всех под одну гребенку и унифицировать представление о норме и патологии", - заметила научный сотрудник Московского НИИ психиатрии Росздрава, кандидат медицинских наук сексолог Ирина Айриянц в беседе с Русской службой Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption "Традиционные ценности" превалируют в общественном дискурсе России. Но в жизни бывает всякое. На фото - массовый заплыв с надувными куклами из секс-шопов

Психиатр также предположила, что половое просвещение в школах не вводится из-за "серьезных проблем у самих депутатов".

"Даже в советское время были сведения о гигиене и венерических заболеваниях, хоть и в трагическом тоне. Начиная с 5-го класса это абсолютно необходимо. У нас сейчас вычеркиваются даже поцелуи из программы основных каналов, и, на мой взгляд, это нехорошая тенденция. Мы сейчас так открещиваемся от европейского опыта, но у людей десятки лет раннего опыта полового просвещения, и там далеко не самый высокий уровень детских беременностей и абортов. Мы всегда их опережали, в том числе, потому что у нас - ужасающее невежество, которым мы едва ли не гордимся", - делает вывод Айриянц.

При всей табуированности темы в официальном российском дискурсе подростки имеют широкий доступ к интернету и материалам о контрацепции в интернете, вывески секс-шопов на улицах по-прежнему заметны, и отношение к сексу в обществе, согласно опросам, остается полным противоречий.