"Семьеведение" вместо сексологии: половое просвещение по-российски
Рунет обсуждает сразу два ярких события, затрагивающих вопросы воспитания подрастающего поколения: предложение детского омбудсмена Павла Астахова преподавать в школах "семьеведение" вместо полового просвещения и видеоролик с урока ОБЖ в Краснодарском крае, где детям рассказывают о "проекте США по уничтожению российской семьи".
Мысль о "семьеведении" была оглашена Павлом Астаховым в четверг на заседании Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
"Рассказывать о семье надо, но надо рассказывать правильно", - сказал уполномоченный при президенте по правам ребенка, призвав исключить из образовательного процесса курсы, "пропагандирующие ранние половые связи".
Омбудсмен и раньше неоднозначно и ярко высказывался о "традиционных ценностях".
Больше всего шума наделало его предположение, что "в России есть места, где женщины уже в 27 лет сморщенные, и по нашим меркам им под 50".
Тогда в ответ на его замечание в соцсетях родился хэштег #сморщеннаяженщина, к которому девушки и женщины прилагали свои фото с гримасами.
Омбудсмену пришлось принести публичные извинения.
"Пример старшего поколения"?
Скандал вокруг ролика, показанного на Кубани, разразился 10 марта, когда стало известно, что на одном из уроков ОБЖ (основ безопасности и жизнедеятельности) в городе Кореновске учитель продемонстрировал восьмиклассникам видео о репродуктивном здоровье человека и о том, как "Америка уничтожает Россию изнутри".
В пятницу СМИ сообщили, что краевая прокуратура проводит проверку по этому факту. Ее формальные основания пока не ясны.
В региональном отделении минобрнауки заявили ранее, что не увидели ничего предосудительного в видео.
"Сегодня многим родителям не хватает времени на то, чтобы подготовить своих детей к взрослой жизни. Мы же в свою очередь не видим ничего предосудительного в том, чтобы школьники брали пример со старшего поколения, которое более ценило и уважало традиционные семейные ценности", - растолковала краевым СМИ позицию ведомства начальник отдела общего образования Ольга Лозовая.
Директор школы №3 Кореновска Георгий Кайшев оказался вполне солидарен с позицией минобрнауки: он сказал "Медузе", что "не видит ничего криминального" в видео, но не смог прокомментировать научную обоснованность выдвинутых в нем утверждений.
Известно, что некоторые школьники осудили преподавателя основ безопасности жизнедеятельности Лятифа Бруки и поинтересовались у него законностью демонстрации ролика.
Пользователи Youtube не преминули разделить негодование школьников: у ролика, который на самом деле был выложен в Сеть еще в декабре прошлого года, соотношение "дислайков" к "лайкам" составляет 7:2.
"Масоны, развраты"
Резонансное видео было снято по заказу "Фонда борьбы за нравственность". Его руководителем является некий Игорь Иванов. У его группы "Вконтакте" - порядка тысячи подписчиков.
Русской службе Би-би-си в фонде сказали, что он планирует расширять свою деятельность и намерен в ближайшем будущем бороться с так называемой "пропагандой нетрадиционных ценностей" и распространением фильма "14+" о любви подростков, созданного при поддержке министерства культуры.
Всего на канале фонда три видео с общим числом просмотров примерно в 400 тысяч. При этом 350 тысяч "кликов" приходится на то самое "Развратное поведение подростков", показанное школьникам в Кореновске.
"Феминистическое и гей движение щедро финансируется правительством США. В 1196 году средняя россиянка начинала половую жизнь в 19,5 лет", - сказано в описании ролика, которое мы цитируем дословно (год указан именно такой).
Кроме того, там фигурируют Алан Рогерс - "масон, курирующий правительство США", "девиз феминисток США", и приписанная поэту-битнику Аллену Гинзбергу цитата о детях - по какой-то причине автор стихов назван "воинствующим геем США".
Существование Алана Рогерса и именно такого девиза феминисток Русской службе Би-би-си не удалось подтвердить.
Остальные два ролика - "Большая семья - цель жизни сильного мужчины" и "Чайлдфри атакуют Россию" - также не имеют большой поддержки "лайками" у аудитории видеохостинга. Кроме того, опрос на тему "Обязана ли женщина рожать" явно не оправдал надежд авторов: более 85% опрошенных проголосовали за вариант "может и не рожать".
Некоторые пользователи спрашивали Иванова, не вдохновлялся ли он роликами комедийного канала My Duck's Vision - в частности, " Вся правда о McDonald's", но тот, по-видимому, не понял иронию.
Целями Фонда, указанными на сайте, является доведение численности населения России до 420 миллионов человек, "создание культа сильного мужчины" и "привитие людям нравственного поведения".
Важное место в "Развратном поведении подростков" занимает телегония - псевдонаучная теория о "сохранении" генов предыдущих половых партнеров в теле женщины.
Несмотря на популярность в XIX веке, эта теория была многократно опровергнута биологами; известно, что длительное время сперму партнеров могут хранить в своем организме некоторые насекомые, в частности, пчелы, а также ряд видов рептилий и птиц.
"У людей активные сперматозоиды могут быть обнаружены в шейке матки спустя пять дней после полового акта, но все-таки оплодотворение практически всегда происходит в течение суток после полового акта. Поэтому о долгосрочном хранении спермы у людей говорить не приходится", - развенчивает заблуждения о телегонии биолог и популяризатор науки, автор книги "Сумма биотехнологии" Александр Панчин.
"Пуританская гребенка"
В России немало организаций, борющихся за нравственность, а воззвания об ограничении сексуального просвещения в школах слышны как со стороны религиозных конфессий, так и со стороны политических деятелей.
Тем не менее, сексологи и психиатры подчеркивают важность просвещения детей до наступления у них пубертатного периода и гиперсексуальности.
"В современном обществе сексуальному просвещению противодействуют все, чем наносят подросткам урон, поскольку необходимо просвещение в предпубертатном возрасте 10-12 лет, когда дети еще не вступили в половое созревание. На данный момент я не вижу ему возможности, поскольку у нас проводится пуританская политика и со стороны религиозных конфессий всех сортов, и со стороны депутатов, которые странно относятся ко всему, что связано с сексом. Сейчас вообще предпринимается попытка подогнать всех под одну гребенку и унифицировать представление о норме и патологии", - заметила научный сотрудник Московского НИИ психиатрии Росздрава, кандидат медицинских наук сексолог Ирина Айриянц в беседе с Русской службой Би-би-си.
Психиатр также предположила, что половое просвещение в школах не вводится из-за "серьезных проблем у самих депутатов".
"Даже в советское время были сведения о гигиене и венерических заболеваниях, хоть и в трагическом тоне. Начиная с 5-го класса это абсолютно необходимо. У нас сейчас вычеркиваются даже поцелуи из программы основных каналов, и, на мой взгляд, это нехорошая тенденция. Мы сейчас так открещиваемся от европейского опыта, но у людей десятки лет раннего опыта полового просвещения, и там далеко не самый высокий уровень детских беременностей и абортов. Мы всегда их опережали, в том числе, потому что у нас - ужасающее невежество, которым мы едва ли не гордимся", - делает вывод Айриянц.
При всей табуированности темы в официальном российском дискурсе подростки имеют широкий доступ к интернету и материалам о контрацепции в интернете, вывески секс-шопов на улицах по-прежнему заметны, и отношение к сексу в обществе, согласно опросам, остается полным противоречий.