Что общего у российских и иранских интернет-ботов?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Только на прошлой неделе Иран испытал баллистическую ракету

Интернет-тролли и боты, зачастую действующие в интересах правительств или организаций, существуют в ряде стран. В Иране их аккаунты "вещают" в том числе и на английском языке, рассчитывая на аудиторию за пределами страны.

Русская служба Би-би-си смотрит на модели их поведения.

Битва хештегов

В последнее время в интернете появились сотни англоязычных аккаунтов, которые пишут об иранском вооружении, используя хештег #Powerful_Iran ("Мощный Иран").

Кроме того, в посланиях используются такие хештеги как #CNN, #Gaza и #BBC.

По запросу Powerful_Iran находятся сотни картинок ракет, установок и прочего иранского вооружения с подписями наподобие "гром среди ясного неба для американских военных кораблей".

Многие из "обладателей" таких аккаунтов подписываются английскими именами и ставят на аватары актеров или других голливудских знаменитостей.

Обладатели аккаунтов последовательно игнорируют запросы Би-би-си.

При этом сам одноименный аккаунт в "Твиттере" размещает посты в основном на фарси и не пользуется особой популярностью - у него лишь порядка 60 подписчиков.

Буйство озлобленных консерваторов?

Как говорит эксперт блога Blogs of War Джон Литтл, эта попытка создать эффективную кампанию в соцсетях провалилась, несмотря на стремление следовать новостной повестке дня.

"Почти все твиты прошли незамеченными и не попали в "избранное" или в "ретвиты", - сказал исследователь соцсетей Би-би-си.

В прошлом году популярностью пользовался хэштэг #Letter4u ("Письмо для вас"), после того как духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с обращением к молодежи стран Запада.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Даже военные парады в Иране не обходятся без присутствия аятоллы

Как предполагают авторы блога The Map is not the Territory, пишущие об Иране, всплеск активности ботов вызван недавним снятием санкций с Ирана и возможной негативной реакцией ультраконсервативной части истеблишмента, считающего, что страна пошла на поводу у стран Запада.

При этом, как заметил в беседе с Русской службой Би-би-си, переводчик-иранист Гагик Адамян, очень многие пользователи интернета выражали радость относительно потепления отношений и хвалили президента Хасана Роухани.

"У него рейтинг сейчас очень высокий, его в Иране любят и про него очень положительное пишут. Народ надеется, что после санкций заживет [лучше]", - говорит иранист.

Однако никто из опрошенных Би-би-си экспертов не смог с уверенностью сказать, есть ли шанс, что за ботами стоит иранское правительство.

Глобальное "троллеведение"

История использования ботов, троллей и так называемого астротурфинга - использование программного обеспечения (ботов), либо специально нанятых оплачиваемых пользователей (троллей), чтобы пытаться искусственного управления общественным мнением - уходит в начало нулевых. Название явления восходит к бренду искусственной травы AstroTurf, которая используется как покрытие на стадионах (в противопоставление выражению "grass roots" - дословно: "корни травы", - "инициатива снизу").

Так, китайское онлайн-сообщество "Умаодан", прославляющее коммунистическую партию страны, активизировалось более 11 лет назад и с тех пор лишь наращивало свою деятельность в сетях.

Американский Центр стратегических противотеррористических коммуникаций (CSCC), основанный по указу президента Барака Обамы пять лет назад, как пояснил газете The New York Times заместитель госсекретаря США по общественной дипломатии Ричард Стенгель, в данный момент ведут интернет-кампанию против аккаунтов, пытающихся вербовать молодых мусульман в запрещенную в России и ряде стран мира организацию "Исламское государство".

Правообладатель иллюстрации DDP Image caption Тролли могут принимать не только сказочный вид...

В России деятельность прокремлевских троллей также осуществляется более десяти лет, а один из ее предполагаемых хабов - "фабрика троллей" ООО "Интернет-исследования" в петербургском Ольгино - стал скандально известным в прошлом году, после того как бывшая сотрудница компании Людмила Савчук подала в суд на экс-работодателя.

Чтобы отвести от себя подозрения, оплачиваемые пользователи фальшивых профилей перемежают политические высказывания нейтральными сообщениями о путешествиях, кулинарии и домашних животных.

Эффективность работы "фабрик троллей" довольно сложно оценить: так, некоторые эксперты считают, что они не могут менять общественное сознание, но при этом способны наводнить медийное пространство слухами.

Как говорят популярные блогеры Антон Носик и Рустем Адагамов, контингент оплачиваемых троллей в России может быть довольно многочисленным.

Опыт Русской службы Би-би-си показывает, что с помощью сервиса Google Trends можно отследить точки массового скопления предполагаемых троллей по миру. При этом стиль их общения, как правило, легко распознаваем.