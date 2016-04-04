Кредит за виолончель: реакция соцсетей на "панамское досье"

Media playback is unsupported on your device

Российские пользователи соцсетей отреагировали на публикацию документов панамской компании Mossack Fonseca шутками про виолончель и обсуждением приоритетов российских СМИ в освещении утечки.

Так, сайт LifeNews накануне ограничился новостью "Украинские СМИ опубликовали расследование об оффшорах Порошенко". Когда один из пользователей "Вконтакте" поинтересовался, не желают ли журналисты рассказать о каких-либо других героях расследования, с официального аккаунта LifeNews ему ответили, что не понимают, о чем речь.

В документах, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), упоминается, в частности, давний друг российского президента, виолончелист и дирижер Сергей Ролдугин.

Там он предстает как владелец двух оффшорных компаний: их доход от сделок, которые эксперты сочли подозрительными, составил несколько миллионов долларов. Сам Ролдугин ранее отказался комментировать деятельность этих компаний.

Ролдугин неоднократно говорил репортерам, что сам он не бизнесмен, и его вовлеченность в сложные сделки, скорее, вызывает подозрения в том, что кто-то другой решал через эти компании свои задачи.

Однако это не помешало пользователям соцсетей придумать сотни шуток про якобы неожиданную прибыльность карьеры виолончелиста.

"Надо было, конечно, сына на виолончель отдавать. Кто ж знал", - шутит пользователь под ником panin.

Виолончель - к богатству?

"Следом за ажиотажем по скупке "Милдроната" должна подскочить запись в музыкальные школы на виолончель", - написал в "Твиттере" Григорий Мельконьянц, сопредседатель совета движения в защиту прав избирателей "Голос".

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption "Панамские" документы, касающиеся близких к Путину лиц, для многих стали поводом для шуток

"Сейчас туча мам поведет детей в виолончелисты. Все хотят быть миллиардерами", - вторил ему журналист Олег Козырев. Он добавил, что видит в этом "неожиданный плюс" расследования.

Некоторые вспомнили давку в очередях в магазин в последние годы Советского Союза, представив, что именно так будет выглядеть в музыкальных школах очередь на запись в класс виолончели.

Другие пользователи устроили на своих страницах опросы с упоминанием виолончели.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Пункт "бабушка гимнастки" в этом вопросе отсылает к публикации агентства Рейтер о бизнесмене Григории Баевском, который, предположительно, передавал недвижимость женщинам, которых связывают с Путиным

Так, телеканал РБК в своем "Твиттере" поинтересовался, на каком музыкальном инструменте "должен уметь играть успешный финансист в России"? Вариант "виолончель" оказался популярнее опций "гармонь", "гусли" и "бубен".

"Виолончель в доме - к богатству (народная примета)", - резюмировал в "Твиттере" пользователь под псевдонимом "Диванный аналитик".

Шансы виолончелиста на кредит

Но не все пользователи восприняли данные из "панамского досье" с юмором. Так, оппозиционный политик Алексей Навальный в некотором роде вступился за Ролдугина, отметив в своем блоге, что успешность сделки, описанной в "панамском досье", строилась как раз на том, что Ролдугин - "неожиданный персонаж".

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Владимир Путин осматривает Санкт-Петербургский Дом музыки после реставрации (фото 2009 года). За его правым плечом - Сергей Ролдугин

65-летний виолончелист является художественным руководителем созданного по его инициативе Санкт-Петербургского Дома музыки. Как он говорил в интервью, с идеей создать это учреждение он в 2005 году пришел к Путину, которому она понравилась, после чего министерство культуры передало Дому музыки здание дворца великого князя Алексея Александровича на набережной реки Мойки.

До того как возглавить Дом Музыки, Ролдугин был ректором Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, а до этого - первым солистом-концертмейстером группы виолончелей оркестра Мариинского театра.

"Известный музыкант-виолончелист, человек лояльный и честный (по отношению к боссу) и, судя по всему, достаточно скромный даже в быту, - охарактеризовал его Навальный. - Никаких красных феррарей и прочих глупостей".

"Но у этого хитрого плана есть и слабая сторона, - продолжил он. - У музыканта, даже самого талантливого и самого популярного в мире, просто не может быть столько денег. Государственные банки не выдают виолончелистам кредиты на сотни миллионов долларов. Олигархи не дают (а уже тем более не прощают потом) виолончелистам долги на миллиарды рублей".

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption За несколько дней до публикации панамских документов Дмитрий Песков предупреждал о подготовке "информационных вбросов" против Путина

С Путиным Ролдугин познакомился через своего брата Евгения, с которым будущий российский президент учился в Краснознаменном институте КГБ. Как подверждал сам Ролдугин, он является крестным отцом старшей дочери Путина - Марии.

Узнают ли о документах россияне?

Некоторые пользователи задавались вопросом, будут ли у публикации документов какие-либо последствия в России и узнаю ли о них россияне.

"Россияне в своей массе про эти ваши #panamapapers и не узнают, точнее узнают ровно про премьера Исландии и какого-нибудь деда Кэмерона", - предположил пользователь "Твиттера" Андрей Кириллов.

"В трёхчасовых новостях на Первом вообще ни слова про Панамагейт. Просто полный игнор", - отчитался бывший сотрудник РИА Новости, создатель сайта "Лапшеснималочная" Алексей Ковалев".

Правообладатель иллюстрации VK LifeNews Image caption Многие пользователи соцсетей оценили иронию в переписке читателя с LifeNews

Первая новость о панамских документах на сайте "Вестей" была посвещена предполагаемым офшорным компаниям бывшего главы УЕФА Мишеля Платини и футболиста Лионеля Месси.

По словам Пескова, нынешнее расследование не представляет собой ничего конкретного или нового лично о президенте Путине. "Пока это спекуляции", - сказал Песков. Он добавил, что в Кремле пока не видят смысла подавать судебные иски в связи с публикацией документов Mossack Fonseca.

Не стал комментировать публикации об оффшорных фирмах друзей Путина и бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, получивший убежище в России. Он ограничился лишь "гифкой" с премьер-министром Исландии, чье лицо меняется при вопросе о компании Wintris.