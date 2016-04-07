Секта "Аум Синрикё" неожиданно возродилась в Европе

Правообладатель иллюстрации AP Image caption 20 марта 1995 года члены секты распылили нервно-паралитический газ зарин в токийском метро

В нескольких российских городах полиция провела десятки обысков в местах, связанных с тоталитарной сектой "Аум Синрикё". В Москве и Петербурге были задержаны и допрошены порядка 30 человек.

Впоследствии, как сообщили в правоохранительных органах, задержанных отпустили, когда те сказали, что всего лишь занимались йогой. Однако ряд экспертов указывают, что адепты этой секты прекрасно умеют маскировать свою деятельность под самые разные занятия - от карате до безобидной йоги.

"Аум Синрикё" ("Алеф") отнесена в числу террористических организаций, и ее деятельность запрещена на территории многих стран, в том числе и в России.

В марте власти Черногории задержали несколько десятков членов секты, большинство из которых оказались российскими гражданами. После допроса они были выдворены из страны.

Что такое "Аум Синрикё"?

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Основатель секты Сёко Асахара объявил себя одновременно Христом и первым человеком достигшим просветления после Будды

Религиозная секта возникла в Японии, где в 1995 году организовала теракт с применением ядовитого газа в токийском метро. Тогда погибли 13 человек, и около 6000 пострадали. С тех пор она запрещена в Европейском союзе, Канаде, США, России и многих других странах.

Название "Аум Синрикё" означает "Высшая истина" или "Учение истины". Секта возникла в 1980-х годах. Изначально ее эклектичное учение совмещало принципы буддизма и индуизма, а затем также и апокалиптические христианские пророчества.

Основатель секты Сёко Асахара объявил себя одновременно Христом и первым человеком, достигшим просветления, после Будды.

Секта получила официальный статус религиозной организации в Японии в 1989 году. Число последователей стремительно возрастало по всему миру. Он читал лекции в университетах и издал несколько книг. К началу 90-х годов число его последователей по всему миру достигало десятков тысяч человек. В одной только России, как полагают, насчитывалось до 30 тысяч последователей учения.

В Японии многие из его последователи были студентами из элитных университетов.

Постепенно "Аум Синрикё" превратилась в параноидный культ, проповедующий скорое наступление конца света, так как ее адепты пришли к убеждению, что в самом ближайшем времени грядет Третья мировая война, после которой выживут лишь члены секты.

"Аум Синрикё" также стала все чаще прибегать к насилию, похищая, избивая и даже убивая своих противников, и даже используя химические и биологические вещества для своих нападений.

Что произошло в Токио?

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Полиция Японии обнаружила у "Аум Сенрикё" российский вертолет, с которого секта якобы собиралась распылять ядовитые газы

20 марта 1995 года, во время часа пик, члены секты при помощи зонтиков прокололи пакеты с газом зарин на поездах метро, проходящих через район Токио где находится много правительственных зданий.

В результате погибли 13 человек, и тысячи получили отравления различной степени тяжести.

В течение последних нескольких месяцев члены секты несколько раз неуспешно пытались распылить синильную кислоту на нескольких станциях токийского метро.

Нападение на метро шокировало японское общество, которое гордится низким уровнем преступности и высокой социальной сплоченностью. Этот инцидент также поднял вопрос о работе полиции, которая не провела расследований предыдущих сообщений об актах насилия, совершенных членами секты.

После нападения в метро многие члены секты предстали перед судом. 13 были приговорены к смертной казни, в том числе и сам Сёко Асахара, хотя в его случае приговор до сих пор не был приведен в исполнение.

Последним перед судом предстал Кацуя Такахаси, который был арестован в июне 2012 года, после того как ему удавалось скрываться от полиции в течение 17 лет. Он был приговорен к пожизненному заключению.

Член секты Макото Хирата также был приговорен к тюремному заключению в 2014 году за похищение 68-летнего мужчины и за его участие в организации двух взрывов.

Почему "Аум Синрикё" оказалась в Европе?

После нападения на токийское метро секта ушла в подполье, но не исчезла. Со временем она изменила свое название на "Алеф".

Правообладатель иллюстрации AP Image caption После нападения в токийском метро были арестованы многие члены секты

В 2007 году бывший пресс-секретарь "Аум Синрикё" Фумихиро Дзёю, возглавивший секту после Сёко Асахары, создал еще одну организацию под названием "Хикари но Ва" ("Круг света радуги").

Дзёю заявляет, что устранил из идеологии секты поклонение Асахаре.

После распада Советского Союза "Аум Синрикё" активно действовала в бывших советских республиках и странах Восточной Европы. В течение последних нескольких лет эта деятельность возобновилась с новой силой.

В конце марта власти Черногории выслали из страны 58 иностранцев, подозревавшихся в членстве в "Аум Синрикё". Они проживали в арендованной ими гостинице.

Согласно заявлению министерства внутренних дел Черногории, четверо из них были родом из Японии, 43 - из России, семеро из Белоруссии, трое из Украины и один из Узбекистана.

В начале апреля российские правоохранительные органы провели обыски в 25 помещениях, предположительно связанных с "Аум Синрикё".

Секта запрещена в России, но прокуратура утверждает, что в России может быть до 30 тысяч ее членов, и что группировка активно собирает пожертвования.

По информации российских СМИ, уголовное дело, в рамках которого прошли недавние обыски, было возбуждено еще в октябре 2015 года по статье "создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан"

По данным следствия, члены организации использовали физическое и психологическое насилие, чтобы выбивать пожертвования.

Япония

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Новые лидеры секты отстраняются от прошлого и даже приносят цветы к памятнику погибшим в токийском метро

"Аум Синрикё" объявлена террористической организаций в США, России и многих других странах, но и "Алеф" и "Хикари но Ва" в Японии не запрещены, хотя и официально считаются "опасными религиозными организациями" и находятся под наблюдением полиции.

Согласно некоторым оценкам, число членов обеих организаций достигает 1500 человек, и число это постепенно растет.

Некоторые правозащитный группы выступают на стороне тех членов "Аум Синрикё" которые были признаны невиновными, утверждая, что те ничего не знали о планах нападения на токийское метро.

Тем не менее, японское общество по-прежнему крайне отрицательно относится к секте, несмотря на ее попытки дистанцироваться от событий 1995 года.