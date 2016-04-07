Криминализация клиента - свобода для секс-работниц?

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Работницы секс-индустрии во Франции выступили против нового закона, призвав властей "не трогать клиентов"

Франция стала четвертой европейской территорией после Швеции, Норвегии, Исландии и Северной Ирландии, где вводятся штрафы за покупку сексуальных услуг. Аналогичный закон действует и в Канаде.

Согласно новому французскому закону, клиенту проституток грозит штраф до 3750 евро (более 4200 долларов США).

"Проститутка, которая хочет продолжить принимать клиентов, не будет больше подвергаться наказанию. Клиент, а не она, будет брать на себя риск. Мы отменяем наказание за призывание клиентов. Этот момент призван напомнить, что женщины могут быть жертвами мужского доминирования", - заявила, комментируя законопроект, парламентарий от правящей Социалистической партии Мод Оливье.

Кроме того, закон предусматривает выдачу вида на жительство на срок от шести месяцев для иностранных секс-работниц, стремящихся покинуть бизнес. На социализацию бывших секс-работниц планируется тратить 4,8 млн евро ежегодно.

Эксперты указывают на существующий опыт Нидерландов: там проституция декриминализована полностью, наказанию не подвергаются ни клиенты, ни проститутки. В прошлом году правозащитная организация Amnesty International призвала к полной легализации проституции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Торговля телом - следствие многовекового гендерного неравенства, убеждены феминистки

Противники такого подхода говорят, что либерализация законов дает толчок для роста секс-индустрии и потенциально - торговле людьми. Их оппоненты настаивают, что уголовное преследование загоняет этот бизнес в тень, делая его более рискованным занятием.

В России под запретом находится и вовлечение в занятие проституцией (сутенерство), и непосредственно оказание секс-услуг.

Проституции посвящены по две статьи уголовного и административного кодекса соответственно, но при этом на практике число практикующих секс-работниц только российским МВД оценивается в 1 млн человек, а в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности в разделе "Предоставление персональных услуг" к "прочим коммунальным, социальным и персональным услугам" относятся деятельность астрологов, служб знакомств и предоставление эскорт-услуг, что на практике часто является прикрытием для оказания услуг сексуального характера.

Русская служба Би-би-си узнала, что об этом думают представители секс-индустрии и защитницы прав женщин.

Ирина Маслова, председатель ассоциации секс-работников "Серебряная роза":

Ни секс-работницы, ни клиенты, ни третьи лица не должны наказываться. Не лезьте к нам. Вовлечение против своей воли - это бездоказательно. Есть конвенции о противодействии коррупции и организованной преступности, из этих документов следует, что наказывать секс-работников и клиентов не нужно и не обязательно, потому что если ты начинаешь кого-то наказывать, люди уходят в тень, и это дает широкую почву для коррупции, в том числе со стороны полицейских.

Государство обязано регулировать социально-экономическую сферу, но не может вмешиваться в частную жизнь граждан. То, что творится в постели, - это частная жизнь, и государства не касается. В любом государстве есть уголовный кодекс, который определяет преступления.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ирина Маслова, как и её французские коллеги, призывает государство оставить клиентов секс-индустрии в покое

То, что сложно привлечь к ответственности и наказать клиента, который унижает, оскорбляет или избивает секс-работника или секс-работницу - это проблема государства. Оно должно это делать в рамках существующих законов. Если вы посмотрите вчерашние репортажи, то защищать клиентов вышли секс-работницы. Не вмешивайтесь в жизнь наших клиентов - это наши с ними договоренности. Мы предоставляем услуги, клиенты покупают. Где тут место государства? Государство должно заставить уголовный кодекс работать.

В нашей стране доступа к правосудию у 3 миллионов людей, которые занимаются секс-работой, нет. Может ли девушка прийти и написать заявление на клиента, который ее изнасиловал? Куда она будет послана? И во Франции этот уголовный закон, карающий насильника и убийцу, есть.

Почему закон не работает? Почему государство не обеспечивает правовой доступ, равный для всех граждан? "Шведская модель" - это очень плохо, и страдают в первую очередь секс-работницы. Это будет уходить в тень. У секс-работников будет меньше времени договариваться с работниками. Мужчины не перестанут пользоваться услугами, женщины не перестанут их предоставлять.

Это мое право распоряжаться собственным телом, у мужчины есть право - он платит за секс и получает. Я говорю только о добровольном выборе. Покажите мне любого, кого приковали к батарее: я видела только одну девочку, которая сбегала 16 раз. Но таких случаев ни в России, ни во Франции практически нет. Если ты можешь выйти за едой или на дискотеку пойти - что-то мне не верится, что это принудительно.

Давайте карать наших сотрудников полиции, что они держать девочек по трое суток по административной статье. Вот эти "контрольные проверки" полиции - даже не говорите мне о них! Что проверяем-то? Качество услуг? Так в Роспотребнадзор написали бы, в службу качества услуг.

Белла Рапопорт, феминистка:

В идеальном мире, я считаю, все страны должны принять подобное [Франции и Швеции], поскольку я не считаю секс-работу работой, потому что я считаю, это не работа, а гендерное насилие. Должна отсутствовать возможность покупать секс. Я была в Швеции и спрашивала об этом сотрудниц тамошних кризисных центров: закон работает с 1999 года, и еще не все идеально, но стало лучше.

Проституция – следствие нищеты и социального неравенства. Во Франции кое-что даже прогрессивней, чем в Швеции.

Image caption В Нидерландах проституция полностью легализована более 10 лет назад

Можно декриминализировать людей, который продают органы. Потому что они бедные. Такого рода законы должны подразумевать декриминализацию продажи секса, но поскольку покупка секса – почти изнасилование, какая разница за деньги или нет, человек же не хочет секса. Те, кто продают секс, это жертвы гендерного неравенства. Те, кто покупает, бенефициары. В Швеции при этом никого еще не посадили ни разу.

Такие законы - очень важный политический жест, это смещение фокуса: всю жизнь проститутки были стигматизированными, будто они развратные, им нравится и они порождают это явление. На деле оно порождается теми, кто покупает секс.

Проституция не может рассматриваться в отрыве от гендерного неравенства. Женщин используют для секса в браке, в партнерстве, насилуют, это происходит из дискурса, что чьи-то сексуальные потребности так важны, что они могут их реализовывать за счет людей, которые этого секса не хотят.

В принципе нужно смещать фокус на то, что секс – только тогда секс, когда оба человека хотят этого.