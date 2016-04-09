Туристки в Иране объявили войну хиджабу

Правообладатель иллюстрации My Stealthy Freedom Image caption Многие женщины-туристки, посещающие Иран, в знак солидарности с женщинами Ирана фотографируются без головного убора и помещают свои фото в сети

Ношение хиджаба для женщин в Иране является обязательным. Однако против этого закона решили восстать пользователи "Фейсбука", начавшие кампанию с призывом ко всем туристкам, решившим посетить Иран, сфотографироваться там без головного убора и выложить эти фотографии в сеть.

Организатором кампании выступило онлайн-движение My Stealthy Freedom ("Моя тайная свобода"), которое в прошлом уже устраивало подобные акты неповиновения. Кампания началась два года назад, и за это время в сети появились десятки фотографий иранских женщин, которые, рискуя арестом, снялись на людях без хиджаба.

Поводом же для последней кампании послужил инцидент с членами экипажа французских авиалиний.

Когда было объявлено, что авиакомпания через восемь лет перерыва возобновит полеты в Тегеран, несколько девушек потребовали снять их с этого маршрута в знак протеста против внутреннего распоряжения, предписывавшего им надевать хиджаб по прибытии в столицу Ирана.

В итоге эти сотрудницы авиакомпании выиграли юридическую битву. В понедельник авиакомпания Air France объявила, что разрешит девушкам перейти на другие маршруты, если они не захотят летать в Иран.

Тем не менее, чтобы придать этой проблеме огласку, активисты кампании My Stealthy Freedom призвали всех иностранных туристок, желающих посетить Иран, сфотографироваться там без головного убора и прислать свои фото, что многие и сделали. Пользователи сети уже десятки тысяч раз растиражировали эти снимки.

Правообладатель иллюстрации My Stealthy Freedom

Правообладатель иллюстрации My Stealthy Freedom

Правообладатель иллюстрации My Stealthy Freedom

Вместе с фотографиями девушки отправляли послания солидарности с женщинами Ирана. "Ваше правительство хочет принизить вас во имя Аллаха. Они хотят, чтобы вас не было слышно, однако вам есть что сказать!", - гласит одно из таких посланий. "Как жаль, что не только эти прекрасные люди, но и мы, туристки, обязаны носить эти хиджабы. Меня ужасно раздражает такой запрет на самовыражение", - говорится в другой подписи к фото.

Еще одна девушка разместила в соцсетях свою фотографию с подписью "Иран прекрасен, а иранские люди – замечательные. Они так гостеприимны и жаждут свободы и мира. Необходимость носить хиджаб вызвала у меня отвратительное ощущение рабства. Я не могла ощущать свободу, что ужасно. В моей жизни это были лишь 22 дня, но вы вынуждены носить это постоянно!"

Между тем организатор кампании My Stealthy Freedom Масих Алинежад подтвердил, что все женщины, фотографии которых опубликованы в соцсетях, благополучно покинули пределы Ирана.