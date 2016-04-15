Хелен Миррен: женщины должны сниматься в мужских ролях

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Миррен на премьере фильма "Всевидящее око" в Лондоне на Лестер-сквер

Актрисы должны более активно добиваться ролей, которые изначально написаны для мужчин, заявила дама-командор Ордена Британской империи актриса Хелен Миррен.

В новой военной драме "Всевидящее око" ("Eye in the Sky") Миррен играет полковника вооруженных сил - роль, которая предполагала мужчину-актера.

Как сказала актриса, ее огорчает тот факт, что многие роли даются мужчинам вне зависимости от того, центральная она или второстепенная.

"Ты видишь сцену и понимаешь, что тут все мужчины за столом сидеть будут, и понимаешь, что на самом деле половина из них, по меньшей мере, могли бы быть женщины", - сказала Миррен.

"Актрисам так трудно получить роль, даже не главную, а просто какую-нибудь - актрисам постоянно находить себе работу гораздо труднее, чем мужчинам", - добавила Миррен в интервью Би-би-си.

В прошлом году Сандра Буллок призналась в том, что просила своего агента находить для нее сценарии с интересными мужскими ролями, а затем добивалась их для себя. Одной из таких ролей для нее стала роль менеджера избирательной кампании в вышедшей в 2015 году на экраны политической драме "Наш бренд - кризис" ("Our Brand is Crisis").

Хелен Миррен также указала на то, что женщинам достается заметно меньше ролей даже в массовке или в эпизодах.

"Только когда снимается сцена у бассейна, - вот тогда в массовке преобладают женщины и они все в бикини", - отметила она.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Один из продюсеров новой картины Колин Ферт был за то, чтобы полковника Пауэлл сыграла женщина

В новом триллере "Всевидящее око", выходящем в пятницу на экраны в Великобритании, Миррен играет полковника разведслужбы Кэтрин Пауэлл, которая из Лондона руководит сверхсекретной операцией по ликвидации с помощью беспилотника террористической группы, укрывающейся на конспиративной квартире в Найроби.

Несмотря на то, что эта роль была написана для мужчины, продюсеры фильма, среди которых актер Колин Ферт и режиссер Гэвин Худ, изменили эту роль для женщины-актрисы еще до того, как она была предложена Хелен Миррен.

Актриса полагает, что это было весьма прозорливым решением.

"Фильм такой, что он вызывает споры, а когда такую роль играет женщина, то люди будут обсуждать этот факт, выходя из кино, а не то, что: "Ну, это мужчины, вот так они себя ведут на войне", - полагает Миррен.

В картине зритель следит за процессом принятия решения практически в режиме реального времени и видит, как задача операции меняется с "захватить" на "убить" по мере того, как полковник Пауэлл понимает, что террористы вот-вот приступят к реализации своего смертоносного замысла.

Принятие решения осложняется, когда в зоне поражения появляется девятилетняя девочка-продавщица хлеба.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Для Алана Рикмана роль генерала Бенсона стала последней на экране

В процессе принятия решения принимает участие британский генерал-лейтенант Фрэнк Бенсон, которого играет Алан Рикман, для которого эта роль на экране стала последней.

В новом триллере Миррен и Рикман не появляются вместе ни в одной сцене, однако они обсуждали сценарий.

"Он, как и я, не руководствовался мыслью о том, что "о-о, я могу выиграть награду, сыграв эту роль" – это совершенно не того типа роли, нет – мы оба хотели сняться в этом фильме именно из-за характера самой картины", - сообщила актриса.

Миррен также отметила, что роль Фрэнка Бенсона является замечательным завершением карьеры Рикмана.

"Поскольку этот фильм соответствует его уму, его гуманности, и именно поэтому, я уверена, он и согласился в нем сниматься", - заявила актриса.