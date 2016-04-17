Аксель Роуз из Guns N' Roses стал вокалистом AC/DC на время турне

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Guns N' Roses в субботу выступили в Калифорнии

Аксель Роуз, вокалист Guns N' Roses, заменит фронтмена AC/DC Брайана Джонсона в мировом турне австралийской группы.

AC/DC отложили турне Rock or Bust в марте, после того как врачи сказали Джонсону, который присоединился к группе после кончины Бона Скотта в 1980 году, что он может оглохнуть, если продолжит выступать на сцене.

Роуз присоединится к AC/DC во время их турне по Европе и Северной Америке, а летом вернется к Guns N'Roses.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Джонсон присоединился к группе после кончины Бона Скотта в 1980 году

В заявлении AC/DC говорится, что им "повезло", что их поддерживает Роуз.

"Хотя мы и хотели бы, чтобы это турне закончилось так же, как оно началось, но мы понимаем, уважаем и поддерживаем решение Брайана прекратить турне и сохранить свой слух", сказано в заявлении.

Группа затем подчеркивает, что намерена закончить свое турне, как и планировалось, и выражает благодарность Джонсону за его вклад в музыку AC/DC.

Роуз недавно вновь начал работать с гитаристом Слэшем и басистом Даффом Маккаганом, и они впервые за 23 года стали выступать вместе.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption После первого шоу Роуз сломал себе ногу и с тех вор выступает, сидя на троне

После первого шоу Роуз сломал себе ногу и с тех вор выступает, сидя на троне, которым пользовался фронтмен Foo Fighters Дэйв Грол, когда тот тоже сломал ногу.

В субботу группа выступала в Калифорнии, где к ней присоединился гитарист AC/DC Ангус Янг на время исполнения ставших классическими хитов Whole Lotta Rosie и Riff Raff.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption AC/DC начали турне в Австралии

За последние несколько месяцев AC/DC испытала несколько серьезных проблем. В конце 2015 года бывший ударник группы Фил Радд был приговорен к домашнему заключению за хранение наркотиков и угрозы убийства, а у гитариста Малькольма Янга, брата Ангуса, была обнаружена деменция.