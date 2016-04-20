Как спасти задыхающийся город? Запретите автомобили

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В задыхающемся от смога Мехико введен временный запрет на проезд автомобилей по городу. Обозреватель ВВС Autos изучил различные способы решения проблемы загрязнения воздуха в мегаполисах.

Столица Мексики расположена на континентальном плато, окруженном кольцом вулканов. Из-за этих особенностей топографии, усугубляющих загрязнение атмосферы, качество воздуха в Мехико - предмет постоянной озабоченности 23 миллионов его жителей.

Недавно Мексика сделала решительный шаг к исправлению ситуации - в ее столице были введены временные периодические ограничения на проезд по городу частных и государственных автомобилей.

Это правило, которое действует с 5 апреля по 30 июня, предусматривает запрет на автомобильные поездки по городу один день в неделю и один раз в месяц по субботам.

Исключение сделано для гибридных автомашин и электромобилей, а также для правительственных служебных машин, общественного транспорта и школьных автобусов.

Для Мексики данная стратегия не нова: различные варианты ограничения проезда используются там вот уже почти 30 лет. Ну и конечно, Мехико - не первый мегаполис, который пытается жить без автомобилей.

В Париже, где свои проблемы с загрязнением воздуха, 27 сентября прошлого года автомобилисты пересели на велосипеды в рамках информационно-просветительской акции "Париж без машин", организованной по примеру известных брюссельских "воскресений без машин".

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Нью-Йорк: здесь не привыкли экономить на бензине

Однако в Мехико эта мера носит не только просветительский характер: запрет напрямую направлен на сокращение загрязненности атмосферы.

В марте город погрузился в густой коричневый смог: уровень загрязнения перевалил за отметку "200" по шкале чистоты воздуха, разработанной Агентством по охране окружающей среды США, что побудило власти впервые за 11 лет объявить экологическую тревогу.

Городская администрация издала запрет на проезд машин по Мехико, затронувший 1,1 млн из 4,7 млн автомобилей в данном районе, из которых почти полмиллиона обычно ездят по центру города.

В качестве дополнительного стимула оставить машину в гараже был организован бесплатный проезд на автобусах и метро.

Индия: налог, запреты и переход на газ

Вопрос о том, как лучше бороться с загрязнением воздуха, беспокоит жителей мегаполисов давно.

В Индии, где жители городов вынуждены дышать едва ли не самым грязным воздухом на планете, испробовали целый ряд решений. Например, в 1998 году в окутанном смогом Дели было решено перевести 1 600 городских автобусов и 25 тысяч авторикш с дизельного топлива на более экологически чистый сжатый природный газ.

В прошлом году городские власти Дели обнародовали план, согласно которому автомобили могут перемещаться по городу только через день, в зависимости от того, на какое число - четное или нечетное - оканчивается их номерной знак.

Этот план был разработан уже после принятия решения о запрете на проезд по городу дизельного автотранспорта, сошедшего с конвейера более 10 лет назад.

В начале этого года правительство Индии ввело налог в размере 4% на приобретение новых автомобилей, чтобы тем самым вынудить граждан отказаться от владения автомобилем и, следовательно, снизить интенсивность дорожного движения (а значит, и загрязненность атмосферы).

Пекин: "лазурный парад"

Пекин, который давно уже стал притчей во языцех из-за загрязненности воздуха, также имеет опыт регулирования интенсивности дорожного движения в целях очищения атмосферы.

В преддверии Олимпийских игр 2008 года и прошлогоднего военного Парада победы, разрекламированного на весь мир, в городе было введено правило о проезде автомобилей по чередующимся дням.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Благодаря строгим ограничениям на использование автотранспорта, 3 сентября 2015 года во время военного парада жители и гости Пекина наконец смогли полюбоваться голубым небом

Оба раза эта мера дала впечатляющие, хоть и кратковременные, результаты: небо во время парада было таким ослепительно чистым, что это мероприятие окрестили "лазурным парадом".

На следующий день ограничения были сняты, и небо над Пекином вновь приобрело привычный серый цвет.

Лондон: плата за въезд

В качестве еще одного примера можно привести введенный в 2003 году в Лондоне сбор за въезд в центр города, который объединил против себя немало недовольных жителей британской столицы.

Этот сбор, который к настоящему времени вырос с 5 до 11,50 фунта стерлингов, принес в казну миллиарды фунтов (значительная часть этой суммы была направлена на повышение качества общественного транспорта и инфраструктуры), а также оказал заметное действие на качество воздуха.

В течение года после введения налога корпорация Transport for London, которая управляет транспортной системой британской столицы, сообщила о снижении уровня оксида азота, СО2 и твердых частиц в атмосфере более чем на 13%.

Ну а Мехико, который ООН признала в 1992 году самым загрязненным городом планеты (уровень загрязненности по шкале чистоты воздуха составил 398), с нетерпением ждет конца июня, когда начнется сезон дождей и ежедневные ливни помогут очистить атмосферу от вредных выбросов и твердых частиц, находящихся в воздухе.

А как обстоят дела в вашем городе? Если вы живете не в России, у вас есть возможность найти его на карте, подготовленной пекинской общественной организацией World Air Quality. Ну а среди россиян повезло только москвичам, чей город предоставляет данные для этой карты.