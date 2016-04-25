Пушкинский дом выбирает лучшую книгу о России

Правообладатель иллюстрации Pushkin House Image caption В шорт-лист премии Пушкинского дома за лучшую книгу о России вошли опубликованные в 2015 году на английском языке книги об истории и современном состоянии России

В понедельник Пушкинский дом в Лондоне объявит победителя своей премии за лучшую книгу о России.

История, культура, современная политика, художественная критика – таков далеко не исчерпывающий список тем новых книг о России, вошедших в шорт-лист ежегодной премии Пушкинского дома.

Все это объединяется широким и очень популярным теперь термином "нон-фикшн" – то есть все, кроме художественной литературы.

Премия вручается всего лишь в четвертый раз, но она уже сумела утвердиться как одна из самых важных и, главное, необычных международных премий в области русистики.

Уникальность премии состоит в том, что к конкурсу допускаются книги о России, изданные на английском языке, вне зависимости от языка, на котором они написаны. Более того, в положении о премии специально подчеркнуто: "Переводы с других языков, в том числе, конечно, и с русского, к конкурсу допускаются и приветствуются".

Пушкинский дом

Правообладатель иллюстрации Pushkin House Image caption Пушкинский дом называет себя "домом русской культуры в Лондоне"

Пушкинский дом открылся в Лондоне в разгар холодной войны в начале 50-х годов и с самого начала определял себя как "место для восприятия, понимания и продвижения русской культуры и для обмена взглядами в живой, неформальной атмосфере, главным принципом которой является свобода слова".

"Свобода слова", о которой говорили основатели Пушкинского дома, означала свободу не только от удушающих оков советской пропаганды, но и от агрессивного антисоветского и перераставшего в антирусский дискурса западной пропаганды.

Этого принципа Пушкинский дом придерживается на протяжении вот уже более чем 60-летней своей истории. Это не означает, что он избегает в своей работе острых политических дискуссий или пытается стоять "над схваткой". Здесь с радостью предоставляют арену всем, кто готов вести серьезный, вдумчивый разговор о России с любых позиций, главное, чтобы он строился на знании и понимании, а не на агрессии и истерии.

Сегодня Пушкинский дом занимает четырехэтажный особняк в центре Лондона и превратился в активно действующий центр русской культуры в британской столице.

Книжная премия Пушкинского дома учреждена при поддержке знаменитой британской сети книжных магазинов Waterstones, которой владеет теперь российский предприниматель Александр Мамут.

Лауреат премии получает денежную награду в размере 5 тысяч фунтов стерлингов.

В жюри премии входят известные специалисты по русской культуре, как из самой России так из стран Запада: Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге; Джеффри Хоскинг, почетный профессор русской истории Университета UCL; Энн Макэлвой, редактор журнала Economist, и профессор украинской истории Гарвардского университета Сергей Плохий.

Сергей Плохий стал победителем премии прошлого года за книгу "Последняя империя" – о последних месяцах существования Советского Союза.

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Претенденты

За право стать преемниками Сергея Плохия в этом году борются пять книг.

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Maisky Diaries: Red Ambassador to the Court of St James’s 1932-43. Gabriel Gorodetsky, editor. Yale University Press ("Дневники Майского: красный посол при дворе Дворца Сент-Джеймс, 1932-43". Редактор Габриэль Городецкий, издательство Yale University Press)

Мало кто из крупных чиновников сталинского СССР отваживался вести и хранить личные дневники, ведь каждое зафиксированное слово могло внезапно обернуться против его автора. Поразительным исключением из этого правила стал дневник, который на протяжении более чем десяти лет, с 1932 по 1943 гг., скрупулезно вел советский посол в Лондоне Иван Майский. Впервые публикуемые на английском языке фрагменты этого дневника освещают взгляд советского дипломата на важнейшие события этого бурного десятилетия: Мюнхенский договор, переговоры, которые привели к подписанию акта Молотова-Риббентропа, приход Черчилля к власти, вторжение нацистской Германии в СССР, интенсивные и напряженные споры об открытии Второго фронта. Дневник также проливает свет на разногласия и соперничество в советском руководстве в процессе формирования политики Москвы.

Об авторе: Габриэль Городецкий - профессор истории, директор центра по изучению России и Восточной Европы Тель-Авивского университета. Почётный доктор Российского государственного гуманитарного университета.

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Stalin: New Biography of a Dictator. Oleg Khlevniuk, translated by Nora Seligman Favorov. Yale University Press (Олег Хлевнюк. "Сталин. Жизнь одного вождя". Издательство Yale University Press)

Новая биография представляет собой беспрецедентный, предельно детальный портрет Сталина – человека и диктатора. Не впадая в мифологизацию и не выставляя Сталина в роли доброго или злого гения, Хлевнюк вскрывает многочисленные противоречия в его жизни. В этом ему помогают сотни и тысячи до сих пор неизвестных или малоизвестных писем, записок, докладов и дневников, которые сплетаются в подробный и захватывающий рассказ о жизни, изменившей ход мировой истории. Завершается книга убедительным предостережением против ностальгии по сталинской эре.

Об авторе: Олег Хлевнюк - российский историк, специализируется на исследовании сталинского периода в истории СССР. Доктор исторических наук, профессор МГУ.

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Towards the Flame: Empire, War and the End of Tsarist Russia. Dominic Lieven (Penguin) (Доменик Ливен. "К огню: империя, война и конец царской России". Издательство Penguin)

Объявленная царским правительством в июле 1914 года всеобщая мобилизация стала одним из самых катастрофических решений в истории бурного ХХ века. В окружении Николая Второго были разумные, думающие люди, отдававшие себе отчет в хрупкости и шаткости империи. Однако их голоса были заглушены теми, кто был убежден, что несмотря на военное превосходство Германии, величие России требует от нее решительных действий. Правители России считали, что, вступая в войну, они обеспечивают свое будущее. На самом же деле после миллионов жертв и двух революций они обрекли свой собственный класс на гибель или изгнание, а свою страну – на чудовищный эксперимент, который на протяжении десятилетий ставил над ней уже совершенно другой режим.

Об авторе: Доминик Ливен - британский историк, специалист по истории России, профессор Кембриджского университета.

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Russia and the New World Disorder. Bobo Lo. Brookings Institution. (Бобо Ло. "Россия и новый мировой беспорядок". Издательство Brookings Institution)

Аннексия Крыма Россией стала одним из крупнейших стратегических шоков последних десятилетий. Для многих на Западе действия Москвы в начале 2014 года стали символом конца эры иллюзий о сотрудничестве и знаменовали собой возврат к геополитической и идеологической конфронтации. Россия, остававшаяся после распада СССР на периферии мирового исторического процесса, вернула себе место главного действующего лица в новой глобальной драме. Бобо Ло в своей книге анализирует широкий контекст крымского кризиса, исследует взаимодействие между внешней политикой России и растущей анархией международного миропорядка. По его версии подход Москвы к региональным и глобальным проблемам отражает напряжение между двумя принципиально различными мирами – видимым и реальным.

Об авторе: Бобо Ло, научный сотрудник программы "Россия и Евразия" Королевского института международных отношений Chatham House; сотрудник Центра исследований России и СНГ во Французском институте международных отношений.

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Stalin and the Struggle for Supremacy in Eurasia. Alfred Rieber. Cambridge University Press. (Альфред Рибер. "Сталин и борьба за господство в Евразии" Издательство Cambridge University Press)

Эта книга исследует судьбу новых государств, возникших после распада в начале ХХ века Российской, Австро-Венгерской, Османской империй в Европе, а также Империи Цинь в Китае и Конституционной революции в Иране, и их борьбу за передел границ Евразии в период вплоть до окончания Второй мировой войны. Исследуя глобальное соперничество между СССР, нацистской Германией и императорской Японией, Рибер предлагает новое толкование эволюции политики СССР со времен революции до начала Холодной войны. Ставя в центр своего исследования сталинский СССР, автор книги показывает, насколько сходными были методы борьбы новых государств со старыми элитами, как они расширяли и консолидировали свое влияние – от колонизации и депортации до насильственной ассимиляции - и насколько применявшаяся новыми властями сила и жестокость намного превосходили практику предыдущих режимов.

Об авторе: Альфред Рибер в течение 30 лет был профессором истории Университета штата Пенсильвания в США. В 1995 году он переехал в Будапешт и возглавил факультет истории Центрально-Европейского университета.

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The End of the Cold War: 1985-1991. Robert Service. Pan Macmillan. (Роберт Сервис. "Конец Холодной войны. 1985-1991" Издательство Pan Macmillan)

Крах Берлинской стены в 1989 году и распространение идей перестройки по всем странам бывшего советского блока стали глобальными событиями в мировой истории, которые два года спустя привели к распаду СССР. В книге "Конец Холодной войны" Роберт Сервис показывает, как именно произошли эти перемены. Основываясь на широком и до сих пор малоизученном архиве документов, он ставит в центр своего исследования портреты двух стоявших на острие событий политиков: президента США Рональда Рейгана и первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Он также анализирует роль других важнейших игроков, не только в США и в СССР, но и в странах Западной и Восточной Европы: в первую очередь папы римского Иоанна Павла II, Леха Валенсы и Вацлава Гавела.

Об авторе: Роберт Сервис - профессор русской истории в Оксфордском университете.