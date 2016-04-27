Чернобыль: политические и технологические уроки катастрофы
Случившийся ровно 30 лет назад взрыв четвертого реактора Чернобыльской атомной электростанции тогда, 26 апреля 1986 года, был замечен разве что сотрудниками самой АЭС.
Они сообщили об этом в ЦК КПСС, где новость держали в тайне до тех пор, пока только спустя два-три дня, когда повышенный уровень радиации заметили станции наблюдения в Швеции и Финляндии, правительство СССР вынуждено было признать факт аварии.
Теперь слово Чернобыль стало нарицательным и известно во всем мире. Авария стала катализатором поистине сейсмических изменений в политическом устройстве СССР, а для всего мира - сигналом тревоги о казавшейся тогда самой передовой и самой безопасной атомной энергетике.
С помощью двух специалистов - профессора Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Виктора Мурогова и политолога и юриста Владимира Пастухова - ведущий "Пятого этажа" Александр Кан подводит политические, исторические и технологические итоги катастрофы.
Загрузить подкаст программы "Пятый этаж" можно здесь.
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Александр Кан: Добрый вечер, двадцать шестое апреля, вторник. В студии "Пятого этажа" Александр Кан. Сегодняшняя программа посвящена 30-летию Чернобыльской катастрофы.
Мы решили сосредоточиться на двух основных аспектах: политические и исторические с одной стороны, и энергетические и экологические – с другой.
В гостях у "Пятого этажа" сегодня Виктор Мурогов, профессор национального исследовательского ядерного университета МИФИ и председатель международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности. И политолог, юрист, профессор Владимир Пастухов. В 1986 году он жил в Киеве.
Вы тогда были то ли студентом, то ли уже выпускником, то есть человеком молодым, но уже взрослым. Какова была реакция людей, когда они узнали об аварии.
Владимир Пастухов: Для меня новость о Чернобыле была в какой-то степени трагикомичной. 26 апреля я приехал в университет, где должен был читать одну из своих первых лекций.
Я был аспирантом, это было для меня событием. Я пришел на кафедру, и заведующая, очень милая женщина, спросила, выпил ли я сегодня. Я впал в коматозное состояние и сказал, что нет.
Она молча достала стакан, налила мне полстакана водки и заставила немедленно выпить. В таком виде я отправился читать свою первую лекцию.
На лекции сидело 3 или 4 студента, которые объяснили, что что-то случилось в Чернобыле, автобусы не ходили, и никто из общежития не смог добраться.
Слухи распространялись мгновенно, и самым тяжелым было то, что все все знали, но никто ни о чем не говорил. Для меня Чернобыль – эмоциональная точка невозврата в СССР.
После лекции я возвращался домой, а жили мы недалеко от железнодорожного вокзала. Там я увидел группы людей, которые шли в респираторах к спецперрону, предназначенному для встреч высоких партийных руководителей.
Это были семьи высшего партсостава, которые быстро эвакуировались. Я этого не забыл.
А.К. На сайте Би-би-си было опубликовано письмо – срочное донесение первого заместителя министра по энергетике и электрификации СССР в ЦК КПСС, датированное 26 апреля 1986 года, где сообщается об аварии и говорится, что, по мнению Минздрава СССР, эвакуации населения из города не требуется.
Вот это письмо и задержка, то, что теперь называется преступной халатностью по отношению к последствиям аварии – что это было?
Сознательное стремление замалчивать или объективная недооценка того, что происходило, неспособность понять и оценить масштабы аварии? Атомную энергетику тогда считали самой безопасной, самой надежной.
Виктор Мурогов: Я хотел бы затронуть технико-экономическую основу проблемы. Это не только Чернобыль. "Маяк", Три-Майл-Айленд (АЭС в Пенсильвании, США - ред.), Хиросима, Фукусима – это все одна линия.
В 1910 году наш великий ученый Вернадский выступал в Российской академии наук и говорил о золотом веке ядерных технологий. Еще не были открыты нейтроны и ядерное деление.
Потом Энрико Ферми, Капица, десятки выдающихся ученых говорили о наступающем золотом веке. В 1939 году была открыта цепная реакция.
И этот год – начало Второй мировой войны. Новая невиданная сила была поставлена на службу этой войне.
Хиросима, Нагасаки, тысячи ядерных зарядов, атомный подводный флот – были созданы тысячи ядерных реакторов, столько же – для наработки оружейного плутония.
А сейчас 95% ядерных реакторов, которые строятся, - это эти же реакторы, разработанные для атомного подводного флота. Первая атомная станция – это канальный водографитный реактор.
Первый ядерный реактор был построен для подводного флота и приспособлен для выработки электричества. И на этой базе мы развили нашу атомную энергетику.
А.К. Но мы считали, что ядерная энергетика надежна и безопасна. Атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаки произошли потому, что ядерную энергию люди сознательно использовали в качестве оружия, а в мирных целях она безопасна.
В.М. Так думали до 1979 года, пока не произошел Три-Майл-Айленд. Эта крупная техническая катастрофа изменила технологию.
Чернобыль изменил социально-политическую точку зрения. А после Три-Майла 400 проектов Вестингауза были заморожены. После Чернобыля мы задумались: что нужно сделать, чтобы это не повторилось никогда?
Мы стали снижать риск аварии. Произошла Фукусима. Это уже 2011 год! Это не случайная ошибка. Это была наша стратегия.
Вся ядерная энергетика, и у нас, и в США – это конверсия военных технологий, и вопрос стоит о том, как от этого уйти.
Вот что надо делать, а не плакать и посыпать голову пеплом. Это все было. А что теперь, ждать следующую катастрофу?
Какие сейчас страны строят? Сейчас 30 стран в мире имеют атомную энергетику. А строят Бангладеш, Вьетнам, Северная Африка.
А.К. Это мы и пытаемся понять - почему в 1979 был Три-Майл, а в 1986 году – Чернобыль? Уроки Три-Майла не были извлечены?
В.М. Нет. Три-Майл уроки извлек, было более 200 изменений в конструкции.
А.К. А в советской атомной энергетике эти уроки были извлечены?
В.М. РБМК – это другой тип реактора. После Чернобыля их больше не строят, такого типа реактора больше нет. Это был уникальный советский тип, и для мировой энергетики это был не технический, а политический урок.
А.К. Осознавали ли в Министерстве атомной энергетики масштабы катастрофы, когда они писали это письмо в ЦК КПСС?
В.М. Произошло много изменений и кадровых, и технических. Важно сейчас: мы можем дать гарантию, что Фукусима не повторится? Это вопрос. 95% реакторов, которые строятся в мире – те же самые, что и Три-Майл айленд. А что кто-то что-то не понимал – это мы извлекли все уроки.
А.К. Давайте поговорим о политике.
В.М. Технику от политики отделять нельзя.
А.К. В поздней истории СССР стало уже общим местом рассуждение о том, насколько необходимость признания катастрофы и стыд от потери лица перед Западом вынудили Михаила Горбачева начать реально претворять в жизнь политику гласности, которая стала локомотивом всех последующих реформ.
Изменения, которые претерпевал СССР в то время были глобальными. Можно ли говорить о катастрофе в Чернобыле как о катализаторе?
В.П. Я думаю, Горбачев не испытывал никакого стыда. В русской политической традиции слово "стыд" места не имеет. Это был вызов – экономический, психологический – большего масштаба, чем система могла себе позволить в тот момент.
Если бы это было в сталинские времена, все осталось бы без последствий. Но это была уже другая страна, и она не была готова к тому, чтобы переварить такое потрясение экономически.
Психологически – чтобы говорить о катастрофе честно, власть не была готова, или приспособлена, а ложь такого масштаба вызывала отторжение, которое нечем было парировать.
Это стало негативным катализатором ускорения распада, после этого власть в СССР перестала контролировать события. Да, это был переломный момент, но не из-за стыда.
А.К. Вы говорите, что Чернобыль и Фукусима – звенья одной цепи. А Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии, которая говорила о Чернобыле.
Она живет в Белоруссии, а это один из регионов, наиболее пострадавший от катастрофы. Она размышляет об аварии с точки зрения человеческой.
"Человечество думает, что человек – главный, что человек должен говорить с природой с позиции силы. Ну, и пришло время расплаты. И этот тип развития цивилизации – потребление бесконечное: раз мы хотим три-четыре машины в каждой семье, то, конечно, мы за это расплачиваемся риском. И не надо быть предсказателем, чтобы понять: такой путь чреват, и такое, как Чернобыль и Фукусима, еще будет."
Я говорю об осознании того, что такое атомная энергия для мира. В какой степени мы готовы продолжать ее использовать? Не есть ли это путь к катастрофам?
В.М. Что изменилось в психологии профессионалов и технарей после Чернобыля и Фукусимы? Появилось понятие культуры безопасности, именно в ядерной технологии.
Появилось понимание, что нет технологии без риска аварии. Скажем, Бхопал в Индии, химическое производство для сельского хозяйства. Риск аварии – дело конструкторов.
А есть понятие безопасности населения. Авария случится все равно рано или поздно, а население пострадать не должно. Это новое понимание безопасности. Особенно это важно сейчас, когда появилась опасность терроризма.
А.К. Это дело не только технарей, но и политических властей. В какой степени спустя 30 лет власти России, Украины, Белоруссии, других стран готовы к этим урокам?
В.П. В этой проблеме есть три пласта, которые в реальности не пересекаются. Когда мы говорим о трех вещах одновременно – философии, политике и технологии – получается какафония.
У меня нет оснований полагать, что кто-то враг своему народу и желает очередного взрыва чернобыля.
Но насколько существующая система с коррупцией, нравственной близорукостью, эгоизмом, плохой управляемостью может реализовать желание сделать что-либо безопасным?
Риски в "несостоятельном государстве" всегда выше, чем в том, где система работает эффективно. Но и в эффективнейшем государстве никто не может гарантировать, что что-то не произойдет.
Мы живем в мире возрастающих рисков. Наша задача – делать все, чтобы их уменьшать. Политика существенно отстает от "технарей", имеются вопросы ресурсов, приоритетов и так далее.
А.К. В какой степени чернобыльская катастрофа пробудила национальное движение на Украине и в Белоруссии, и как эти государства рассматривают ее как часть общесоветского наследия, или это знамя в борьбе за национальную идентичность?
В.П. Мое мнение, что Чернобыль ни в какой степени не пробудил национальное самосознание украинского народа, это совершенно самостоятельный процесс, и главный толчок к его развитию – распад СССР, который для абсолютного большинства украинского народа произошел совершенно неожиданно, так же как и для российского народа.
Наоборот, в тот момент катастрофа способствовала интеграции здоровых сил украинского общества для общей борьбы за более цивилизованное, современное, открытое государство.
А сегодня ситуация выглядит крайне сложно именно потому, что атомная энергетика – та область, где поодиночке все погибнут.
То, что произошло между Россией и Украиной 2 года назад, вина за что лежит преимущественно на руководстве РФ, хотя виноваты, как в разводе, всегда обе стороны, может привести к самым опасным последствиям.
Рана Чернобыля существует, возникающие там проблемы будет очень трудно решить, и, если что-то там случится, отсидеться в Москве не получится.
А.К. В какой степени сегодня действует кооперация между разными странами мира в области атомной энергетики и безопасности?
В.М. С этой целью созданы два крупнейших международных проекта под эгидой МАГАТЭ и ЕС. Это "Дженерейшн 4" и ИНПРО, которые должны решить эти проблемы.
Но есть одна проблема, которая выходит за рамки техники. Ядерный саммит рассматривал вопросы безопасности, экологии, отходов, экономики и проблемы нераспространения.
Вопросы безопасности имеют способы решения, а проблемы секьюрити, нераспространения - проблема образования и ядерного воспитания, как сказано в заявлении 40 стран. Это касается не только специалистов, но и руководства, и это моральная проблема.