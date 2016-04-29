Как московский конструктивизм вписался в историю

Image caption Так АТС на Покровском бульваре выглядела до прошлой недели

Московский конструктивизм подвергается в последнее время неожиданным атакам: здание АТС на Покровском бульваре, несмотря на усилия градозащитников и неравнодушных горожан, начали сносить, в реестр охраняемых памятников подобные строения включают неохотно.

Для широкой общественности здания этого стиля являются своего рода "невидимками". Их по-прежнему много, но не все подобные здания являются памятниками архитектуры, да и горожане не всегда признают в них тот конструктивизм, ставший российским вкладом в мировую архитектуру XX века.

Этот парадокс иллюстрирует позиция Москомнаследия: в феврале оно отказалось признать Таганскую телефонную станцию объектом культурного наследия, утверждая, что здание "заметно диссонирует с окружающей классической застройкой".

При этом существование еще как минимум четырех АТС, включая находящуюся под угрозой сноса станцию Бакунинской улице, как раз и стало одним из решающих доводов против того, чтобы признать Таганскую станцию памятником.

Нефункциональный функционализм

Таганская АТС была построена в 1929 году по проекту советского архитектора Василия Мартыновича. В прошлый четверг на народный сход в защиту строения собрались, по оценке корреспондента Би-би-си, около 500 человек.

Как утверждают представители комиссии, не посчитавшие здание памятником, оно являет собой образец "нефункционапльного функционализма".

Примечательно, что четыре года назад Градостроительно-земельная комиссия дала согласие инвестору только на частичное перепрофилирование под гостиницы конструктивистских зданий телефонных станций.

Две недели назад объединение административно-технических инспекций Москвы выдало ордер на снос станции. На ее месте планируется построить комплекс апартаментов премиум-класса.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption В воскресенье снос был временно прерван человеком, проникшим внутрь АТС

Ранее архитекторы, историки архитектуры и специалисты по охране архитектурного наследия написали мэру Москвы Сергею Собянину открытое письмо с просьбой не допустить сноса Таганской телефонной станции.

Под обращением подписались более 30 известных архитектурных институтов, бюро и мастерских, включая знаменитого проектировщика, автора "медного дома" на Остоженке Сергея Скуратова и архитектурного критика Григория Ревзина.

После начала сноса обращение с подписями было составлено и направлено повторно. Ответа от столичного градоначальника не последовало.

"Прилетело слово искусства"

Конструктивизм как стиль, появившийся в 1920-е годы, вписался во всемирное течение модернизма. Еще Владимир Маяковский восхищался самим фактом зарождения конструктивизма в России. "Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства", - радовался поэт.

"Совершенно очевидно, что российский конструктивизм и своими достоинствами, и недостатками сильно повлиял на мировую архитектуру", - солидаризировался с поэтом в своем письме Русской службе Би-би-си архитектор, урбанист и преподаватель института "Стрелка", основатель проектировочной студии Off-the-grid Эдуар Моро.

Творцы нового стиля - график и фотограф Александр Родченко, архитектор Владимир Татлин и художник Казимир Малевич - все 1920-е годы оставались включены в мировой процесс созидания новой архитектуры модернизма и ее отдельных школ - будь то ранние брутализм и функционализм во Франции, баухаус в Германии или де стейл в Нидерландах. Все эти течения повлияли друг на друга.

Согласно идеологам конструктивизма, строения в этом стиле должны были воплощать в себе утопию будущего служения искусства производству, которое, в свою очередь, должно было служить на благо народа.

В начале 1930-х годов официальная коммунистическая пропаганда начала критиковать конструктивистские здания как "буржуазные", что стало началом конца стиля.

Представители этой архитектурной школы вынуждены были заниматься другими проектами с меньшей степенью творческой свободы.

В современной Москве конструктивистские здания находятся в самом разном положении: так, ДК имени Зуева на Лесной улице или редакция газеты "Известия" продолжают использоваться по первоначальному замыслу, а бывшее здание Наркомфина, шедевр советского модернизма, сейчас пребывает в упадке и даже попало в список ЮНЕСКО, где собраны строения, существование которых под угрозой.

В уникальном "доме-коммуне" в настоящий момент мало кто живет, а внук архитектора Моисея Гинзбурга, спроектировавшего здание, предлагал план спасения наследия деда, который пока остается нереализованным.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Дома по Большому Саввинском переулку годами простаивали без реставрации, находясь под угрозой сноса

Непростая история и у дома архитектора Константина Мельникова: Музей архитектуры имени Щусева после многолетнего конфликта выселил оттуда внучку зодчего, мотивируя это аварийным состоянием памятника, однако на данный момент полноценно функционирующий музей в нем так и не появился.

В мире также находятся примеры самого разного отношения к памятникам конструктивизма.

Так, больница на Безручовой улице в словацкой Братиславе долгие годы простаивает в полуразрушенном состоянии, привлекая сталкеров и сквоттеров, а фабрика ван Нелле в нидерландском Роттердаме подверглась реставрации, стала популярным местом для коворкингов и попала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подсветить трубы, как церковь

Меж тем на Западе все чаще вопрос о переработке наследия модернизма решается в пользу зданий: часть из них меняет свой функционал, а часть - и вовсе не используется, но сохраняется как памятник.

"Конструктивизм в России - особенный период, который внезапно резко прервался перед войной из-за политической ситуации. Поэтому особенно важно сохранять эти здания как память о том времени. К тому же важно проводить разницу между индустриальными памятниками и жилыми пространствами. В Германии в Рурском бассейне - вокруг Бохума, Эссена - была аналогичная ситуация, когда индустриальные здания вдруг перестали использоваться. Многие из них относятся к 50-60-м годам прошлого века, но некоторые - к тому же периоду, что и московский конструктивизм, однако они не обязательно имеют такую художественную ценность. При этом они смогли стать памятниками индустриальной архитектуры. Дом Наркомфина точно можно использовать повторно, это очень хороший пример", - отметил в интервью Русской службе Би-би-си основатель архитектурного бюро anOtherArchitect Даниэль Дендра.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Здание Центросоюза на Мясницкой авторства Ле Корбюзье нуждается в реставрации, но сохранилось куда лучше многих ровесников

По словам дизайнера, старые жилые здания и фабрики могут легко стать "маяками" для креативного класса - как это произошло, например, в Берлине или Нью-Йорке.

"Так и здание " Технополиса" на территории бывшего завода "Москвич" - хоть и пример из совсем другой эпохи - его удалось использовать по совсем новому инновационному предназначению. Не обязательно всегда руководствоваться практичными соображениями: в Рурском бассейне оставили пару труб от бывшего завода, которые теперь красиво подсвечены. Этот похоже на старинные церкви: некоторые из них функционируют, а в некоторых и служб уже нет, но мы сохраняем их как памятник, поскольку это важная часть культуры и общества. Можно предположить, что АТС может стать своего рода музеем науки: может быть, студенты, школьники и другие люди могут узнать о технике и инженерном деле. Представьте: вы идете по городу и узнаете что-нибудь о том, как оно функционировало", - размышляет Даниэль Дендра, проводящий много времени в Москве.

История пустующего пингвинятника

Из примеров, когда модернистский объект практически невозможно использовать по-новому, но его все равно сохраняют как памятник, особенно поражает построенный в Лондонском зоопарке в 1930-е годы выходцем из Российской империи Бертольдом Любеткиным вольер для пингвинов, который оказался катастрофически непригоден для птиц.

Низкие бетонные бортики вызывали артрит у нелетающих птиц, в результате чего пингвинятник пустовал десятилетиями. Тем не менее, администрация зоопарка приняла решение сохранить пустой вольер как памятник.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Отцы русского конструктивизма будоражат умы деятелей современного искусства (инсталляция американца Дэна Флейвина "Монумент для Владимира Татлина")

"Не стоит забывать, что город - это палимпсест [в общем смысле, наслоение нового на старое, - прим. Би-би-си], который постоянно преображается и адаптируется, разные эпохи сталкиваются и образуют его идентичность. Конструктивизм, как и модернизм в целом, являются важным идентификационным слоем для Москвы, и было бы прискорбно "вымести" его, руководствуясь какими-либо догмами", - подчеркивает Эдуар Моро.

По мнению архитектора, слишком часто подобные здания разрушаются, чтобы уступить место строениям, возведенным в чьих-то личных интересах в ущерб общественным.

"Конструктивистские здания и структуры можно адаптировать. Здание Центрального телеграфа на Тверской улице - прекрасный пример здания, которое обрело свою вторую жизнь. Нужно, чтобы властьимущие и инвесторы креативно использовали адекватные экономические модели [для преобразования этих зданий], которые существуют и могут в долгосрочной перспективе окупить вложенное", - резюмировал в переписке с bbcrussian.com Эдуар Моро.

Тем временем снос Таганской АТС будет продолжен, а представители компании-застройщика "Лидер Инвест" лишь обещали разместить у разрушенного пока только наполовину здания стенд, где будут информировать местных жителей о продвижении работ.