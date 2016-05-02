Слоны больше не будут выступать в знаменитом цирке США

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Один из дрессировщиков готовит слонов к их последнему выступлению в штате Пенсильвания

Слоны в последний раз появились на арене одного из главных цирков в Соединенных Штатах.

11 самок азиатского слона из знаменитого цирка "Братья Ринглин, Барнум и Бейли" уйдут на покой из-за изменения отношения к использованию животных в развлекательных целях.

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Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Отношение к использованию животных в развлекательных целях сильно изменилось в последние годы

Животные в последний раз вышли на арену в городах Провиденсе, штат Род-Айленд, и Уилкс-Барре, штат Пенсильвания, тем самым закончив почти полуторавековую традицию.

Слоны отправятся жить в заповедник во Флориде, который принадлежит цирку.

Многие борцы за права животных критиковали условия содержания в заповеднике – по их мнению, он больше похож на место разведения, где слонам не предоставлено достаточно места для нормальной жизни.

В самом "Центре охраны слонов" опровергают эти обвинения, отмечая, что основная цель заведения – забота о животных, их здоровье и охрана природы. В центре также проводят исследования возможной способности слонов противостоять раку лучше людей.

Во время шоу в Род-Айленде на арене появились 6 слонов - ведущий циркового представления Джонатан Ли Иверсон описал этот момент как очень эмоциональный.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Последнее шоу с участием слонов - очень эмоциональный момент в жизни цирка

"Дамы и господа, этот вечер станет частью истории, перед вами настоящие американские легенды", - сказал он зрителям.

Слоны используются в цирках США на протяжении 200 лет.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Уже два столетия слоны выступают в цирках США

Первым слоном, выступившим на арене в Америке, стал Старый Бэт, которого купил и привез в Соединенные Штаты в 1808 году один из основоположников цирка Хэкали Бейли.

Слоны продолжают выступать в других цирках США, однако в последние несколько лет борцы за права животных привлекли внимание к качеству жизни слонов и других животных, задействованных в индустрии развлечений.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Все слоны, выступавшие в цирке, отправятся жить в заповедник во Флориде

Число американских городов, в которых невозможно выступление цирковых слонов, постоянно растет. Это связано с тем, что для дрессировки животных используется анкус - палка с заостренным наконечником, запрещенная во многих штатах.