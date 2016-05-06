Трагедия приюта в Вешняках: случилось то, что должно было случиться?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В последние два года Москва перешла на систему питомников так называемого пожизненного содержания

Ставшие достоянием общественности факты массовой гибели собак и кошек в московском приюте "Эко Вешняки" породили волну возмущения и петиции в соцсетях. Затем зоозащитники обнаружили, что в приюте, управляемом той же организацией - БАНО "Эко" - под Боровском Калужской области дела обстоят не лучше: оттуда поступали сообщения о сожжении трупов животных.

Зоозащитники рассказывают, что состояние многих животных в боровском приюте тяжелое.

При этом перевод собак или кошек в другие приюты крайне проблематичен. Например, как говорят руководители этих заведений, им удается пристроить лишь 1% содержащихся там собак.

28 апреля московская полиция начала проверку по заявлению неназванной женщины. Та сообщила о массовой гибели питомцев приюта в Вешняках. Российские СМИ ранее писали, что в нем могло погибнуть до 300 животных.

В среду столичная полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными по факту их массовой гибели в московском благотворительном фонде, сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

На сайте московского МВД сообщается, что информация о гибели животных на территории благотворительной НКО поступила в полицию 28 апреля. Стражи порядка обнаружили там 40 мертвых собак и кошек. Для установления причины смерти животных назначена зоологическая экспертиза.

Зоозащитники, волонтеры других приютов, помогавшие забирать животных из "Эко Вешняки", и врачи ветклиник, куда приносили этих собак и кошек, рассказывают об ужасном состоянии животных.

В четверг вечером стало известно о предположительном массовом сожжении животных в филиале приюта "Эко Вешняки" под Боровском в Калужской области. В калужском случае речь также идет о десятках погибших собак.

Как отмечают в местной администрации, приют построен незаконно - на территории, где, согласно кадастру, должен быть лес.

"Подброшенные трупы"

В московском приюте для животных "Эко Вешняки" заявляют, что не причастны к массовой гибели собак и кошек.

"Это клевета", - сказала Русской службе Би-би-си по телефону Анжела Богачева, которая представилась управляющей приюта, около которого проходила акция зоозащитников.

По словам Богачевой, трупы животных, обнаруженные на территории приюта, были туда подброшены; кем, она не уточнила.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Умилиться собачкам способны многие, а вот взять бездомное животное к себе домой согласны лишь единицы

Резонанс, вызванный делом, заставил защитников животных подать в мэрию Москвы заявку на митинг, который должен пройти 17 мая.

"Известно, что мэрией Москвы создана комиссия для проверки приютов. Комиссия создана при том же ведомстве и из тех же людей, которые должны были контролировать ситуацию. Мы считаем это насмешкой", - заявили организаторы.

Петицию с требованием спасти животных из приюта подписали более 50 тысяч человек.

По русскоязычному "Твиттеру" прошла волна сообщений, в которых "Эко" назван, ни много ни мало, " лицом российского живодерства".

"ОЧНИТЕСЬ ЛЮДИ! Это же живые существа, самые преданные и искренние, они настолько нам доверяют, что после всех зверств не могут даже огрызнуться", - комментирует трагедию зоозащитница Марина Гаджиева.

Деньги на кормление

Московские власти осуществили переход от программы стерилизации животных к их пожизненному содержанию в 2014 году.

В городских и частных приютах Москвы на март прошлого года проживали более 16 тысяч собак и около тысячи кошек. Оценки числа бродячих собак в Москве варьируются в пределах от 20 до 100 тысяч особей.

В прошлом году из городского бюджета на кормление собак выделялось 96 рублей (1,45 доллара) в день, а кошек - 54 рубля (81 центов США) в сутки.

При этом, согласно сайту госзакупок, с 2011 по 2016 год организация "Эко" получила 64 госконтракта на 998 млн рублей. Основными заказчиками были дирекции жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Северо-Западного и Центрального округов Москвы.

При этом у организации нет своих приютов ни в Северо-Западном, ни в Центральном округах.

Против директора "Эко" Веры Петросьян ранее были возбуждены дела о мошенничестве, причем она частично признала вину.

Как утверждала Петросьян, она осваивала около 120 млн рублей в год. Ее организация основана в 1997 году.

На балансе организации "Эко", к которой относится и вешняковский приют, находятся еще четыре строящихся городских приюта.

Как говорят зоозащитники, содержание животных в городских приютах по выигранным тендерам выделяется только на 182 дня.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Узнав об отстреле собак перед началом Олимпиады в Сочи, американские волонтеры сумели забрать в США часть животных

Директор приюта "Альма" Людмила Бычкова подчеркивает, что руководство "Эко" уже давно пользовалось дурной славой в отрасли.

"То, что произошло в приюте "Эко" - оно, наверное, и должно было произойти. (...) Из-за того, что произошло в том приюте, о нас - руководителях - сложилось дурное мнение. Тараскина Дарья - руководитель приюта "Бим" - забрала 80 собак, оставшихся в живых, оттуда", - рассказала Бычкова Русской службе Би-би-си.

Приютские и беспородные

При этом зоозащитники особо указывают, что переломить предвзятое отношение к бездомным животным практически невозможно.

"Во всех городах статистика одинаковая: люди не ходят брать беспородных животных, они гоняются за породой. Отдавать мне некому, люди наших животных не берут. Переломить можно только своим собственным мышлением: я пойду и помогу этому животному найти хозяина". - говорит Людмила Бычкова.

"Никакие воззвания к людям не помогут. Можно разве что рассказать и показать этих людей, которые взяли животное из приюта и говорят, что очень счастливы".

"Породистые собаки не настрадались - не хочу сказать, что они глупые. Как и дети, родившиеся в богатых семьях, они не знают, что такое трудности. Животные из приюта очень благодарны и будут привязаны к человеку. Они настолько настрадались, что если взять их в маленьком возрасте, они будут всю жизнь преданы человеку, если он сам их не предаст".

Этологи, изучающие поведение животных, считают, что взрослых собак, проведших в приюте несколько лет, потом непросто одомашнить.