Как в СССР переводили "Улисса" Джеймса Джойса

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"Злоключения русского Улисса" - это программа из архива радиопередач Русской службы Би-би-си, в которой рассказывается о попытках перевести и издать “Улисса” Джеймса Джойса в Советском Союзе.

Передача была подготовлена в начале 1990-х годов исследовательницей Джойса и директором Библиотеки иностранной литературы в Москве Екатериной Гениевой.

Речь в ней идет о том, что с момента появления романа Джойса в Париже в 1922 году русская интеллигенция была от него без ума, и многие авторы пытались его перевести.

Но поскольку советские власти решили, что "Улисс" не годится для советского читателя, попытки его перевести не приветствовались, а могли стать и опасным для жизни занятием, особенно в 1930-е годы.

Работали над переводом романа Валентин Стенич (расстрелян в 1938-м), Игорь Романович (умер в 1942-м году в ГУЛАГе), Виктор Хинкис (умер в 1981-м) и Сергей Хоружий.

Только в 1989-м году в журнале "Иностранная литература" вышло полное издание "Улисса" на русском языке в переводе Хинкиса и Хоружего.

В передаче звучат голоса переводчицы Натальи Трауберг, Елены Вержболовской (вдовы Игоря Романовича), Сергея Хоружего и британского стоматолога Ричарда Кука (друг Хинкиса).

Екатерина Гениева возглавляла Библиотеку иностранной литературы в Москве до самой смерти в 2015 году. Она также была главным инициатором издания книг Джойса на русском языке и активным популяризатором его творчества.