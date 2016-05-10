Ручное управление: пристрастен ли Facebook в отборе новостей

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Facebook часто обвиняют в нарушении приватности личных данных, компания это последовательно отрицает

Facebook заподозрили в пристрастности при отборе новостей, которые соцсеть показывает пользователям при просмотре ленты: консервативные и правые политические силы США жалуются на цензуру, направленную против них. В корпорации все отрицают.

Так что же произошло на самом деле?

У Facebook есть подразделение Trending Topics, которое отслеживает дискуссии, пользующиеся популярностью в соцсети, и показывает пользователю топ самых обсуждаемых новостей.

В понедельник издание Gizmodo сообщило, что сотрудники этого подразделения регулярно скрывали новостные истории о собраниях консервативных активистов в США, а также о деятельности известных членов Республиканской партии США Митта Ромни и Рэнда Пола, хотя эти посты и пользовались большой популярностью.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг публично объявил о том, что не одобряет политических идей претендента на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. При этом в компании подчеркивают, что политические предпочтения ее основателя никак не влияют на фильтрацию новостей.

На данный момент аудитория крупнейшей соцсети составляет 1,6 млрд пользователей.

Республиканцев затыкают?

Согласно расследованию Gizmodo, голос консерваторов-республиканцев оказывался слышным в соцсети, только если темы, поднятые публикациями на специализированных новостных сайтах - таких как Breitbart, Washington Examiner, Newsmax - подхватывали крупнейшие мировые СМИ, даже если материалы-первоисточники получали много лайков и репостов.

"Это было абсолютно предвзято. Мы делали это субъективно", - заявил Gizmodo один из бывших кураторов Trending Topics на условиях анонимности.

Также бывшие сотрудники утверждают, что даже алгоритм News Feed, внедрение которого руководство Facebook представило как выдающееся достижение, не является нейтральным, поскольку редакторы вмешиваются в его работу.

При этом у Gizmodo нет никаких подтверждений тому, что подобные действия сотрудников отдела трендинга, если они имели место в действительности, санкционировало руководство компании.

"Технически невозможно"

Вице-президент Facebook Том Стоки, возглавляющий отдел поиска, отверг обвинения в пристрастности. По его словам, компания придерживается четких правил при работе с трендами в сети.

"Facebook не позволяет и не советует своим аналитикам проводить систематическую дискриминацию источников по какому-либо идеологическому признаку, и наши механизмы делают это технически невозможным", - говорится в заявлении вице-президента.

Он добавил, что ручное управление трендами осуществляется для того, чтобы пользователь не видел сообщения по, например, тегу "обед", которые неизбежно будут набирать массу кликов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Издание Breitbart известно своей поддержкой Дональда Трампа (на фото репортер Breitbart Мишель Филдс - слева от республиканца)

Этим же объясняется, почему иногда пользователи видят в своем разделе "популярных историй" не те статьи, которые получили больше всего лайков, а те, которые перепечатали сразу несколько крупных СМИ.

"Действия наших редакторов четко модерируются и нарушение правил может стать поводом к увольнению", - добавляет Стоки.

Разоблачение без сюрпризов?

Реакции на публикацию были весьма разнообразными: для кого-то эти разоблачения были скандальными, кто-то же посчитал, что премодерация имеет право на существование.

В консервативном американском издании Breitbart заявили, что давно подозревали Facebook в подобных манипуляциях и предположили, что соцсеть искусственно выводит либеральные темы в тренды.

Кроме того, консерваторы вспоминают, как во время беседы Марка Цукерберга с президентом США Бараком Обамой в штаб-квартире корпорации в 2011 году находившиеся в бюро сотрудники разражались одобрительными возгласами, стоило президенту пустить шпильку в адрес республиканцев.

Некоторые уверены, что от цензуры корпорации страдают не только сторонники Трампа, но и кандидата противоположного лагеря - Берни Сандерса.

"Значит, Facebook не считает унижения, ксенофобию или невежество достойными новостей трендами", - сделал вывод пользователь Ронни Би.

"Подождите-ка: может, это и не такая хорошая идея - фильтровать все читаемые нами новости через одну гигантскую платформу", - задается ироничным вопросом балтиморский жуналист Алек МакГиллис.

"Они пытаются проводить достойную редакторскую политику, сортируя источники в соответствии с интересами общественности. И молодцы", - поддерживает Facebook Эндрю Голис.

Многих, по их собственному признанию, не так шокировало бы разоблачение, если бы речь шла о любом новостном агентстве. Но Facebook, по мнению встревоженных пользователей, слишком неподотчетен.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Тренды в верхнем правом углу страницы для англоязычных пользователей выглядят так

При этом СМИ бояться оказаться в зависимости от Facebook, если социальная сеть решит вдруг поменять алгоритм публикации новостей или изменить условия сотрудничества.

"Небывалая удача"

Как говорят аналитики, подобные истории могут оказаться "счастьем от несчастья": в случае, если пользователи будут поднимать аналогичные скандалы регулярно, подотчетность корпорации может увеличиться.

"Я в данном случае на стороне Facebook, потому что если пользователи заметили бы премодерацию новостей, которые не входят в их круг интересов, то это в первую очередь вызвало бы вопросы не у СМИ или сотрудников Facebook, а у самих пользователей. У меня достаточно гибкая настройка новостей, но если я замечу что-то, не являющееся моим интересом, я сам начну бить тревогу", - сказал bbcrussian.com директор по внешним коммуникациям Rambler Матвей Алексеев.

Главный редактор онлайн-издания об интернет-бизнесе Roem.ru Юрий Синодов стал одним из тех, у кого возникли сомнения в подлинности материала Gizmodo.

"Правдива ли эта история? Gizmodo нашел сразу шесть человек, редакцию внутри Facebook, что уже большая новость. Это небывалая журналистская удача и, с учётом времени, когда это происходит - на пике кампании праймериз в США - это настолько большая удача, что невероятно", - сказал IT-эксперт Русской службе Би-би-си.

При этом закрытость действий механизмов "Фейсбук" вызывает озабоченность аналитика.

"Что касается прозрачности - Facebook безусловно непрозрачен, я говорю как пользователь. Например, в выходные у вас очень много видео, потому что Facebook считает, что когда вы вне офиса, видео потреблять проще. Если в плане рекламы и Google, и Facebook, и Bing компании рассказывают, что есть cookies, с помощью которых мы определяем ваши интересы и показываем соответствующую рекламу, то про контент никто никогда подробно не рассказывает, всё, что мы видим – это заверения, что мы работаем на благо наших пользователей. В плане не-рекламы Facebook очень непрозрачен, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы прозрачность внезапно появилась", - подчеркнул Синодов.

Как говоритАлексеев, вероятность передачи контроля за модерацией Trending Topics на сторону крайне мала.

"Мы прекрасно видим китайских коллег, которые занимаются премодерацией контента. Но то Китай, а я не очень уверен, что коллеги из Facebook готовы отдать прямой доступ к коду и "админке" на сторону - тут уж министерство юстиции США само забьет тревогу. Так [ФБР] просила коллег из Apple взломать их собственную систему, и те отказались. Тут точно такая же ситуация", - заметил специалист в беседе с Русской службой Би-би-си.