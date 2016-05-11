Специалист по майя оспорил открытие канадского школьника

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Канадский школьник Уильям Гадури предположил, что обнаружил четвертый по размерам из известных нам городов майя

По мировым СМИ стремительно разлетелась новость о том, что 15-летний канадский школьник обнаружил древний город майя, изучив карту звездного неба.

Уильям Гадури сравнил карты звездного неба со спутниковыми снимками земной поверхности и обнаружил в джунглях Мексики следы того, что может являться четвертым по размерам из известных нам городов майя. Подросток из Квебека назвал его Каак-Чи, или "Пасть огня".

Однако некоторые специалисты по цивилизации майя поставили под сомнение выводы Уильяма Гадури.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием к Александру Токовинину, научному сотруднику Музея археологии и этнографии Гарвардского университета и преподавателю на кафедре антропологии в Гарварде.

Вот как он объяснил свое скептическое отношение к известию об этом открытии.

"Начнем с древнего города, который якобы обнаружил мальчик. В интернете сейчас висят две карты, связанные с этой находкой. Согласно одной из них, древний город находится на территории Белиза, согласно другой - в штате Кампече в Мексике. Причем они идентичны, за исключением расположения самого древнего города, о котором идет речь.

То есть сразу же возникают сомнения в его местоположении, так как город не может одновременно находиться в двух местах.

Обе зоны достаточно исследованы археологами. Рядом с двумя этими местами есть известные крупные городища, причем относящиеся к разным эпохам в истории майя.

Правообладатель иллюстрации Canadian Space Agency Image caption Теория Уильяма Гадури была отмечена призом на конкурсе, организованном Канадским космическим агентством

Во-вторых, у древних майя не было звездных и географических карт в нашем понимании. Есть правила, по которым делаются современные карты, и майя не могли их знать. Сохранившиеся доколумбовые картографические изображения немного похожи на средневековые европейские дорожные карты. То есть они не могли бы построить свои города в последовательности, которая бы одновременно соответствовала нашим звездным и географическим картам.

У нас есть изображения созвездий в нескольких источниках по истории майя, но их сложно соотнести с нашими созвездиями. У нас не сохранилось ни одного этнографического описания, каким европейским созвездиям соответствовали созвездия майя. Мы не знаем названий ни одного небесного тела - кроме Солнца, Луны и Венеры.

Уильям Гадури утверждает, что он отождествил майанские созвездия в Мадридском кодексе и их расположение на небе. Я не видел его работу, получившую приз на конкурсе, организованном гидроэлектрической компанией провинции Квебек. Я так понимаю, что он взял самые простые созвездия, провел несколько линий, соединив некоторые звезды, и наложил эти линии на карту полуострова Юкатан.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Александр Токовинин обращает внимание на то, что у древних майя не было звездных и географических карт в нашем понимании

Ряд видных археологов и специалистов по древней цивилизации майя уже выразили свои сомнения. По большому счету, как сказал один из них, Дэвид Стюарт, это напоминает психологический тест Роршаха, когда каждый может разглядеть в кляксе то, что ему близко по той или иной причине. Многие ключевые городища майя просто не попали в список.

Странно, что не спросили ни у одного из крупных археологов, как Уильям Гадури интерпретировал снимки из космоса.

И это несправедливо прежде всего по отношению к самому подростку, который действительно искренне увлечен наукой.

Шквал критики, который уже звучит из уст экспертов по майя - а их, в принципе, не так уж много, и они все общаются друг с другом в соцсетях, - может стать для него большим ударом. Надеюсь, что это не заставит Уильяма отвернуться от исследований в будущем.

Я думаю, что журналисты должны более ответственно относиться к новостям такого рода. Ни один из них не обратился к научному сообществу с тем, чтобы получить полноценный научный комментарий, прежде чем опубликовывать эту информацию".