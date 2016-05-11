"Гермионе светит Азкабан": в "панамских файлах" всплыло имя Эммы Уотсон

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Эмма Уотсон стала послом доброй воли ООН два года назад

Известие об офшорном счете британской актрисы Эммы Уотсон - исполнительницы роли Гермионы Грейнджер в саге о "Гарри Поттере" - застало ее фанатов врасплох.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в понедельник опубликовал документы компании Mossack Fonseca, касающиеся так называемых панамских разоблачений.

Сайт The Spectator нашел в одном из документов актрису одной из держательниц счета.

Как утверждают представители Уотсон, она открыла свою офшорную компанию Falling Leaves Limited (ООО "Падающие листья") в 2013 году на Британских Виргинских островах.

Через эту компанию она приобрела дом в Лондоне стоимостью в 2,8 млн фунтов (4 млн долларов).

"Эмма не получила от этой компании никаких налоговых послаблений, только приватность", - заверил прессу агент актрисы.

Как отмечают представители 26-летней британки, Уотсон несколько раз сталкивалась с навязчивым преследованием фанатов, после чего вопросы личной безопасности и приватности ее жизни стали волновать актрису особенно сильно.

Все по-честному?

При этом Уотсон известна как борец с гендерным неравенством полов и неоднократно выступала с призывами к большему вовлечению женщин в политику. После публикации о "Падающих листьях" на актрису посыпался град ироничных комментариев.

"Эмма Уотсон доказала, что женщины могут так же легко уходить от налогообложения, как и мужчины #равенство", - не сдержал сарказм Майкл Галлан.

Один из пользователей даже придумал заклинание по случаю: "Taxus Avoidum! ("Налогус Уклонум").

"Гермионе светит Азкабан", - отреагировал на разоблачения адвокат Надежды Савченко Илья Новиков, намекая на тюрьму из магического мира "Гарри Поттера".

Однако на критику нашлось и противодействие верных поклонников актрисы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Британскому премьеру Дэвиду Кэмерону пришлось объяснять, откуда у его семьи взялся офшор

"Эмма Уотсон сделала наше детство прекрасным, и мне все равно есть ли у нее офшорная компания", - пишет пользователь Nino в "Твиттере".

В этом году актриса, чье состояние оценивается в 35 млн фунтов, появится на афише как минимум двух фильмов, один из которых - новая диснеевская экранизация "Красавицы и чудовища".

По словам управляющего партнера юридической фирмы "Дювернуа лигал" Егора Носкова, в действиях Уотсон тяжело заподозрить какую-либо нечестность, поскольку большинство офшорных активов не дает их обладателям никакой налоговой выгоды.

"Причина, которую называла Эмма Уотсон - абсолютно логична. Подавляющее большинство российских компаний в таких юрисдикциях, как Панама и Британские Виргинские острова, открываются именно ради дискретного владения активами - денежными средствами, недвижимостью, акциями. Я не очень понимаю размер скандала "панамской утечки": если офшорными активами владеет политик или госслужащий, то это понятно, но предприниматели, бизнесмены и прочие состоятельные семьи десятилетиями владеют активами через офшорные компании, и причина этому основная - это дискретность. Большинство обнародованных компаний - держатели счетов в банке, но получение средств на эти счета совсем не означает, что были недоплачены те или иные налоги. Нет даже такой схемы, при которой можно было бы использовать панамскую компанию для уклонения от уплаты налогов в России", - рассказывает Носков.

"Если владелец офшора получает на него доход, а потом его декларирует, он ничего не нарушает. Еще одна причина - более простая передача активов по наследству накопленных активов, поскольку юридическое лицо не может умереть, и при смерти бенефициара юридического лица его права переходят наследнику без налогов. Вот разве что тут можно сэкономить. В основном, офшорами удобнее оперировать, чем счетами в банках", - заметил юрист Русской службе Би-би-си.

"Офшор как молоток"

Новости о панамских офшорах уже недели не уходят с первых полос мировых СМИ.

"Панамские документы" привлекли внимание, в частности, к делам британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, президента России Владимира Путина, украинского президента Петра Порошенко, президента Аргентины Маурисио Макри, а также футбольной звезды Лионеля Месси, гонконгского актера и режиссера Джекки Чана и испанского режиссера Педро Альмодовара. Среди британских звезд владеет офшорами продюсер телешоу "Икс-фактор" Саймон Кауэлл.

В документах перечислены более 200 тысяч подставных фирм, фондов и трастовых компаний, зарегистрированных более чем в 20 офшорных зонах по всему миру.

Фирма Mossack Fonseca заявляет, что в ее отношении не выдвигались обвинения в каких-либо правонарушениях. Компания считает, что стала жертвой компьютерного взлома.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Эмма Уотсон стала известной после выхода серии фильмов о Гарри Поттере (на фото - с Дэниэлом Рэдклиффом и Рупертом Гринтом)

В понедельник 300 экономистов подписали письмо к мировым лидерам, призывая их положить конец офшорам, так как они, по словам авторов, приносят пользу лишь богатым частным лицам и корпорациям и повышают уровень неравенства в мире.

"Факт существования налоговых гаваней не добавляет ни денег, ни благополучия в мировую копилку; они не имеют внятной экономической пользы", - говорится в письме.

Однако Егор Носков считает, что этот призыв экономистов может пропасть втуне.

"Офшор - как молоток: юридический инструмент, который можно использовать как в законных целях, так и в незаконных. Если молотком забивать гвозди, то никто вас не упрекнет, а если им бить по голове, то это будет преступлением. Я думаю, что основная мысль этих экономистов - что налоговые гавани, которые существуют в разных странах, и можно оптимизировать налоги, что, наверное, для мировой экономики плохо, но это обращение может быть с тем же успехом адресовано господу богу, поскольку пока в мире существуют разные государства, будут и разные налоговые режимы. Я считаю это закономерным, и сделать с этим ничего нельзя", - сказал Русской службе Би-би-си управляющий партнер юридической фирмы "Дювернуа лигал".