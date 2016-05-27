Китайская реклама о том, как "отмыть" чернокожего, вызвала скандал
Реклама стирального порошка, вышедшая в Китае, вызвала бурное обсуждение в Интернете. Ролик уже называют самой расистской рекламой на телевидении.
Молодая китаянка занята стиркой белья, когда в комнату заходит чернокожий мужчина со следами краски на лице.
Они с намеком смотрят друг на друга, после чего девушка кладет мужчине в рот стиральный порошок в форме таблетки…
… а затем засовывает его в стиральную машину.
Вуаля! После стирки мужчина оказывается светлокожим китайцем.
Девушка, судя по всему, удовлетворена достигнутым результатом.
Этой рекламе уже больше месяца – ее показывали по телевизору и в кинотеатрах Китая, где она не произвела особого фурора.
Пользователи интернета обнаружили ролик только сейчас, и за последние сутки он разошелся по "Фейсбуку" и множеству форумов.
Известность онлайн ролик получил после того, как его опубликовали у себя известный диджей Спенсер Тарринг и живущий в Китае американец Кристофер Пауэлл, музыкант Гуйянского симфонического оркестра.
Несмотря на то что реклама не привлекла внимание китайской прессы, ее обсуждали во многих социальных сетях страны, где, в том числе, ролик назвали странным.
Один из пользователей пишет следующее: "Боже мой, неужели у маркетинговой команды, которая эта придумала, нет никаких понятий о расовых нормах?"
Другие пользователи, правда, сказали, что не видят никаких проблем в этой рекламе.
Что думает об этом производитель стирального порошка?
"Я немного знаю об этой рекламе", - сказал в интервью Би-би-си мистер Цзиа, владелец фирмы-производителя стирального порошка Qiaobi. По его словам, он не заметил в рекламе ничего расистского, пока другие люди не обратили его внимание на этот факт: "Честно говоря, я не придал большого значения этому ролику".
Китайский ролик копирует идею не менее расистской итальянской рекламы стирального порошка для "цветных" тканей, в которой происходит обратный процесс - белый мужчина после стирки становится чернокожим.
Странная китайская реклама
Надо сказать, что это не первый пример странной рекламы из Китая.
Например, зубную пасту Darlie в Китае зовут "пастой для чернокожих". Дело в том, что до ребрендинга она называлась "Darkie" (сленговое слово для обозначения чернокожих). По словам рекламных аналитиков, смысл смены названия поняли не все.
А в Гонконге в рекламе страховой компании фигурирует мужчина, одетый, как филлипинская домработница с черным лицом. Этот ролик также вызвал серьезное осуждение общественности.
Расизм в Китае
Несколько лет назад популярный китайский пивной бренд Harbin решил выйти на мировой рынок, для чего снял ролик с участием известного баскетболиста Шакила О'Нила.
В Китае очень популярен чемпионат NBA, его звезд там хорошо знают, поэтому этот маркетинговый ход не должен был вызвать никаких вопросов.
Но на одном из самых популярных китайских форумов, Tianya, многие пользователи оказались недовольны такой рекламой и оставляли откровенно расистские комментарии.
Некоторые даже призывали к бойкоту бренда, который рекламирует "черный мужчина", а другие пользователи называли чернокожих орангутангами и упоминали о СПИДе.
Тем не менее, по словам экспертов, это не значит, что китайцы считают себя превосходящей расой - многие из них считают, что представители белой расы занимают более высокие позиции во многих областях.
Это вопрос существующей в обществе предвзятости по отношению к людям с темной кожей.
Берри Саутман, политолог из Гонконгского университета науки и технологий, считает, что речь идет о существующих в Китае проблемах с изображением представителей других рас. "Дело не в том, что в Китае нет антирасистских настроений. Это не так", - говорит он.
В 2008 в рамках опроса мирового общественного мнения о действиях государств по предотвращению расовой дискриминации были опрошены люди из 16 стран. 90% опрошенных из Китая сказали, что считают расовое равенство в обществе очень важным.
По последним данным, в Китае живет лишь 600 тысяч иностранцев, и среди них очень мало чернокожих. В результате большая часть населения страны (1,3 млрд человек) никогда не видела их своими глазами.
Китайское правительство пытается изменить общественное мнение в этом вопросе. Например, в государственных СМИ появилось несколько историй об африканцах, которые выучили китайский язык, а также о потеплении отношений между Китаем и Африкой.
Белая кожа как идеал
На азиатском косметическом рынке очень популярна реклама средств для отбеливания кожи – и часто она оказывается довольно спорной.
Филиппины – бывшая испанская колония, поэтому белая кожа там ассоциируется со смешанным происхождением. Ежегодные опросы общественного мнения в стране оценивают лучшие лосьоны и мыло, которые помогут добиться осветления кожи.
В Таиланде в этом году уже сняли с эфира рекламу косметического средства для отбеливания кожи, которую оценили как расистскую.
Конечно, расистская реклама – явление, свойственное не только азиатскому миру. В Великобритании и США можно найти много таких примеров. Например, в этих странах в начале 19 века была популярна реклама мыла Pear's, в которой обыгрывался стереотип о том, что темная кожа – грязная, а белая – чистая.