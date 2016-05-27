Китайская реклама о том, как "отмыть" чернокожего, вызвала скандал

Правообладатель иллюстрации QIAOBI

Реклама стирального порошка, вышедшая в Китае, вызвала бурное обсуждение в Интернете. Ролик уже называют самой расистской рекламой на телевидении.

Молодая китаянка занята стиркой белья, когда в комнату заходит чернокожий мужчина со следами краски на лице.

Они с намеком смотрят друг на друга, после чего девушка кладет мужчине в рот стиральный порошок в форме таблетки…

Правообладатель иллюстрации QIAOBI

… а затем засовывает его в стиральную машину.

Правообладатель иллюстрации QIAOBI

Вуаля! После стирки мужчина оказывается светлокожим китайцем.

Правообладатель иллюстрации QIAOBI

Девушка, судя по всему, удовлетворена достигнутым результатом.

Правообладатель иллюстрации QIAOBI

Этой рекламе уже больше месяца – ее показывали по телевизору и в кинотеатрах Китая, где она не произвела особого фурора.

Пользователи интернета обнаружили ролик только сейчас, и за последние сутки он разошелся по "Фейсбуку" и множеству форумов.

Известность онлайн ролик получил после того, как его опубликовали у себя известный диджей Спенсер Тарринг и живущий в Китае американец Кристофер Пауэлл, музыкант Гуйянского симфонического оркестра.

Несмотря на то что реклама не привлекла внимание китайской прессы, ее обсуждали во многих социальных сетях страны, где, в том числе, ролик назвали странным.

Один из пользователей пишет следующее: "Боже мой, неужели у маркетинговой команды, которая эта придумала, нет никаких понятий о расовых нормах?"

Другие пользователи, правда, сказали, что не видят никаких проблем в этой рекламе.

Что думает об этом производитель стирального порошка?

"Я немного знаю об этой рекламе", - сказал в интервью Би-би-си мистер Цзиа, владелец фирмы-производителя стирального порошка Qiaobi. По его словам, он не заметил в рекламе ничего расистского, пока другие люди не обратили его внимание на этот факт: "Честно говоря, я не придал большого значения этому ролику".

Китайский ролик копирует идею не менее расистской итальянской рекламы стирального порошка для "цветных" тканей, в которой происходит обратный процесс - белый мужчина после стирки становится чернокожим.

Странная китайская реклама

Надо сказать, что это не первый пример странной рекламы из Китая.

Например, зубную пасту Darlie в Китае зовут "пастой для чернокожих". Дело в том, что до ребрендинга она называлась "Darkie" (сленговое слово для обозначения чернокожих). По словам рекламных аналитиков, смысл смены названия поняли не все.

А в Гонконге в рекламе страховой компании фигурирует мужчина, одетый, как филлипинская домработница с черным лицом. Этот ролик также вызвал серьезное осуждение общественности.

Расизм в Китае

Несколько лет назад популярный китайский пивной бренд Harbin решил выйти на мировой рынок, для чего снял ролик с участием известного баскетболиста Шакила О'Нила.

В Китае очень популярен чемпионат NBA, его звезд там хорошо знают, поэтому этот маркетинговый ход не должен был вызвать никаких вопросов.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Рекламный ролик пивного бренда с участием Шакила О'Нила вызвал множество расистских комментариев онлайн

Но на одном из самых популярных китайских форумов, Tianya, многие пользователи оказались недовольны такой рекламой и оставляли откровенно расистские комментарии.

Некоторые даже призывали к бойкоту бренда, который рекламирует "черный мужчина", а другие пользователи называли чернокожих орангутангами и упоминали о СПИДе.

Тем не менее, по словам экспертов, это не значит, что китайцы считают себя превосходящей расой - многие из них считают, что представители белой расы занимают более высокие позиции во многих областях.

Это вопрос существующей в обществе предвзятости по отношению к людям с темной кожей.

Берри Саутман, политолог из Гонконгского университета науки и технологий, считает, что речь идет о существующих в Китае проблемах с изображением представителей других рас. "Дело не в том, что в Китае нет антирасистских настроений. Это не так", - говорит он.

В 2008 в рамках опроса мирового общественного мнения о действиях государств по предотвращению расовой дискриминации были опрошены люди из 16 стран. 90% опрошенных из Китая сказали, что считают расовое равенство в обществе очень важным.

По последним данным, в Китае живет лишь 600 тысяч иностранцев, и среди них очень мало чернокожих. В результате большая часть населения страны (1,3 млрд человек) никогда не видела их своими глазами.

Китайское правительство пытается изменить общественное мнение в этом вопросе. Например, в государственных СМИ появилось несколько историй об африканцах, которые выучили китайский язык, а также о потеплении отношений между Китаем и Африкой.

Белая кожа как идеал

На азиатском косметическом рынке очень популярна реклама средств для отбеливания кожи – и часто она оказывается довольно спорной.

Филиппины – бывшая испанская колония, поэтому белая кожа там ассоциируется со смешанным происхождением. Ежегодные опросы общественного мнения в стране оценивают лучшие лосьоны и мыло, которые помогут добиться осветления кожи.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Тайская реклама, которую многие посчитали расистской

В Таиланде в этом году уже сняли с эфира рекламу косметического средства для отбеливания кожи, которую оценили как расистскую.

Конечно, расистская реклама – явление, свойственное не только азиатскому миру. В Великобритании и США можно найти много таких примеров. Например, в этих странах в начале 19 века была популярна реклама мыла Pear's, в которой обыгрывался стереотип о том, что темная кожа – грязная, а белая – чистая.