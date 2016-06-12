Год после наводнения: зоопарк Тбилиси принимает новых питомцев

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Тбилисский зоопарк, потерявший около половины своих питомцев в результате прошлогоднего наводнения, пополняет коллекцию благодаря помощи коллег со всего мира.

Расположенный в центре грузинской столицы, зоопарк традиционно был излюбленным местом проведения досуга для родителей с детьми.

Image caption Всего тбилисский зоопарк получит из разных зоопарков мира около 100 животных

Год спустя после наводнения, разрушившего большую его часть, посетителей здесь немного, слышен гул строительных работ и проезжающих по расположенной неподалеку трассе машин.

Как территория зоопарка, так и число животных, находящихся здесь, примерно в два раза меньше, чем до трагедии, случившейся в ночь c 13 на 14 июня 2015 года.

Но настроение у сотрудников зоопарка приподнятое: из разных зоопарков мира прибывают новые питомцы.

"После прошлогодней катастрофы зоопарки сразу откликнулись. Мы послали список животных, которых мы хотим получить, и Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов и еще много наших друзей, которые работают за границей в зоопарках, собрали этих животных, и наконец-то настал час, когда мы этих животных получили", - говорит директор зоопарка Зураб Гуриелидзе.

Image caption Прошлогоднее наводнение практически полностью разрушило инфраструктуру зоопарка

Первую группу животных после наводнения зоопарк принял весной этого года. В марте сюда привезли семерых питомцев рижского зоопарка, а на прошлой неделе коллекция пополнилась еще 22 новыми обитателями: мангустами, носухами и дикобразами из зоопарка Дуйсбурга в Германии, а также тремя антилопами, голубыми гну, которых подарил бельгийский зоопарк Планкендейла.

Всего Тбилисский зоопарк после наводнения получит из разных зоопарков около 100 животных, в том числе пингвинов, эму и тапиров, для которых уже строятся вольеры. Очередную группу питомцев зоопарк ждет 13 июня - как раз в годовщину наводнения.

Эпицентр стихии

В результате прошлогоднего наводнения трое сотрудников зоопарка погибли, в том числе и ухаживавшая за животными зоопарка Гулико Читадзе. Для многих она стала символом любви к животным.

Гулико жила с мужем на территории зоопарка. Она вернулась на работу из больницы всего за два дня до наводнения после серьезной травмы, нанесенной ей тиграми, в результате которой она потеряла руку.

Image caption По словам Зураба Гуриелидзе, европейские зоопарки помогли оплатить транспортировку животных в Тбилиси

Будучи еще в больнице, она говорила грузинскому изданию "Квирис палитра" о том, что мечтает вернуться на работу и скучает по своим питомцам.

Всего жертвами прошлогодней стихии в Тбилиси стал 21 человек, еще двое считаются пропавшими без вести.

Стихия практически полностью разрушила инфраструктуру зоопарка. Сильнее всего пострадала нижняя часть, которая прежде была самой многолюдной: там были расположены вольеры с хищниками и приматами, а также детские аттракционы.

Кадры разгуливавшего после наводнения по центру города бегемота Беги облетели тогда весь мир. Беги благополучно вернули в зоопарк, однако многие животные погибли, некоторые хищники были убиты позже на улицах города.

Через некоторое время умерли и спасенные пингвины, которые так и не смогли перенести стресс.

Image caption Сразу после наводнения началась активная кампания по сбору средств для восстановления коллекции зоопарка

"Они были в очень плохом состоянии. Они перестали заходить в воду, есть. Мы много трудились, чтобы их спасти, но, к сожалению, нам не удалось", - говорит Гуриелидзе.

Всего тбилисский зоопарк в результате трагедии потерял 277 животных, что составляет около половины питомцев зоопарка.

Невосполнимые потери

Сразу после наводнения началась активная кампания по сбору средств для восстановления коллекции Тбилисского зоопарка.

По словам Зураба Гуриелидзе, созданный зоопарком фонд смог собрать около 100 тысяч евро, которые используются для транспортировки новых питомцев и постройку вольеров.

Image caption Первых новых питомцев в тбилисский зоопарк привезли в марте из Риги, в том числе и верблюда Вилли

Вместе с ментором из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, кандидатом в которые является Тбилисский зоопарк, был подготовлен план пополнения коллекции.

Животные, которых на первом этапе запросил зоопарк, - это питомцы, которые могут выдержать достаточно мягкую зиму в Грузии, говорит Гуриелидзе.

"За такой короткий промежуток времени очень трудно построить еще и зимние вольеры, поэтому мы привезем тех животных, для которых грузинская зима - а она не очень суровая - не является проблемой", - поясняет директор зоопарка.

По его словам, европейские зоопарки помогли оплатить транспортировку животных в Тбилиси, говорит он.

Всего в Тбилисском зоопарке ожидают прибытия еще около 70 питомцев из разных стран, в том числе из Великобритании, Франции и Голландии.

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При этом среди погибших питомцев были редкие виды, которых, возможно, у зоопарка больше уже никогда не будет: в первую очередь это хохлатые гиббоны, которых, по словам руководства, очень трудно найти.

"Погибли также уссурийские тигры, находящиеся на грани исчезновения. Погибли все ягуары - они не такие уж и редкие, но у нас были прекрасные экземпляры", - дополняет картину Зураб Гуриелидзе.

Новый зоопарк

Тбилисский зоопарк был открыт через три месяца после наводнения, но лишь частично. На территории, которая пострадала сильнее всего, инфраструктуру восстанавливать не собираются, поскольку зоопарк планируется перенести в другой район.

Вместо него, согласно планам городских властей, появится рекреационная зона.

Image caption Разгуливавшего по улицам города бегемота Беги благополучно вернули в зоопарк

"Несмотря на то что у тбилисской мэрии есть концепция строительства нового зоопарка площадью в 48 гектаров на территории Тбилисского моря, было более реалистичным, исходя из расходов, восстановление зоопарка на существующей территории", - считает заместитель мэра Тбилиси Ираклий Леквинадзе.

По его словам, точные сроки переезда зоопарка неизвестны. На развитие инфраструктуры и создание соответствующих условий для животных на новой территории уйдет по меньшей мере три года, полагает чиновник.

В мэрии также надеются на привлечение частных инвестиций для развития новой территории зоопарка, однако пока переговоры с потенциальными инвесторами конкретных результатов не принесли.

Image caption Мангустов в Тбилиси привезли из зоопарка немецкого города Дуйсбург

Сегодня тбилисский зоопарк частично находится на финансировании мэрии. Раньше финансирование покрывало примерно половину расходов зоопарка, но после наводнения доходы самого зоопарка резко сократились, отмечает Леквинадзе.

По его словам, в среднем на финансирование зоопарка выделяется из местного бюджета более одного миллиона лари (свыше двух миллионов долларов) в год.

При этом, как рассказал Ираклий Леквинадзе, после прошлогоднего наводнения на восстановление зоопарка было потрачено дополнительно еще около 500 тысяч лари (около 235 тыс. долларов).