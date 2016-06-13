Сингапур: ночной дозор кошачьих защитников

Image caption В сингапурском районе Ишунь насчитывается примерно 600 "общественных кошек"

Бездомные кошки есть в каждом большом городе, но в Сингапуре все обстоит несколько иначе.

Бездомных кошек тут называют "общественными кошками". Они не худые, как это обычно бывает, от них не пахнет помойкой. Они выглядят ухоженными, а их шерсть лоснится.

Днем их кормит и поит небольшая преданная армия энтузиастов: чиновники по дороге с работы, хипстеры по пути на вечеринку, а также престарелые жители города.

Ночью на улицы выходят самые страстные кошачьи защитники. Их тревога за четвероногих любимцев понятна: с начала года в районе Ишун таинственным образом погибли десятки кошек.

Image caption В Сингапуре можно увидеть немало специально отведенных мест для кошачьей кормежки

"Эта кошка – особенная, - сообщает мне худой мужчина в мешковатой футболке и шлепанцах, сидя на корточках возле многоэтажки. - Она подаст знак, если она здесь. К себе не подпустит, обязательно удерет. Но если я собираюсь уходить, она будет идти за мной".

И действительно - только мы удаляемся прочь, за нами в темноту бежит огненно-рыжая кошка.

Серийный убийца?

"Мы ходим по улицам. Кроме мобильных телефонов, у нас с собой ничего нет, - говорит одна женщина, отправляясь в ночной патруль. - Хорошо, если каждую ночь нам удастся спасти хотя бы одну бездомную кошку".

Image caption Бродячий кот по кличке Коули выглядит здоровым и умиротворенным

В течение длительного времени местные средства массовой информации сообщали все новые ужасающие подробности: животных находили с переломанными лапами, утопленными в пруду, с серьезными внутренними травмами и выколотыми глазами.

В некоторых случаях не было никаких сомнений, что насилие было намеренным. Всего же за несколько месяцев в районе были найдены мертвыми 39 кошек.

Мужчина в шлепанцах, который пожелал остаться анонимным, останавливается на дорожке между двумя многоэтажками. "Вот то самое место, где они нашли его", - говорит он, находит фотографию в своем мобильном телефоне и показывает ее мне.

На ней изображен маленький светлый кот, лежащий в ливневом водостоке, за ним виднеется кровавый след. Очевидно, говорит мужчина, что этого кота убили намеренно.

Image caption По словам активистов, убитый кот был найден в этом ливневом водостоке

Расследованием случаев насилия по отношению к животным занимается агропродовольственное и ветеринарное управление Сингапура.

Ведомство считает, что всего два случая гибели кошек в районе Ишунь являются преднамеренным убийством.

13 кошачьих смертей чиновники списали на падения и дорожные инциденты, причины остальных до сих пор не ясны.

Активисты жалуются на то, что, по их мнению, чиновники из управления подошли к проведению расследованию спустя рукава.

Image caption Всего за несколько месяцев в районе Ишунь были найдены мертвыми 39 кошек

Как заявил мне один из энтузиастов, найти злодея в Сингапуре, где повсюду установлены камеры видеонаблюдения, должно быть проще простого.

"Отпечатки пальцев"

По словам Луиса Нг, защитника животных и депутата парламента Сингапура от района Ишунь, проблема заключается в недостатке доказательств.

"Вы не можете взять у кота отпечатки пальцев. Вы не знаете его ближайших родственников, с которыми можно было бы связаться. Вы можете поговорить об этом лишь с очень ограниченным кругом людей", - говорит он.

По инициативе депутата была организована "группа быстрого реагирования", чтобы расследовать случаи гибели кошек.

Image caption Найти злодея в Сингапуре, где повсюду видеокамеры наблюдения, должно быть проще простого

В результате были арестованы двое подозреваемых. Одному предъявили обвинения лишь на прошлой неделе, другого приговорили к 18 месяцам условно, после того как он признался в том, что спустил кота в мусоропровод с 13-го этажа жилого дома.

Также на прошлой неделе в другом районе на юге Сингапура был арестован еще один человек, подозреваемый в убийстве кошки.

Власти поблагодарили жителей, благодаря которым удалось быстро идентифицировать злоумышленника, за активную гражданскую позицию.

Мужчина в шлепанцах говорит мне, что он не может объяснить семье и друзьям, почему он после восьмичасового рабочего дня каждую ночь патрулирует улицы.

"Не каждый может это понять. Это уже нечто большее, чем просто любовь к кошкам", - добавляет он.

Каждую ночь активист отмечает, какую из известных ему уличных кошек он встретил. И если какое-то животное отсутствует, он поднимает тревогу.

Image caption Маленькая Мулан, ухоженная серо-полосатая кошка, по-прежнему держит дистанцию

Четыре часа утра. Мужчина в шлепанцах разочарован тем, что его любимица, ухоженная серо-полосатая кошка, по-прежнему держит дистанцию и не подпускает его близко к себе.

"Самое грустное - это то, что никогда не знаешь, встретишь ли ты ее снова", - говорит мужчина, неохотно отправляясь домой.