Клуб "Портсмут" вновь продан

Image caption Президент "Портсмута" Мандарич и Александр Гайдамак некоторое время владели клубом на паях

Клуб английской Премьер-лиги "Портсмут" принял предложение бизнесмена из Объединенных Арабских Эмиратов Сулеймана Фахима о продаже ему команды.

Это решение стало результатом проходивших в Риме переговоров, которые от имени владельца "Портсмута" Александра Гайдамака вел исполнительный председатель клуба Питер Сторри.

Фахим стоял во главе компании Abu Dhabi United Group, которая в прошлом году приобрела клуб "Манчестер Сити", но в этом случае он действовал от себя лично.

Сумма сделки не оглашается. Юридическое и финансовое ее оформление начнется на будущей неделе.

Гражданин Франции Александр Гайдамак - сын Аркадия Гайдамака, известного бизнесмена и президента Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России - в прошлом году объявил о своем намерении продать клуб.

Во владение "Портсмутом" он вступил в январе 2006 года - сначала совместно с его председателем Миланом Мандаричем, но затем выкупил у партнера его долю за 32 млн. фунтов стерлингов.

При Гайдамаке клуб выиграл Кубок Англии в прошлом году. Теперь он заявляет, что "не может больше выделять время, необходимое для управления клубом".

После победы в Кубке "Портсмут" переживает тренерскую чехарду.

Гарри Реднэппа сменил продержавшийся во главе команды всего 16 матчей Тони Адамс.

Его преемник Пол Харт сумел удержать команду в Премьер-лиге, но и его будущее в клубе стабильным не выглядит.