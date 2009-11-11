В английской Премьер-лиге могут появиться шотландцы

Image caption "Глазго Рейнджерс" и "Селтик" долгое время были бессменными фаворитами чемпионата Шотландии

Английская Премьер-лига обсудит вариант присоединения к турниру шотландских клубов "Рейнджерс" и "Селтик", а также другие реформы.

Планы реформы Премьер-лиги объявит 12 ноября глава футбольного клуба "Болтон" Фил Гартсайд.

Кроме вопроса о двух шотландских клубов, будет рассмотрена инициатива по увеличению числа команд с нынешних 20 до 36-40. Премьер-лигу также предложат разделить на два дивизиона.

"Глазго Рейнджерс" и "Селтик" долгие годы остаются бессменными лидерами чемпионата Шотландии, соперничающими за первое место.

Согласны не все

Спортивный обозреватель Би-би-си Дэн Роэн отмечает, что руководитель "Болтона" Фил Гартсайд – одна из самых влиятельных фигур в руководстве Премьер-лиги и его предложение заслуживает обсуждения.

Однако расширение Лиги за счет "Селтика" и "Рейнджерс" маловероятно.

Тренеры нескольких футбольных команд - среди которых боссы лондонского "Тоттенхэма" и бирмингемской "Астон Виллы" - поддержали идею включения двух шотландских клубов в английский чемпионат.

Немало и тех, кто выступает против этого. "Нет никаких признаков, что [Премьер-лиге] нужны "Ренджерс" и "Селтик", чтобы двигать ее вперед", - заявил владелец клуба "Стоук сити" Питер Коутс.

Подобные идеи ранее уже выносились на обсуждение, но были враждебно встречены членами совета директоров Премьер-лиги.

Противники расширения чемпионата Англии за счет клубов из Глазго указывают и на то, что между болельщиками "Селтика" и "Рейнджерс" существует вражда религиозной почве, что создает полиции дополнительные проблемы, привлекая радикально настроенную молодежь.