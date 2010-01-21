Аборигены Австралии обиделись на российских фигуристов

Image caption Номер Максима Шабалина и Оксаны Домниной основан на традиционных танцах австралийских аборигенов

Выступление российских фигуристов Оксаны Домниной и Максима Шабалина вызвало протесты лидеров австралийских аборигенов.

Чемпионы мира выступают в костюмах цвета темной кожи, украшенных листьями и орнаментом, стилизованным под белую нательную раскраску.

По мнению Бев Мэнтон, возглавляющей земельный совет аборигенов штата Новый Южный Уэльс, этот номер стал примером "обирания" культурного наследия коренного населения Австралии.

"С точки зрения аборигенов, это выступление оскорбительно. Наш танец, наша церемония, наш образ, а главное, то, как все это изображается, - являются для австралийских аборигенов священными", - написала Мэнтон в статье в газете Sydney Morning Herald.

В четверг пара выступила с этим же номером на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

Российские фигуристы, которые считаются фаворитами стартующей в феврале Зимней Олимпиады в Ванкувере, сказали, что они не стремились копировать танцы коренных австралийцев.

"Наш тренер предложил нам эту музыку, и мы решили попробовать. Мы нашли ее в интернете и собрали много информации. Мы не ставили перед собой цель, чтобы танец был именно австралийским, просто танец из глубины тысячелетий", - сказал Шабалин в интервью агентству Франс пресс.

Танец выбрала собака?

Между тем, в недавнем интервью вебсайту Golden Skate 25-летняя Домнина и 27-летний Шабалин рассказывали эту историю несколько иначе.

"Мы смотрели в интернете видеоклипы этих танцев, и они реально такие – с листьями, вокруг коленей", - сказала Домнина.

А конкретный номер, по ее словам, выбрала ее собака, йоркширский терьер Топи.

"Когда мы включили музыку исходного танца, моя собака стала бегать по всей комнате, как сумасшедшая, и тут мы поняли, что наверное эта музыка – и есть то, что нам нужно. Да, вот так оно и было, не вру", - делилась фигуристка.

Фигуристы рассказали, что поначалу у них уходило много времени на то, чтобы надеть костюм и нанести грим.

"Обычно мы сидим и по пять часов поем мантры и наносим грим. Вначале так было, теперь-то мы смогли сократить это время с пяти часов до 20 минут", - сказал Шабалин.

Бев Мэнтон призвала трехкратных чемпионов России по фигурному катанию задуматься о целесообразности выступления с этим номером в Ванкувере.

"Выражать интерес надо уважительно. А присваивать наше искусство и наши песни – это проявление неуважения, и такое изображение моей культуры – тоже", - подчеркнула Мэнтон.

После победы на чемпионате Европы 2008 года прошлогодний сезон дуэт был вынужден пропустить из-за травмы колена Шабалина. Но теперь спортсмены восстановили форму и возвращаются на лед.