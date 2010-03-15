Нападение болельщика: "Автомобилист" отделался штрафом

  • 15 марта 2010
Матч 1/4 КХЛ между "Автомобилистом" и "Салаватом Юлаевым". Фото с официального сайта ХК "Салават Юлаев".
Image caption "Салават Юлаев" требовал матча без болельщиков на трибунах

Несмотря на травмы, которые нанес екатеринбургский болельщик вратарю клуба "Салават Юлаев" Виталию Колеснику, КХЛ ограничилась штрафом в миллион рублей и допустила болельщиков на следующий матч плей-офф в Екатеринбурге.

На матче в понедельник руководство российской Континентальной хоккейной лиги приняло решение превратить в "зону безопасности" лишь зрительские места, прилегающие к скамейкам запасных и оштрафованных игроков.

"Хоккейным клубом "Автомобилист" не была обеспечена безопасность проведения матча, что стало причиной появления болельщика екатеринбургского клуба в непосредственной близости от скамейки запасных "Салавата Юлаева" и последующего конфликта между ним и вратарем уфимского клуба Виталием Колесником", - сказано в заявлении КХЛ.

Кроме того, отмечено, что "Автомобилист" в ходе регулярного чемпионата уже дважды подвергался наказаниям за подобные нарушения. "В случае повторения инцидентов будет поставлен вопрос об исключении ХК "Автомобилист" из КХЛ", - заявляет руководство российской лиги.

Во время прошлого матча в Екатеринбурге один из местных болельщиков проник на скамейку запасных уфимского клуба и разбил клюшкой голову запасному вратарю уфимцев Виталию Колеснику.

В понедельник стало известно, что против болельщика заведено уголовное дело.

Руководство "Салавата Юлаева" выразило официальный протест и требовало провести очередной матч с "Автомобилистом" без зрителей.

В сообщении на официальном сайте "Автомобилиста" говорится, что клуб сожалеет о случившемся, однако отмечается, что уфимцы исказили истинную версию произошедшего.

Версии

В официальном сообщении клуба "Салават Юлаев" сказано, что на 17-й минуте матча болельщик местной команды "перегнулся через ограждение, несколько раз ударил вратаря рукой, затем схватил хоккейную клюшку и нанес три рубящих удара по голове".

Согласно версии "Автомобилиста", конфликт начался со словесной перепалки между скамейкой запасных "Салавата Юлаева" и болельщиками, после чего "массажист "Салавата Юлаева" взял клюшку и нанес удар болельщику "Автомобилиста", который только после этого вырвал ее у него из рук и нанес ответный удар".

Массажист, сказано в сообщении, сумел увернуться от удара, который пришелся по вратарю Виталию Колеснику.

"Автомобилист" также обращает внимание на то, что "в конфликте участвовали также хоккеисты гостей, находившиеся на льду и на скамейке запасных". Это, сообщает пресс-служба клуба, "является грубым нарушением регламента".

Врач уфимцев заявил, что в результате инцидента Виталий Колесник получил "сотрясение мозга, ушибленную рану головы и гематому".

Представители "Автомобилиста" сомневаются в серьезности травмы и заявляют о готовности "провести независимую экспертизу характера травм Колесника".

В клубе отмечают, что через 15 минут после инцидента "вратарь принимал участие в раскатке".

Уголовное дело

Против болельщика, напавшего на вратаря возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Вратарская клюшка, а именно она оказалась в руках у фаната, весит несколько килограммов.

В настоящее время болельщик находится в изоляторе временного содержания.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга потребовала проверить действия сотрудников милиции, которые отвечали за безопасность во время матча.

Война слов

Тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин сказал в интервью изданию "Советский спорт", что "команда соперника ни в чем не виновата".

По его словам, "претензии - к службе безопасности и всем, кто следит за порядком".

Руководство "Салавата Юлаева" назвало конфликт "диким" и выразило надежду, что "в следующий раз в руках неадекватных болельщиков ХК "Автомобилист" не окажется нож или любое другое оружие" [цитата с официального сайта клуба].

Представители "Автомобилиста" заявили, что уфимцы нагнетают обстановку: "[Это] не идет на пользу разрешению конфликта и заставляет задуматься о том, что тренерский состав клуба с бюджетом, многократно превосходящим наш, просто не уверен в своих силах".

Плей-офф

Команды сыграли три матча четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина. Со счетом 2:1 по встречам ведет "Салават Юлаев".

Встреча в Екатеринбурге, во время которой произошел инцидент с болельщиком, завершилась со счетом 4:3 в пользу "Автомобилиста".

Виталий Колесник является вратарем "Салавата Юлаева" и выступает за сборную Казахстана. Один из сезонов хоккеист провел в НХЛ в клубе "Колорадо Эвеланш".

Стычки между болельщиками и хоккеистами неоднократно случались в истории Национальной хоккейной лиги, но для российского хоккея высшего уровня - это новый опыт.

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