Нападение болельщика: "Автомобилист" отделался штрафом

Image caption "Салават Юлаев" требовал матча без болельщиков на трибунах

Несмотря на травмы, которые нанес екатеринбургский болельщик вратарю клуба "Салават Юлаев" Виталию Колеснику, КХЛ ограничилась штрафом в миллион рублей и допустила болельщиков на следующий матч плей-офф в Екатеринбурге.

На матче в понедельник руководство российской Континентальной хоккейной лиги приняло решение превратить в "зону безопасности" лишь зрительские места, прилегающие к скамейкам запасных и оштрафованных игроков.

"Хоккейным клубом "Автомобилист" не была обеспечена безопасность проведения матча, что стало причиной появления болельщика екатеринбургского клуба в непосредственной близости от скамейки запасных "Салавата Юлаева" и последующего конфликта между ним и вратарем уфимского клуба Виталием Колесником", - сказано в заявлении КХЛ.

Кроме того, отмечено, что "Автомобилист" в ходе регулярного чемпионата уже дважды подвергался наказаниям за подобные нарушения. "В случае повторения инцидентов будет поставлен вопрос об исключении ХК "Автомобилист" из КХЛ", - заявляет руководство российской лиги.

Во время прошлого матча в Екатеринбурге один из местных болельщиков проник на скамейку запасных уфимского клуба и разбил клюшкой голову запасному вратарю уфимцев Виталию Колеснику.

В понедельник стало известно, что против болельщика заведено уголовное дело.

Руководство "Салавата Юлаева" выразило официальный протест и требовало провести очередной матч с "Автомобилистом" без зрителей.

В сообщении на официальном сайте "Автомобилиста" говорится, что клуб сожалеет о случившемся, однако отмечается, что уфимцы исказили истинную версию произошедшего.

Версии

В официальном сообщении клуба "Салават Юлаев" сказано, что на 17-й минуте матча болельщик местной команды "перегнулся через ограждение, несколько раз ударил вратаря рукой, затем схватил хоккейную клюшку и нанес три рубящих удара по голове".

Команда соперника ни в чем не виновата Игорь Захаркин, тренер "Салавата Юлаева"

Согласно версии "Автомобилиста", конфликт начался со словесной перепалки между скамейкой запасных "Салавата Юлаева" и болельщиками, после чего "массажист "Салавата Юлаева" взял клюшку и нанес удар болельщику "Автомобилиста", который только после этого вырвал ее у него из рук и нанес ответный удар".

Массажист, сказано в сообщении, сумел увернуться от удара, который пришелся по вратарю Виталию Колеснику.

"Автомобилист" также обращает внимание на то, что "в конфликте участвовали также хоккеисты гостей, находившиеся на льду и на скамейке запасных". Это, сообщает пресс-служба клуба, "является грубым нарушением регламента".

Врач уфимцев заявил, что в результате инцидента Виталий Колесник получил "сотрясение мозга, ушибленную рану головы и гематому".

Представители "Автомобилиста" сомневаются в серьезности травмы и заявляют о готовности "провести независимую экспертизу характера травм Колесника".

В клубе отмечают, что через 15 минут после инцидента "вратарь принимал участие в раскатке".

Уголовное дело

Против болельщика, напавшего на вратаря возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.

[Это] не идет на пользу разрешению конфликта и заставляет задуматься о том, что тренерский состав клуба с бюджетом, многократно превосходящим наш, просто не уверен в своих силах Заявление с сайта ХК "Автомобилист"

Вратарская клюшка, а именно она оказалась в руках у фаната, весит несколько килограммов.

В настоящее время болельщик находится в изоляторе временного содержания.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга потребовала проверить действия сотрудников милиции, которые отвечали за безопасность во время матча.

Война слов

Тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин сказал в интервью изданию "Советский спорт", что "команда соперника ни в чем не виновата".

По его словам, "претензии - к службе безопасности и всем, кто следит за порядком".

Руководство "Салавата Юлаева" назвало конфликт "диким" и выразило надежду, что "в следующий раз в руках неадекватных болельщиков ХК "Автомобилист" не окажется нож или любое другое оружие" [цитата с официального сайта клуба].

Представители "Автомобилиста" заявили, что уфимцы нагнетают обстановку: "[Это] не идет на пользу разрешению конфликта и заставляет задуматься о том, что тренерский состав клуба с бюджетом, многократно превосходящим наш, просто не уверен в своих силах".

Плей-офф

Команды сыграли три матча четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина. Со счетом 2:1 по встречам ведет "Салават Юлаев".

Встреча в Екатеринбурге, во время которой произошел инцидент с болельщиком, завершилась со счетом 4:3 в пользу "Автомобилиста".

Виталий Колесник является вратарем "Салавата Юлаева" и выступает за сборную Казахстана. Один из сезонов хоккеист провел в НХЛ в клубе "Колорадо Эвеланш".

Стычки между болельщиками и хоккеистами неоднократно случались в истории Национальной хоккейной лиги, но для российского хоккея высшего уровня - это новый опыт.