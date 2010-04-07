У теннисистки Мартины Навратиловой обнаружен рак груди

Image caption В последний раз Навратилова выступала на Уимблдоне в 2006 году, но по-прежнему играет в теннис

Легендарная теннисистка Мартина Навратилова в интервью американскому журналу People заявила, что ей поставлен диагноз "рак груди".

По словам бывшей первой ракетки мира, когда диагноз подтвердился, она не смогла удержаться от слез.

"Ты чувствуешь, что полностью контролируешь свою жизнь и свое тело - и вдруг случается что-то такое, с чем ты ничего не можешь поделать", - сказала Навратилова в интервью.

Еще год - и у меня были бы большие проблемы Мартина Навратилова

Согласно публикации, у 53-летней теннисистки прекрасные перспективы выздоровления. По словам Навратиловой, ей очень повезло, что болезнь диагностировали на ранней стадии, в ходе обычной профилактической маммографии.

"Еще год - и у меня были бы большие проблемы", - сказала она.

Как утверждается в материале, теннисистке уже провели операцию по удалению опухоли, в мае она начинает шестинедельный курс лучевой терапии.

Мартина Навратилова родилась в Чехословакии, но в 1981 году приняла американское гражданство. За свою спортивную карьеру она стала обладателем 167 теннисных титулов - это абсолютный рекорд как среди женщин, так и среди мужчин.

18 раз Навратилова становилась личной победительницей турниров Большого шлема, девять из них она выиграла на Уимблдоне.

В последний раз она принимала участие в чемпионате в 2006 году, однако до сих пор играет в теннис и занимается триатлоном.