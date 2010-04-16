Причиной смерти грузинского саночника могла быть трасса

Image caption Нодар Кумариташвили стал четвертым в истории олимпийцем, погибшим на зимних игра

Это было трагическим началом зимних Олимпийских игр в Ванкувере: грузинский саночник Нодар Кумариташвили погиб во время тренировочного заезда за несколько часов до церемонии открытия Игр.

На одном из наиболее крутых виражей сани Нодара Кумариташвили перевернулись. На скорости более 140 км в час спортсмен вылетел за пределы трассы в Уистлере.

Спортсмены и зрители в ужасе увидели, как Кумариташвили выпал из саней, перелетел через бетонную ограду и ударился о металлическую конструкцию. Спустя секунды у саней уже были врачи, но было слишком поздно.

Трагическая смерть потрясла Ванкувер и весь мир, следивший за Олимпиадой. Организаторы Игр с потемневшими лицами и слезами на глазах отвечали на вопросы журналистов.

Товарищей Кумариташвили по команде встретили аплодисментами, когда на церемонии открытия Игр спортсмены появились с траурными черными повязками.

Представители оргкомитета Зимних игр в Ванкувере заявили, что причиной гибели спортсмена стала ошибка, допущенная им самим. В Международной федерации саночников отметили, что “нет оснований полагать, что трагедия произошла из-за дефектов трассы”.

После смерти Кумариташвили на месте трагедии было возведено деревянное ограждение. Ледовое покрытие трассы было изменено с целью снизить скорость спуска.

Организаторы заявили, что эти меры были приняты, чтобы спортсмены чувствовали себя более уверенно.

"Они нас не послушали"

Правда некоторых коллег Кумариташвили эти заявления потрясли и разгневали. Среди них – саночник Патрик Синглтон, который назвал высказывания организаторов Олимпиады в Ванкувере “отвратительными”.

Было ясно, что скорость на трассе будет очень большой и что это может быть действительно опасно Андре Ланге, бобслеист

Все санно-бобслейные трассы должны пройти техническую проверку до использования в международных соревнованиях. В марте 2008 года опытные саночники были приглашены в Уистлер для консультаций о состоянии трассы.

В рамках расследования программы Би-би-си Newshour мы поговорили с несколькими из спортсменов, приехавших тогда в Уистлер. Все они сказали, что сомневались в безопасности трассы и что для решения этой проблемы было сделано недостаточно.

Один из спортсменов, американский саночник Тони Бенсхуф сказал нам: “Вы можете разогнаться и у вас может возникнуть какая-то проблема, но когда оба эти фактора совпадают, человеческое тело не может реагировать достаточно быстро”. По словам Бенхуфа, трасса в Уистлере была слишком рискованной.

Знаменитый немецкий бобслеист Андре Ланге сказал, что поделился своими сомнениями по поводу безопасности трассы с организаторами Игр.

“Я сказал им, что мы думаем, но они только отчасти прислушались к нашему мнению. Не знаю, почему они нас не послушали”, - сказал Ланге.

"Это может быть опасно"

По его словам, трассу в Уистлере он знал с 2008 года: “Было ясно, что скорость на трассе будет очень большой и что это может быть действительно опасно”.

Британский спортсмен Кристан Бромли подтвердил, что Ланге во время проверочных заездов назвал трассу небезопасной. По словам Бромли, сочетание сложности отдельных участков трассы и скорости, которую можно было развить во время спуска, могло быть очень опасно даже для опытных саночников.

Человеческое тело не может реагировать достаточно быстро Тони Бенсхуф , саночник

Во время нашего расследования мы неоднократно обращались в организационный комитет Олимпийских игр в Ванкувере, но представители комитета отказались от комментариев. В Международной федерации саночников нам сказали, что уважают мнение спортсменов, но не будут его комментировать.

Нам удалось поговорить с вице-президентом Международной федерации бобслеистов Полом Пружински. Он сказал, что не присутствовал на встрече после проверки трассы и не слышал сомнений в ее безопасности, высказанных спортсменами. Пружински отметил, что ледовое покрытие трассы было изменено с целью сделать ее более безопасной.

По словам вице-президента федерации, в организации потратили “немало времени на то, чтобы эти виды спорта были как можно более безопасными”.

Международная федерация саночников в понедельник обнародует результаты расследования причин смерти грузинского спортсмена. В федерации уже заявили о пожелании, чтобы саночная трасса на Играх в Сочи была не такой скоростной.