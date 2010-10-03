Неожиданные результаты очередного тура Премьер-лиги

Image caption Слаженная игра обеспечила футболистам "Тоттенхэма" победу над командой гостей

"Сандерленд" - "Манчестер юнайтед" 0:0

Поединок между одним из претендентов на золотые медали и клубом, находящимся в самой середине турнирной таблицы, завершился безголевой ничьей.

Недобрые предзнаменования начали преследовать футболистов "Юнайтед" еще до начала матча - в гостевой раздевалке прорвало трубопровод, в результате чего матч начался с получасовой задержкой.

Выйдя на поле, "красные" также "поплыли". В атаке у подопечных Фергюсона ничего не клеилось, в то время как их соперники упустили несколько вернейших шансов поразить ворота.

Уже на 15-й минуте Стид Малбранк оказался с глазу на глаз с Ван дер Саром, но переиграть опытного голландца не сумел.

Хозяева прижимали вице-чемпионов Англии на чужой половине поля и создали еще несколько опасных моментов, среди которых особо выделился удар Боло Зендена в штангу.

Тренерский штаб "красных" попытался было перехватить инициативу, заменив совершенно инертного Оуэна на набравшего форму Бербатова, но второй тайм продолжился в том же духе.

В ответ на незасчитанный из-за оффсайда гол Скоулза "черные коты" устроили настоящий обстрел ворот соперника, но добыть первую победу против "Юнайтед" за последние 13 лет хозяева так и не смогли.

В послематчевом интервью Алекс Фергюсон признал, что игра была непростой, и отдал должное команде соперника, столь редко проигрывающей в родных стенах.

"Главный плюс этого матча, с моей точки зрения, - это наша игра в обороне. Наши защитники были на высоте",- добавил шотландец.

"Манкунианцы" остаются на втором месте как минимум до воскресенья, когда встретятся их соседи по таблице - лондонские "Арсенал" и "Челси".

"Тоттенхэм" - "Астон Вилла" 2:1

Роман Павлюченко стал зачинщиком первой голевой атаки "Тоттенхэма", а дубль голландца Ван дер Варта помог его клубу одержать очередную победу в этом сезоне.

Бывший полузащитник мадридского "Реала" вот уже во втором матче подряд стал главным действующим лицом поединка.

Если в предыдущей встрече роль голландца была яркой, но весьма неоднозначной (гол, незабитый пенальти и удаление), то на этот раз он был исключительно положительным героем.

Гости, вдохновленные победами в двух последних матчах, начали игру активнее "шпор" и явно уповали на тактику раннего гола.

В какой-то степени это им удалось: Эмиль Хески, словно озверевший мул, протащил мяч сквозь защитников "Виллы" и как на блюдечке выложил его под удар партнеру по команде. Олбрайтон не промахнулся, 0:1.

И все же "Тоттенхэм" под чутким руководством Хэрри Реднаппа нашел в себе силы отыграться, причем голы были забиты в похожей манере.

Сначала Павлюченко, имевший несколько неплохих возможностей в первом тайме, навесил с фланга на дальнюю штангу, где уже поджидал высоченный Питер Крауч. Форвард сборной Англии переправил мяч на Ван дер Варта и тому ничего не оставалось, кроме как отправить мяч в ворота.

Во втором тайме российского форварда заменили, несмотря на результативную передачу, но его команда заиграла еще острее.

Голландский полузащитник дирижировал атакующими действиями партнеров и сам несколько раз оказывался на ударной позиции.

В итоге он оформил дубль на 75-й минуте, но на этот раз, подхватив скинутый ему Краучем мяч, Ван дер Варт на ложном замахе убрал защитника и мощным ударом поразил сетку ворот.

В последней десятиминутке матча обе команды могли забить, но в конечном счете три очка заработали хозяева - 2:1.

"Стоук" - "Блэкберн" 1:0

Image caption "Стоук" не проигрывает уже на протяжении четырех матчей

Единственный гол в матче на счету Джона Уолтерса.

Форвард хозяев подхватил мяч после передачи Мэтью Эзерингтона и хладнокровно отправил его мимо Робинсона.

Гости тоже могли отличиться, однако мяч после удара Эмертона попал в защитника на линии ворот.

"Стоук" не проигрывает уже на протяжении четырех матчей и занимает седьмое место в турнире, а "Блэкберн" опустился на 12 строчку таблицы.

"Бирмингем" - "Эвертон" 0:2

"Ириски" наконец-то одержали первую победу в сезоне и тем самым прервали 18-матчевую беспроигрышную серию "синих".

Счет в матче открыл защитник хозяев Роджер Джонсон, по ошибке пославший мяч в собственные ворота после прострела Леона Османа.

Точку в матче ударом головой на 93-й минуте поставил австралийский полузащитник гостей Тим Кейхил.

Российский полузащитник Динияр Билялетдинов вышел на замену лишь за три минуты до окончания основного времени и ничем не запомнился.

Благодаря этой победе "Эвертон" обогнал своих принципиальных соперников - "Ливерпуль" - и выбрался из зоны вылета.

"Уэст Бром" - "Болтон" 1:1

Хозяева повели в счете благодаря результативному удару Йохана Элмандера, замкнувшего передачу Кевина Дейвиса.

У "cтранников" выделялся бывший форвард московского "Локомотива" Питер Одемвинги, названный накануне лучшим игроком Премьер-лиги за сентябрь.

За 12 минут до окончания встречи его навес нашел в штрафной Джеймса Моррисона, который точным ударом восстановил статус кво.

"Мешковатые" не проигрывают уже на протяжении пяти матчей и занимают шестую строчку турнирной таблицы.

Image caption В отличие от "Тоттенхэма" игрокам "Фулхэма" пришлось довольствоваться ничьей

"Уэст Хэм" - "Фулхэм" 1:1

Самая "ничейная" команда сезона на данный момент, "Фулхэм", заработала очередное очко в матче, в котором вполне могла добиться победы.

Клинт Демпси эффектно пробросил мяч мимо вратаря сборной Англии Роберта Грина, но в начале второго тайма Фредерик Пикьон сравнял счет, воспользовавшись ошибкой Бреда Хагеланда.

Поделив очки в шестом из семи матчей этого сезона, "дачники" с девятью очками остаются в верхней части таблицы, а "молотобойцы" вновь вернулись на последнее место.

"Уиган" - "Вулвс" 2:0

"Волки" подтвердили свою репутацию самой грубой команды чемпионата, потеряв игрока из-за удаления уже на 15-й минуте матча - на этот раз в роли злодея выступил Карл Хенри, бесцеремонно уложивший на газон Хорди Гомеса.

Гомес вскоре отомстил обидчику, послав мяч под перекладину со штрафного удара.

За 5 минут до конца Родаллега удвоил преимущество, подловив соперника на контратаке.

"Уиган" победил заслуженно и поднялся на 13 строчку таблицы, а "Вулвс" потерпели четвертое поражение подряд и идут вторыми снизу.

В воскресных матчах "Манчестер сити" встретится с "Ньюкаслом", а "Ливерпуль" на своем поле будет принимать "Блэкпуль".

Главный же матч тура состоится в 16:00 по Гринвичу в Лондоне: "Арсенал" сразится с действующими чемпионами - "Челси".