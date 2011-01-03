Экс-глава РФС: как бороться с коррупцией в футболе

Либо ФИФА принимает какие-то превентивные меры в связи с тем давлением, которое на нее, видимо, оказывается, либо это факт признания наличия коррупции в структурах ФИФА и национальных федерациях Владимир Радионов

Президент Международной федерации футбола Зепп Блаттер заявил, что в ФИФА будет создан антикоррупционный комитет. С чем может быть связано это решение? С этим вопросом Русская служба Би-би-си обратилась к Владимиру Радионову, бывшему генеральному секретарю Российского футбольного союза, который представлял Россию в ФИФА и УЕФА.

Владимир Радионов: Я думаю, здесь две причины: либо ФИФА принимает какие-то превентивные меры в связи с тем давлением, которое на нее, видимо, оказывается, либо это факт признания наличия коррупции в структурах ФИФА и национальных федерациях. Конечно же, бороться с этим совершенно необходимо.

Я думаю, что это связано прежде всего с решениями по передаче чемпионатов мира [России и Катару], по поводу которых последовало много недоуменных вопросов. Тут ФИФА должна была более четко объяснить футбольной общественности, почему решения были именно такими. Это ведь была не борьба заявок. Все прекрасно понимали, что, скажем, заявки Англии или Испании с Португалией в техническом смысле были более подготовлены. Просто нужно было попросить господ оттуда не беспокоиться и объяснить, что стоит задача продвигать футбол в новые регионы.

Би-би-си: Как бы вы лично оценили уровень коррупции в ФИФА?

В.Р: Я всегда отношусь очень настороженно к использованию этого слова, потому что любые утверждения конечно же требуют определенных знаний и доказательств. Даже у себя, в Российском футбольном союзе мы постоянно слышали: "договорные матчи", "подкупы судей"... Я, как один из руководителей организации, естественно, понимал, что такие слухи не возникают на пустом месте. Конечно, люди что-то знают, когда говорят об этом. Доказать это очень сложно. И я не мог прямо говорить: "Да, у нас коррупция, да, у нас продажные матчи". Тогда нужно было продолжать: "А чего же вы сидите, чего же вы не боретесь?"

Фурсенко вот [президент Российского футбольного союза] создал комитет по этике, довольно энергично заявил, что будет бороться со всем этим, а потом нажал на тормоза и заговорил о "презумпции невиновности".

Би-би-си: Технически как, по какой схеме может работать антикоррупционный комитет?

В.Р.: Поскольку это - международная организация, то для нее естественно было бы работать на весь футбол, а не только на исполком и аппарат ФИФА. В этом смысле большие возможности у Интерпола. Но в какой форме они смогут сотрудничать (если захотят сотрудничать), я сейчас сказать, естественно, не могу.

Би-би-си: Как можно выявить договорной матч?

В.Р.: Для того, чтобы организовать договорной матч, люди начинают общаться, обмениваться какими-то звонками. То, что произошло в Италии, - прямое следствие действий спецслужб. Телефонные разговоры прослушивались, в них были определенные элементы коррупции, на этом основании принимались решения, и всем все было понятно.

Вы знаете, что в российском баскетболе произошло нечто подобное с фиксацией какого-то разговора, с упоминанием каких-то лиц. Но не решились ведь ни на что! Так дело и было спущено на тормозах. Президент федерации благополучно ушел в отставку. На этом все и закончилось. Это очень тяжелые, трудные вопросы. Но заниматься ими надо, если мы хотим иметь футбол таким, каким мы его себе представляем.