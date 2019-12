Британия "должна извиниться за проверки девственности"

Правообладатель иллюстрации guardian Image caption После публикации в Guardian проверки иммигранток на девственность были запрещены

Британский МВД призывают извиниться за унизительные проверки на девственность, которым в конце 1970-х подвергались иммигрантки из Азии.

По меньшей мере 80 женщин из Индии и Пакистана, решившие иммигрировать в Великобританию в конце 70-х, чтобы выйти замуж, были подвергнуты тщательному гинекологическому осмотру прямо в аэропорту Хитроу, сообщается в конфиденциальных документах Министерства внутренних дел Великобритании.

Подобные осмотры были запрещены в феврале 1979 года после того как британская газета Guardian опубликовала собственное расследование, поговорив с 35-летней женщиной, прошедшей такую проверку в аэропорту. Осмотр проводил мужчина-гинеколог, что вызвало еще большее негодования правозащитников.

Требование принести официальные извинения стали поступать, после того как британское МВД рассекретило некоторые дела об иммиграции. Судя по содержащейся в них информации, практика проверок на девственность была куда более распространенной в конце 70-х, чем принято считать.

"Не стоит смущаться"

Сначала министерство внутренних дел отрицало наличие подобных проверок. Женщине, давшей в 1979 году эксклюзивное интервью Guardian, было выплачено 500 фунтов стерлингов за "причиненные неудобства". С нее также была взята подписка о том, что она не будет подавать в суд на британское министерство внутренних дел.

Он сказал, что проверяет, не беременна ли я и не было ли у меня детей. Я сказала, что он мог бы проверить это без подобной процедуры, но он ответил, что не стоит смущаться Иммигрантка из Индии в интервью Guardian в 1979 году

Однако официального извинения со стороны МВД за этим не последовало. Наоборот, представители МВД подчеркнули, что выплаченные 500 фунтов - это "не компенсация", которая означала бы признание вины.

Женщина, имя которой не разглашается, в 1979 году рассказала в интервью корреспонденту Guardian Мелани Филипс, что после этой проверки она долгое время ощущала психологический дискомфорт.

"Меня проверял врач-мужчина. Я попросила, чтобы пришла женщина-гинеколог, но мне сказали "нет", - рассказывала в интервью Guardian иммигрантка из Индии. - Врач надел резиновые перчатки, выдавил какую-то жидкость из трубки, намазал ее на тампон и вставил мне во влагалище", - вспоминала женщина.

"Он сказал, что проверяет, не беременна ли я и не было ли у меня детей. Я сказала, что он мог бы проверить это без подобной процедуры, но он ответил, что не стоит смущаться", - добавила она.

Недавно обнародованные документы содержат версию врача, проводившего обследование. "После пенетрации на два сантиметра было сделано заключение, что девственная плева пациентки цела, и больше никаких внутренних проверок не проводилось", - говорится в его заявлении.

После проверки женщина получила разрешение на пребывание в Великобритании сроком на три месяца. Спустя почти 30 лет после инцидента в опубликованной в понедельник статье Guardian вновь подняла тему нарушения прав иммигранток из Индии и Пакистана. Издание цитирует разных правозащитников и работников иммиграционных организаций, которые призывают правительство принести официальные извинения жертвам этих "унизительных гинекологических обследований".

"Этот инцидент является еще одной позорной главой в унизительной истории британского иммиграционного контроля", - цитирует издание представителя Объединенного совета по обеспечению благосостояния иммигрантов (Joint Council for the Welfare of Immigrants) Хину Маджид. В 1979 году эта организация выступила в защиту женщин, подвергшихся подобной процедуре.

Что изменилось за 30 лет?

За последние 30 лет многое изменилось в британском иммиграционном контроле. "Жалоб на такие явные ущемления прав за пять лет существования наша организация не получала", - заявил bbcrussian.com представитель неправительственной организации Migrants' Rights Network Ян Брульк.

Правообладатель иллюстрации tv Image caption Правозащитники считают, что британские иммиграционные законы до сих пор дискриминируют женщин

"Сейчас главная препона для многих иммигрантов - это бюрократия, сложности с прохождением теста на английский язык в стране их проживания, а это теперь является условием получения вида на жительство и разрешения на работу, - рассказывает Ян Брульк. - Много жалоб от студентов, после скандалов с подделкой студенческих виз, стало сложнее получить такую визу".

"Сегодняшние иммигранты жалуются еще и на то, что трудно встать на учет к семейному врачу, тяжело найти жилье и работу, при этом бесплатные курсы английского им уже тоже не положены", - говорит Ян Брульк.

Исполнительный директор неправительственной организации Migrant&Refugee Community Forum Зринка Брало считает, что иммиграционный закон за последние годы стал жестче, однако нарушений в области прав иммигрантов стало меньше. Правда, с точки зрения закона, подчеркивает Брало, "до въезда в страну у иммигрантов вообще нет прав".

"До сих пор существует много дискриминирующих моментов в британском иммиграционном законодательстве, - сказала в интервью bbcrussian.com Зринка Брало. - Например, так называемое правило третьей страны (third safe country rule), согласно которому человек, желающий получить политическое убежище в Великобритании должен прибыть в страну прямым рейсом".

В то же время из многих конфликтных зон нет прямых рейсов в Лондон. Если человек, бегущий от военных действий в сегодняшней Ливии, совершил посадку где-нибудь в Италии или в Греции, то - прощай, политическое убежище в Великобритании.

"А это дискриминация, - уверена Зринка Брало. - Требование на сдачу теста по английскому - тоже своего рода дискриминация, потому что пожилым людям его уже не сдать", - добавляет исполнительный директор Migrant&Refugee Community Forum Зринка Брало.

Хина Маджид из Joint Council for the Welfare of Immigrants считает, что, несмотря на то, что в 2011 году таких вопиющих нарушений прав человека при въезде в страну уже нет, иммиграционная политика по-прежнему несправедлива, прежде всего, к женщинам-мигранткам.

"Реальность такова, что до сих пор многим женщинам-мигранткам приходится испытывать на себе неравенство в обращении с ними при въезде в страну", - заявила Хина Маджид.