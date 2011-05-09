Британия "должна извиниться за проверки девственности"
Британский МВД призывают извиниться за унизительные проверки на девственность, которым в конце 1970-х подвергались иммигрантки из Азии.
По меньшей мере 80 женщин из Индии и Пакистана, решившие иммигрировать в Великобританию в конце 70-х, чтобы выйти замуж, были подвергнуты тщательному гинекологическому осмотру прямо в аэропорту Хитроу, сообщается в конфиденциальных документах Министерства внутренних дел Великобритании.
Подобные осмотры были запрещены в феврале 1979 года после того как британская газета Guardian опубликовала собственное расследование, поговорив с 35-летней женщиной, прошедшей такую проверку в аэропорту. Осмотр проводил мужчина-гинеколог, что вызвало еще большее негодования правозащитников.
Требование принести официальные извинения стали поступать, после того как британское МВД рассекретило некоторые дела об иммиграции. Судя по содержащейся в них информации, практика проверок на девственность была куда более распространенной в конце 70-х, чем принято считать.
"Не стоит смущаться"
Сначала министерство внутренних дел отрицало наличие подобных проверок. Женщине, давшей в 1979 году эксклюзивное интервью Guardian, было выплачено 500 фунтов стерлингов за "причиненные неудобства". С нее также была взята подписка о том, что она не будет подавать в суд на британское министерство внутренних дел.
Однако официального извинения со стороны МВД за этим не последовало. Наоборот, представители МВД подчеркнули, что выплаченные 500 фунтов - это "не компенсация", которая означала бы признание вины.
Женщина, имя которой не разглашается, в 1979 году рассказала в интервью корреспонденту Guardian Мелани Филипс, что после этой проверки она долгое время ощущала психологический дискомфорт.
"Меня проверял врач-мужчина. Я попросила, чтобы пришла женщина-гинеколог, но мне сказали "нет", - рассказывала в интервью Guardian иммигрантка из Индии. - Врач надел резиновые перчатки, выдавил какую-то жидкость из трубки, намазал ее на тампон и вставил мне во влагалище", - вспоминала женщина.
"Он сказал, что проверяет, не беременна ли я и не было ли у меня детей. Я сказала, что он мог бы проверить это без подобной процедуры, но он ответил, что не стоит смущаться", - добавила она.
Недавно обнародованные документы содержат версию врача, проводившего обследование. "После пенетрации на два сантиметра было сделано заключение, что девственная плева пациентки цела, и больше никаких внутренних проверок не проводилось", - говорится в его заявлении.
После проверки женщина получила разрешение на пребывание в Великобритании сроком на три месяца. Спустя почти 30 лет после инцидента в опубликованной в понедельник статье Guardian вновь подняла тему нарушения прав иммигранток из Индии и Пакистана. Издание цитирует разных правозащитников и работников иммиграционных организаций, которые призывают правительство принести официальные извинения жертвам этих "унизительных гинекологических обследований".
"Этот инцидент является еще одной позорной главой в унизительной истории британского иммиграционного контроля", - цитирует издание представителя Объединенного совета по обеспечению благосостояния иммигрантов (Joint Council for the Welfare of Immigrants) Хину Маджид. В 1979 году эта организация выступила в защиту женщин, подвергшихся подобной процедуре.
Что изменилось за 30 лет?
За последние 30 лет многое изменилось в британском иммиграционном контроле. "Жалоб на такие явные ущемления прав за пять лет существования наша организация не получала", - заявил bbcrussian.com представитель неправительственной организации Migrants' Rights Network Ян Брульк.
"Сейчас главная препона для многих иммигрантов - это бюрократия, сложности с прохождением теста на английский язык в стране их проживания, а это теперь является условием получения вида на жительство и разрешения на работу, - рассказывает Ян Брульк. - Много жалоб от студентов, после скандалов с подделкой студенческих виз, стало сложнее получить такую визу".
"Сегодняшние иммигранты жалуются еще и на то, что трудно встать на учет к семейному врачу, тяжело найти жилье и работу, при этом бесплатные курсы английского им уже тоже не положены", - говорит Ян Брульк.
Исполнительный директор неправительственной организации Migrant&Refugee Community Forum Зринка Брало считает, что иммиграционный закон за последние годы стал жестче, однако нарушений в области прав иммигрантов стало меньше. Правда, с точки зрения закона, подчеркивает Брало, "до въезда в страну у иммигрантов вообще нет прав".
"До сих пор существует много дискриминирующих моментов в британском иммиграционном законодательстве, - сказала в интервью bbcrussian.com Зринка Брало. - Например, так называемое правило третьей страны (third safe country rule), согласно которому человек, желающий получить политическое убежище в Великобритании должен прибыть в страну прямым рейсом".
В то же время из многих конфликтных зон нет прямых рейсов в Лондон. Если человек, бегущий от военных действий в сегодняшней Ливии, совершил посадку где-нибудь в Италии или в Греции, то - прощай, политическое убежище в Великобритании.
"А это дискриминация, - уверена Зринка Брало. - Требование на сдачу теста по английскому - тоже своего рода дискриминация, потому что пожилым людям его уже не сдать", - добавляет исполнительный директор Migrant&Refugee Community Forum Зринка Брало.
Хина Маджид из Joint Council for the Welfare of Immigrants считает, что, несмотря на то, что в 2011 году таких вопиющих нарушений прав человека при въезде в страну уже нет, иммиграционная политика по-прежнему несправедлива, прежде всего, к женщинам-мигранткам.
"Реальность такова, что до сих пор многим женщинам-мигранткам приходится испытывать на себе неравенство в обращении с ними при въезде в страну", - заявила Хина Маджид.