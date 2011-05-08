Никита Симонян о прошлом и настоящем московского "Спартака"

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Легенда московского "Спартака" Никита Симонян, занимающий сейчас пост первого вице-президент Российского футбольного союза, в интервью Би-би-си высказал свое мнение о причинах последних неудач 9-кратных чемпионов России.

84-летний Симонян, который является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов), четырежды становился чемпионом СССР как игрок, и дважды приводил команду к золотым медалям чемпионата как тренер. Еще один раз чемпионом страны под его руководством стал ереванский "Арарат".

Кроме того, Симонян - олимпийский чемпион 1956 года и четвертьфиналист чемпионата мира 1958 года в составе сборной Советского Союза. В четырех матчах первенства планеты, проходившего в Швеции, нападающий выводил сборную на поле в качестве капитана.

В московском Доме футбола, где находится офис РФС, с Никитой Симоняном побеседовал корреспондент Русской службы Би-би-си Рафаэль Сааков.

Би-би-си: Никита Павлович, в этом году "Спартак" играет с перепадами. Клуб пробился в четвертьфинал еврокубков, но неудачно стартовал в чемпионате России, который не может выиграть уже 10 лет. С чем это связано?

Никита Симонян: Чтобы докопаться до истины, надо знать команду изнутри. Какие взаимоотношения между игроками? К примеру, между группой бразильцев и россиян? Это непростой вопрос, поскольку я сам был в команде, и внутренний климат является наиболее важным составляющим. А если в команде разброд, нет взаимопонимания, на пользу делу это не пойдет. Конечно, такие перепады в игре непонятны, особенно в обороне. Если не ошибаюсь, в общей сложности 11 мячей из 23 было пропущено "Спартаком" со стандартных положений - с угловых и штрафных. Это нонсенс. Можно, конечно, бросать упреки в адрес тренера, Валерия Карпина (совет директоров клуба удовлетворил просьбу Валерия Карпина об отставке, но он продолжает руководить "Спартаком" до назначения нового тренера - прим. Би-би-си), но, вместе с тем, и сами игроки должны найти взаимопонимание. Стержневой игрок в обороне должен подсказывать, как разобрать игроков соперника при розыгрыше стандартных положений, и, конечно, команда должна играть с большей отдачей, чем сейчас.

Би-би-си: А как найти нужный баланс между игроками-россиянами и легионерами в современном футболе, который трудно представить без иностранцев?

Никита Симонян: Конечно, огромное значение имеет лидер команды, то есть капитан. У нас таким лидером был Игорь Нетто, который сам полностью отдавался игре и требовал такой же отдачи от партнеров. И дело налаживалось. Когда я был игроком, у нас тоже были периоды спада, но мы никогда не бросали камень в огород тренера. Мы собирались обычно на следующий день после игры, который был выделен на восстановительные мероприятия, ходили в баню - либо в Сандуновскую, либо в центральные бани, а оттуда шли в ресторан. Там основная группа игроков предъявляла друг другу претензии, причем самым серьезным образом. На каком языке будет общаться и куда пойдет вместе нынешняя разношерстная группа игроков? Не знаю, собираются они или нет, мне трудно судить.

Би-би-си: То есть, на ваш взгляд, в "Спартаке" последних лет нет настоящего лидера и капитана?

Никита Симонян: Сегодня такого лидера нет. Мы открывали мемориальную доску Игорю Нетто, и я говорил о том, что на сегодняшний день такого лидера нет не только в "Спартаке", но и в сборной. Лидер команды Алекс - безусловно, одаренный игрок, отличается хорошим чувством паса, организацией игры, но его объем работы оставляет желать лучшего. Иной раз он даже выпадает из игры, вспоминаешь о его присутствии на поле только во время штрафных и угловых. А он должен вообще от первой до последней минуты пахать, требовать от своих партнеров того же. А уж остальные тем более - ни Веллитон, ни Паршивлюк, это не капитаны.

"Должно быть доверие и уважительное отношение"

Image caption Никита Симонян в своем кабинете в "Доме футбола" на Таганке

Би-би-си: Выходит, такой игрок еще должен прийти в команду?

Никита Симонян: Таким капитаном мог бы, конечно, быть Андрей Тихонов, но он появился после 11-летнего перерыва в команде (Тихонов вошел в заявку "Спартака" на сезон в качестве играющего тренера - прим. Би-би-си). Причем этому парню, действительно нашей легенде, уже 40 лет, а он выглядит не хуже молодых. Да, в матче четвертьфинала Кубка России против "Краснодара" он звезд с неба не хватал, но, вместе с тем, и ничего не испортил. Андрей, конечно, мог бы своим примером подстегнуть игроков, потребовать от них. Возможно это или нет, решать тренеру.

Би-би-си: В хоккейном "Спартаке" приняли решение о создании тренерского совета при участии ветеранов. Нужен ли такой совет и футбольному клубу?

Никита Симонян: Этого нет. Есть совет ветеранов, там и Шавло, и Егорович, и Ярцев, но в основном они занимаются организацией игр команды ветеранов. Что касается тренера, то у меня тут несколько расходится мнение со своими же "спартаковцами". Я бы все же доверился Карпину. В истории моей работы был такой период, когда нас с Николаем Петровичем Старостиным (основателем "Спартака" и многолетним начальником клуба - прим. Би-би-си) должны были чуть ли не снять с работы. Собрались мы у председателя профсоюзов города Москвы, нам дали испытательный срок для работы и спросили, что нужно. Старостин сказал: "Дайте нам спокойно работать, и мы выправим положение". И мы в этом же 62-м году стали чемпионами. Поэтому здесь должно быть доверие, но удивляет другое.

Есть ведь традиции, которые заложил Николай Петрович Старостин. Он создал этот клуб, дал ему имя, он не чурался выслушивать мнение и молодых игроков, и тех, кто со стажем. В нынешнем "Спартаке" этого нет. Тот же Леонид Арнольдович Федун (председатель совета директоров ФК "Спартак", вице-президент компании "ЛУКОЙЛ" - прим. Би-би-си), при всем к нему уважении, ни разу никого не собрал из ветеранов, спросить наше мнение. Ведь решать все равно ему, но выслушать - нет. Допустим, про мое поколение можно сказать "вы играли еще при царе Горохе, что вы можете посоветовать", но есть и другая группа игроков, следующее поколение за нами - поколение Гаврилова, Черенкова, Ярцева, Хидиятуллина и других. Пригласите их. Вызывает удивление, почему тренер вратарей в клубе - не Дасаев, легендарный вратарь, лучший вратарь чемпионата мира 1982 года?

Би-би-си: За последние полтора десятилетия "Спартак" не лучшим образом расставался с такими символами команды, как Аленичев, Тихонов, Титов. С чем это было связано, на ваш взгляд?

Никита Симонян: Знаете, в отличие от прошлых лет в "Спартак" приходят в общем-то уже не "спартаковцы", люди со своими принципами, со своим видением проблем. Что сказать, времена изменились. Могу только подчеркнуть - к сожалению. Андрея Тихонова проводили при малом стечении наших болельщиков. Не в таком матче нужно было прощаться, конечно, а хотя бы в центральном, к примеру "Спартак"- ЦСКА, где было бы порядка 40 тысяч человек (беседа с Никитой Симоняном проходила до московского дерби, в котором "Спартак" победил 1:0 - прим. Би-би-си). Тихонов заслужил это, так же, как и все остальные - Титов, Аленичев и другие. Нет такой практики, но это еще раз говорит о традициях клуба, которые надо поддерживать и, конечно, показывать всем свое уважительное отношение к игрокам, которые много сделали для "Спартака", писали ее историю.

Би-би-си: Говоря о "Спартаке", ветераны команды подчеркивают значимость "спартаковского духа". Его можно воспитать, или им нужно пропитаться?

Никита Симонян: Он должен пропитаться. Но может ли быть "спартаковский дух", допустим, у бразильцев? Я сомневаюсь. Понимаете, чем силен "Спартак"? Я-то ладно, играл 3 сезона за "Крылья Советов", потом команда была расформирована, и я перешел в "Спартак", где играл 11 лет, но были футболисты, которые играли в "Торпедо", ЦСКА и других клубах, но после перехода в "Спартак" они становились "спартаковцами". Они пропитывались "спартаковским духом", традициями и сегодня говорят: "Мы - "спартаковцы". Будут ли нынешние игроки так считать? Время покажет, но что-то я в этом сомневаюсь.

"Спартак", который одерживал победы"

Би-би-си: Каким был ваш "Спартак" как игрока, а затем и как тренера?

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Никита Симонян возлагает цветы к мемориальной доске партнера по "Спартаку" и сборной Игоря Нетто

Никита Симонян: Это был "Спартак", который одерживал победы. И в чемпионате, и в Кубке, и в еврокубках. Уже то, что было 10 "спартаковцев" на Олимпиаде в Мельбурне 1956 года, говорит о том, каким был "Спартак". Кто еще мог бы представить столько игроков в сборную? При Лобановском разве что базовой командой было киевское "Динамо". Пока больше примеров нет. Примечательно, что несмотря на наличие 10 "спартаковцев", тогда в сборной был единый коллектив - тот же Лев Иванович Яшин, Константин Крижевский, Борис Кузнецов из "Динамо", Анатолий Башашкин из ЦСКА. Интересы сборной были превыше всего. Такой был дух, такое было настроение.

А тренером я стал, можно сказать, не имея почти никакого опыта. Как-то во время турне по Южной Америке Николай Петрович сказал, что хотят освободить от работы Николая Гуляева и предложить мне стать старшим тренером. Я ответил, что мне будет тяжело руководить ребятами, с которыми я еще вчера играл. Последовала фраза, которую я помню по сей день - "Поможем". И я, конечно, многим обязан Николаю Петровичу в своем становлении как тренера. Сегодня, допустим, Карпин - и генеральный директор, и тренер. Однако взваливать на себя две такие тяжеленные ноши непосильно. Тренер не спит 24 часа в сутки, а еще когда на тебя взваливаются заботы клуба, надо иметь титаническое здоровье и быть сверхталантливым человеком. У нас Николай Петрович был просто начальником команды, я - старшим тренером. Он приезжал в Тарасовку, мы обсуждали с ним бытовые вопросы, какие надо было решать для команды, после этого он ехал в Моссовет, в горком партии, в профсоюзы, а я оставался работать на поле с командой. Вот, думаю, лучшее сочетание, которое могло быть и должно быть.

Би-би-си: Сейчас распространено утверждение о том, что тренер должен убить в себе игрока, если он сам был до этого футболистом. Вы убивали в себе игрока?

Никита Симонян: Убивал в себе игрока, убивал. Это не значит, что ты где-то не должен показать футболисту тот или иной прием, к примеру, удары по воротам, но если все время напоминать ему, что он не умеет играть, а ты - олимпийский чемпион, неоднократный чемпион Советского Союза, это уже не тренер. Надо забыть об этом и вспоминать только в кругу друзей. Многие не могли убить в себе игрока, будучи выдающимися футболистами и имея очень тонкое понимание игры, из-за чего не становились тренерами. Частный пример - тот же Нетто, он все время был игроком. Это две абсолютно разные профессии.

Би-би-си: А у вас теперь еще и третья профессия - функционера Российского футбольного союза. Как дался вам этот переход?

Никита Симонян: Было сложно, конечно, переходить, но, понимаете, если человек не совершенствуется, он будет стоять на одном месте. Надо впитывать в себя административную работу, климат, дух такой работы, и уже на протяжении многих лет я являюсь первым вице-президентом РФС. Еще один вопрос - почему мы не имеем тренеров? На примере "Спартака", футболист завершает карьеру и не ставит перед собой цель стать тренером. Он продолжает играть за ветеранов, зарабатывает какие-то деньги на содержание семьи, но время-то идет и, подойдя к рубежу 60 лет, ты и за ветеранов не можешь уже бегать, и за душой у тебя ничего нет. Надо самостоятельно готовить себе смену. Такой лестницы у нас сейчас нет. Когда заканчивали карьеру Исаев, Масленкин, Тищенко, Ильин, Паршин, Чернышев, им давалась работа с резервом, с юношами, до которых они доносили "спартаковский дух". Сегодня в школе работает много тренеров не из "Спартака".

Би-би-си: Вы помните, когда "Спартак" стал "народной командой"?

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Валерий Карпин, подавший в отставку, продолжает руководить "Спартаком" до подписания контракта с новым тренером

Никита Симонян: "Народной командой" "Спартак" стал со дня своего образования - 19 апреля 1935 года. Братья Старостины дали ему имя "Спартак". Сейчас, что ЦСКА, что "Спартак" говорят, что дни рождения футбольных клубов намного раньше. ЦСКА в 2011 году собирается отмечать столетие, "Спартак" - 90 лет. Я признаю день рождения только 19 апреля 1935 года. А почему "Спартак" - "народная" команда? Потому что "Динамо" - это ведомство, это МВД, это КГБ, ЦСКА - армия, тогда был ЦДКА, "Локомотив" - железная дорога, "Торпедо" - ЗИЛ, а "Спартак" - в общем-то все остальное. И из поколения в поколение все-таки болельщиков у "Спартака" больше, чем у других клубов.

Би-би-си: Что необходимо для того, чтобы "Спартак" не потерял пальму первенства по популярности в России?

Никита Симонян: Будет "Спартак" играть интересно и выигрывать, и народ пойдет. Если, как говорил Старостин, команда будет с первой до последней минуты биться на поле, будет вкладывать максимум усилий, но иной раз даже не добьется успеха, зритель ему простит. Но не простит ему равнодушия, что, к сожалению, проглядывалось в этих неудачных играх "Спартака". У нас были аншлаги, по 100 с лишним тысяч человек. Мы иногда по 50-100 билетов брали для своих знакомых, ведь на "Динамо" люди с ночи стояли в очереди, чтобы купить билеты. Но времена изменились, появился интернет, сместились интересы, но такие же интересы и в других странах, а стадионы битком. В Испании, не говоря уже об Англии, и все потому, что команды показывают зрелищный результативный футбол.

"Не ходят на стадион, потому что боятся"

Би-би-си: В российском футболе в последнее время, на примере случаев с Питером Одемвингие и Роберто Карлосом, вновь напомнила о себе проблема расизма. Чем это объяснить?

Никита Симонян: Опять же отсутствием воспитания, убеждений. Мало того что расизм, есть еще и неонацизм, свастики - что это такое? И ведь это внуки или правнуки тех, кто положил головы в Великую Отечественную войну. Как это понять? И расизм, и вопрос национальной политики - то же самое. Сегодня что не посмотришь телевидение, все, что было в прошлом, в советское время - было плохо. Но это не так, все хорошее, что было, надо перенимать. А была в самом деле национальная политика, была дружба народов. А есть ли она сегодня? Наверное - нет.

Вообще из ряда вон выходящим был случай, когда на матче "Динамо" в Питере с "Зенитом" появился баннер, оскорбляющий память Льва Яшина. Яшин - это национальная гордость, это величина, во всех отношениях не только великий вратарь, но и великий человек и гражданин, почитаемый сегодня всем футбольным миром. И вот, пожалуйста, как понять такие действия? Конечно, должны приниматься самые решительные меры. Так, как Англия решила эти проблемы - у них же они были. Вычисляли хулигана и до свидания, сиди дома и смотри телевизор, но не на стадионе и на трибуне. Пора переходить к жестким мерам.

Би-би-си: В какой-то момент в России люди перестали ходить на стадион семьями...

Никита Симонян: Не ходят, потому что боятся. Не ходят семьи, не ходит интеллигенция. В наши времена болельщики разных клубов сидели рядом и никаких драк, ничего не было. Вы обыграли меня - я вас поздравляю, но не бью по физиономии. Были локальные конфликты, а сейчас это уже система - и кресла выломанные, и шашки дымовые. РФС принимает шаги, хоть многие и скептически относятся к введенному Кодексу чести, Комитету по этике. Но как же еще воспитывать молодежь, кроме как не на таких примерах. Правда, иногда и подписав Кодекс чести, ведут себя неподобающим образом.

Будем работать путем убеждения, но изначально, меня никто не переубедит, все исходит от воспитания. Это, в первую очередь, семья, школа, улица. Я приведу пример - мой внук, который носит мое имя Никита, "спартаковский" болельщик, тоже ездил в другие города, участвовал в драках, но поскольку он часто бывает у нас дома, путем разговоров, убеждений, примеров, он перестал. Он продолжает ходить, болеть, но уже без этих выплесков. А если на тренировках или играх с участием детей, родители ругаются матом на них, на тренеров, на судью, ребенок не будет брать с них пример.

Image caption По долгу службы Симонян часто встречается с главами мирового и европейского футбола Зеппом Блаттером и Мишелем Платини

Би-би-си: Впереди чемпионат мира 2018 года. У вас есть надежда на то, что за оставшиеся 7 лет удастся решить все проблемы?

Никита Симонян: Проблемы, конечно, надо решать. Весь мир приедет к нам и мы не должны ударить лицом в грязь ни по одному вопросу. В том числе, конечно, по выступлению нашей сборной. Отсюда - архиважнейший вопрос подготовки резервов, потому что эта команда, за исключением может быть Акинфеева, в силу своих возрастных особенностей, не дотянет до 2018 года. Эти ребята свою задачу решили в сборной, им надо сказать "спасибо" и уже готовить следующее поколение. То, что у нас есть способные, талантливые ребята, я не сомневаюсь, но их надо находить и готовить.

Би-би-си: Что вы лично, как один из послов российской заявки, ощутили в тот момент, когда Россия получила право принять первенство планеты?

Никита Симонян: В Европе, наверное, вряд ли можно найти такие убогие стадионы, какие есть у нас сегодня. И не только стадионы, но и абсолютно вся инфраструктура. А с получением чемпионата мира у нас будут построены современные стадионы, дороги, гостиницы, аэропорты. Надо провести чемпионат на самом высоком уровне. Когда мы представляли заявку, мы говорили о том, что умеем проводить крупные турниры. Мы блестяще провели финал Лиги чемпионов, финал Кубка УЕФА и многие другие соревнования. Сейчас в срочном порядке организовали чемпионат мира по фигурному катанию. Пока что лицом в грязь не ударили, так что мы можем, и убежден, что сделаем.