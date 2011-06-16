Болельщики "Кэнакс" устроили беспорядки в Ванкувере

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Полиция в Ванкувере применила слезоточивый газ для разгона толп разгневанных канадских болельщиков после поражения хоккейной команды "Ванкувер Кэнакс" во встрече с клубом "Бостон Брюинс", которому достался Кубок Стэнли.

По сообщениям из Ванкувера, раздосадованные поражением своей команды канадские болельщики переворачивали и поджигали автомобили. Разгромлено несколько магазинов.

К месту происшествия срочно перебрасываются дополнительные наряды полиции для того, чтобы предотвратить масштабные беспорядки.

Над центром города поднимаются клубы черного дыма, а толпы болельщиков бродят по улицам.

Подобные беспорядки произошли в Ванкувере в 1994 году, когда команда "Ванкувер Кэнакс" лишилась шанса получить Кубок Стэнли в первый раз.

Отчаяние болельщиков

Команда "Ванкувер Кэнакс" удачно выступала в нынешнем сезоне НХЛ, однако со времени вступления в Лигу 40 лет назад ей ни разу не удавалось завоевать главный приз - Кубок Стэнли.

На нынешний матч собралось рекордное число зрителей в надежде увидеть победу своего клуба в чемпионате Национальной хоккейной лиги над американской командой.

Однако их надежды обернулись отчаянием после того, как хоккеисты "Бостон Брюинс" забили первую шайбу, а затем добились убедительной победы 4:0.

Как только прозвучала финальная сирена, болельщики забросали пивными бутылками гигантские телеэкраны, установленные на стадионе.

Кордон из 10 специально оснащенных для борьбы с демонстрантами полицейских пытался сдержать толпу в несколько тысяч разгневанных болельщиков, собравшихся в центре города.

Полицейских забрасывали бутылками и петардами; улицы усеяны мусором из урн, разбитым стеклом и залиты пивом.