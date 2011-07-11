Южная Корея борется с договорными матчами полиграфом

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Южнокорейским футболистам придется посещать обязательные антикоррупционные семинары

Футбольная лига Южной Кореи вводит проверки на полиграфе - или детекторе лжи - для игроков, заподозренных в коррупционном сговоре.

Таким образом чиновники пытаются бороться с практикой договорных матчей.

В ходе недавно разгоревшегося в стране скандала обвинения в сговоре были предъявлены 46 футболистам и 11 букмекерам.

Расследование ведется в отношении игроков шести южнокорейских футбольных клубов.

Десять футболистов уже получили пожизненную дисквалификацию.

Как утверждают прокуроры, игроки брали деньги, а затем делали на поле намеренные ошибки – подобное происходило по меньшей мере в 15 матчах прошлого сезона.

Кнут и пряник

По словам корреспондента Би-би-си в Сеуле Люси Уильямсон, руководство южнокорейской футбольной лиги использует политику кнута и пряника, вводя санкции и одновременно повышая игрокам минимальную зарплату.

Нынешняя минимальная годовая ставка футболистов в Южной Корее эквивалентна 11 тыс. долларов – это менее половины средней зарплаты по стране.

Руководство футбольной лиги намерено удвоить минимальную зарплату игроков.

В рамках кампании по борьбе с договорными матчами предусмотрены также обязательные для футболистов профилактические антикоррупционные семинары.

Пропустивший семинар игрок, как обещают, будет отстранен от участия в играх.

Кроме того, федерация намерена вводить санкции против клубов, уличенных в договорных матчах.