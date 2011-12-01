Города-хозяева Евро-2012 по футболу: Львов

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Львов - единственный город Западной Украины, который примет матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года. При этом "Арена Львов" - самый дорогой объект города за 20 лет украинской независимости.

Однако в ноябре, за 200 дней до начала турнира, директор Евро-2012 на Украине Маркиян Лубкивский заявил, что никто не может назвать точный срок завершения инфраструктурных работ на львовском стадионе.

Image caption Территория вокруг новой "Арены Львов" пока представляет собой большую стройплощадку

"Арена Львов" открылась недостроенной - две дырки в крыше арены, которые не успели заделать к торжественной церемонии, были прикрыты огромными транспарантами с символикой чемпионата. Первый матч на львовской арене - товарищеская встреча украинцев со сборной Австрии - вызвал также серьезные нарекания с точки зрения организации движения общественного транспорта к стадиону. Подъездов для автобусов к арене пока нет, и болельщики вынуждены около 20 минут идти пешком от трассы до входа на трибуны. Новую транспортную схему, согласно которой стадион будет иметь регулярное сообщение с разными районами города, власти обещают ввести в начале следующего года. Эксперты УЕФА во время ноябрьской инспекции стадиона посоветовали местным организаторам уделить особое внимание обустройству внешней инфраструктуры. На прилегающей к арене территории, по замыслу городских властей, появятся выставочный комплекс, офисные центры и даже ледовый дворец.

Трудности финансирования

Речь идет об инфраструктуре целого района. Это земля города и после Евро мы будем привлекать средства, в том числе и инвесторов, для строительства новых зданий, потому что территория очень большая Андрей Садовый, мэр Львова

Однако строительство стадиона, как и всей инфраструктуры комплекса, затянулось. В том числе, из-за неопределенности с финансированием проекта. Критики утверждают, что за три года смета на строительство 30-тысячного стадиона увеличилась с 609 млн гривен до двух миллиардов (порядка 180 млн евро). Когда Львов получил право принять футбольный форум, Теодор Дякив из организации "Гражданская позиция" был депутатом городского совета. Он говорит, что у властей не было четкого плана по привлечению частных инвестиций на строительство стадиона. "Речь шла о сотнях миллионов гривен, а бюджет развития, меняющийся в зависимости от экономических показателей, примерно равен 150-200 млн гривен в год. Власти утверждали, что после строительства стадиона стоимость земли в этом районе увеличится в 10 раз. Город потратил только 135 млн, а недостающая разница покрывалась из государственных средств", - утверждает Дякив. "Это была иллюзия. Это был 2007 год, и мы думали, что сможем найти инвесторов, которые построят стадион. Хотя таких прецедентов очень мало", - признается в интервью Би-би-си мэр Львова Андрей Садовый, который называет Львов родиной украинского футбола. "К чемпионату мира в Германии или чемпионату Европы в Австрии и Швейцарии стадионы и аэропорты строили за счет государства. И это правильно, ведь это объект, не приносящий прямой прибыли, зато престижный, так как речь идет о развитии спорта. Поэтому мы начали строительство на средства города, а уже потом появилась господдержка", - рассказывает Садовый. В июле городской совет Львова сообщил, что незначительное отставание от графика строительства стадиона, спроектированного венским архитектором Альбертом Виммером, вызвано "дополнительными незапланированными работами". "Речь идет об инфраструктуре целого района. Это земля города и после Евро-2012 мы будем привлекать средства, в том числе и инвесторов, для строительства новых зданий, потому что территория очень большая. Если старый город застраивали лучшие мастера XVIII-XX столетий, то новый стадион - воплощение новейшей архитектуры, и здания, которые там построят, должны стать украшением современного Львова", - убежден мэр города. По словам Андрея Садового, именно во время празднования 110-й годовщины украинского футбола появилась идея подать заявку на проведение Евро-2012 на Украине и в Польше.

Туристический бум

Image caption В этой львовской пивоварне за матчами Евро-2012 можно будет наблюдать и в туалете

Я думаю, что для Львова футбольные фанаты не являются самым важным, что произойдет во время чемпионата. Намного важнее, кто приедет после турнира Игорь Лыльо, историк

Историки утверждают, что Львов пережил более 30 войн, штурмов и пожаров, но каждый раз город возрождался из руин. Львов и до Евро-2012 считался одним из туристических центров Украины. Принимать сотни тысяч туристов для города - дело привычное, говорит историк Игорь Лыльо, автор множества туристических маршрутов. "В течение года мы принимаем значительно большее количество людей. Вместе с тем во многих вещах Львову будет тяжело. В первую очередь, это граница. Я на самом деле сейчас не представляю, каким образом удастся сработать польским и украинским службам, учитывая, что пропускная способность находится практически на пределе", - полагает Лыльо. Открытие нового терминала львовского аэропорта, который позволит принимать до 5 млн человек в год, запланировано на конец декабря. Пока сообщается, что "рабочие вышли на финишную прямую". Визит в 2001 году Папы Римского Иоанна Павла II повысил посещаемость Львова в десятки раз. Теперь здесь ждут нового туристического прорыва. За последние два года, по данным института гостиничного бизнеса Лозанны, количество туристов во Львове увеличилось на 40%. Такими показателями не может похвастать ни один европейский город, говорится в исследовании старейшего в своей сфере учреждения. Гостиничная инфраструктура Львова удостоилась также восторженных отзывов агентства УЕФА по размещению участников и гостей Евро-2012. "Я думаю, что для Львова футбольные фанаты не являются самым важным, что произойдет во время чемпионата. Намного важнее, кто приедет после турнира. Информация, которая пойдет по миру, станет свидетельством того, что сюда можно ехать и здесь есть инфраструктура", - говорит историк Игорь Лыльо. Немаловажным с точки зрения турнирной инфраструктуры считается организация фан-зон. Практика чемпионата мира 2006 года, где болельщики впервые могли смотреть матчи на специально отведенной территории на огромных экранах, была признана успешной.

Теперь футбольные власти устраивают фан-зоны на всех крупных турнирах. Львовская фан-зона будет организована в самом центре, между оперным театром и памятником Шевченко, и будет способна вместить до 25 тысяч человек.

Хулиганы не проедут

Всего во время финальной части Euro-2012 Украина примет более миллиона футбольных болельщиков. В своих подсчетах специалисты опираются, в первую очередь, на совокупное количество мест на четырех принимающих стадионах страны.

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Однако, как отметил министр инфраструктуры Украины Борис Колесников, все зависит от того, сборные каких стран будут играть в том или ином городе. В ноябре Колесников заявил, что после запуска скоростного железнодорожного сообщения между городами-хозяевами Евро-2012 поездка из украинской столицы во Львов займет четыре с половиной часа. Ранее операционный директор УЕФА Мартин Каллен заявил, что перемещение между городами, особенно на Украине - "главная головная боль". Чтобы не допустить транспортного хаоса, по словам Каллена, предстоит уделить пристальное внимание сообщению между аэропортами, вокзалами и стадионами принимающих городов. Активно готовится к приезду футбольных фанатов и львовская милиция. В сотрудничестве с коллегами из Польши, а также других стран, сборные которых примут участие в чемпионате, регулярно проводятся учения для спецподразделений. По словам заместителя начальника ГУВД Львовской области по вопросам Евро-2012 Василия Рябошапко, важно смоделировать все возможные конфликтные ситуации. Так, согласно расчетам, эвакуация 33 тысяч болельщиков с "Арены Львов" займет не более 8 минут. На базе министерства внутренних дел Украины уже создана специальная служба, которая занимается контролем особо агрессивных фанатов, так называемых "ультрас". Тем из них, кто поименно зафиксирован в базах данных Европы, может быть отказано во въезде в страну пограничными службами. "Черные списки" - не что-то постоянное, они "плавающие", но тоже имеют определенный эффект", - сказал в интервью Би-би-си генерал-майор милиции Рябошапко. Вопрос обеспечения безопасности на Евро-2012 является для Львова особенно важным с учетом его "олимпийских" перспектив. Мэр города подтвердил, что Львов намерен подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года.