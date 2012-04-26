Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Немецкая команда снова показала свою силу в серии послематчевых пенальти

В напряженнейшем полуфинальном матче Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" в серии пенальти одолела мадридский "Реал", и теперь именно немцы поборются с английским "Челси" за чемпионский титул на родной арене "Альянц" в мае.

"Сливочные" вели со счетом 2-1 к концу основного времени, но по сумме двух матчей счет был ничейный.

Дополнительное время победителя не выявило, а лотерея пенальти завершилась в пользу гостей, доказавших в очередной раз, что стальные нервы подводят немцев крайне редко.

В этом матче должен был определиться соперник "Челси" в финале турнира, но какое из двух зол сулило британцам больше шансов на успех?

С одной стороны - "Королевский клуб", ведомый бывшим тренером "синих" Жозе Моуриньо, с другой - немецкий гранд, чей стадион в этом году принимает финальный матч турнира.

Бывший наставник "Челси" Моуриньо перед матчем старался разрядить атмосферу шутками, заявляя, что волосы его седеют "из-за увлекательности и непредсказуемости футбола".

Перейдя на более серьезный тон, португалец сравнил свою нынешнюю команду с его "Интером" образца 2010 года, который тогда завоевал кубок европейских чемпионов.

"Возраст игроков не принципиален, важно, что они хотят выиграть Лигу. Годы в Мадриде принесли мне богатый опыт и сделали из меня более классного тренера", - заявил Моуриньо.

Его визави Юпп Хайнкес, в свою очередь, признал, что обе команды будут настроены на атаку и на "Бернабеу" зрители увидят "сливки мирового футбола".

Обмен атаками

Как выяснилось, немец не лукавил.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Удар Бастиана Швайнштайгера оказался решающим

На пятой минуте матча по вине защитника Давида Алаба, сыгравшего рукой, хозяева поля открыли счет - точки Роналду не промахнулся с одиннадцатиметровой отметки.

Уже в ответной атаке гости обязаны были сравнивать: Алаба, пытаясь искупить свою вину за пенальти, промчался по левой бровке и прострелил в центр, но Роббен на скорости проскочил мимо мяча.

Вскоре у баварцев был еще один шанс. Гомес мощно выстрелил из-за пределов штрафной, голкипер отбил мяч на Рибери, но француз ударил выше ворот.

К 15-й минуте счет стал 2-0 в пользу испанцев. Месут Озил в окружении защитников сумел сделать тонкую передачу на Роналду, португалец продвинулся к воротам и неотразимо пробил в ближний угол.

Борьба не утихала ни на секунду: команды устроили так называемые "качели", обмениваясь атаками чуть ли не каждую минуту.

Карим Бензема дважды в течение минуты угрожал воротам Нойера, но сначала ему не удалось воспользоваться очередной ошибкой Алабы, а потом француза вовремя накрыли защитники.

На 26-й минуте матча пришел черед "сливочных" ошибаться в защите. Пепе придержал рвущегося замкнуть прострел с фланга Гомеса, и арбитр указал на точку.

Пенальти ударом в нижний угол реализовал Роббен, хотя Касильясу не хватило считанных миллиметров, чтобы дотянуться до мяча.

При счете 2-1 на поле установился некий баланс - такой расклад привел бы к дополнительному времени или пенальти, так что команды немного успокоились.

За оставшиеся 15 минуте игроки "Реала" несколько раз пытали счастье дальними ударами, но ни штрафной Роналду, ни крученый удар Бензема не принесли плодов.

Немцы ответили выходом Гомеса к воротам, но 26-летний форвард не смог переиграть голкипера.

Усталость

В перерыве тренеры, видимо, немного успокоили своих подопечных, нанесших только в первом тайме 17 ударов по воротам (11 у "Баварии" и шесть у "Реала"), и игра стал проходить более умеренно.

После 10 минут команды вновь обменялись острыми выпадами: вратари поочередно выручали свои команды после ударов Бензема и Гомеса.

Хотя команды продолжали создавать моменты, во второй половине встречи игра сместилась к середине поля. Игроки откровенно устали, и никто не хотел рисковать.

Из более-менее заметных моментов можно вспомнить дальние удары Бензема и Роналду, но большой угрозы воротам Нойера они не несли.

Команды действовали с расчетом на дополнительное время, и они его получили.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Грозный Моуриньо стоял на коленях у кромки поля в ожидании чуда, но его не произошло

Еще 30 минут игрового времени стали настоящим испытанием для измотанных игроков, растративших весь кураж на первый тайм.

Один полумомент был у Роналду, но когда португалец уже был готов спустить курок, ему помешал Лам.

Во второй половине дополнительного времени бесспорно лучший шанс для взятия ворот был у бразильца Кака.

Полузащитник "Реала" грудью подработал себе матч после диагональной передачи, вошел в штрафную, но вместо удара решил навесить на партнера и упустил момент.

За несколько минут до конца мяч оказался в сетке ворот Нойера после фантастического слаломного прохода Марселу, но судья гол не засчитал, рассудив, что адресат передачи португалец Роналду находился в офсайде.

Немецкие пенальти

И вот настал решающий момент. Открыл серию пенальти Алаба, пробивший в цель мимо Касильяса и тем самым реабилитировавшийся за ошибку в первом тайме.

Затем настал звездный час вратарей. Роналду повторил вчерашний прокол другого претендента на звание игрока года, Лео Месси, не забив с 11-метровой точки.

После этого Нойер отразил еще удар Кака, а вот баварец Гомес не промахнулся: 0-2.

Взяв пример со своего коллеги, Касильяс и сам отразил два последующих пенальти - сначала удар Крооса, а затем Лама. В промежутке Хаби Алонсо свой шанс реализовал.

Развязка же получилась по-голливудски драматичной: к точке подошел Серхио Рамос, грозный и гордый Моуриньо стоял на коленях у кромки поля, но его молитвы оказались напрасны: испанец пробил гораздо выше ворот.

А вот Швайнштайгер не промахнулся, и вывел свою команду в финал.

Моуриньо же придется отложить победу в рекордном третьем финале Лиги чемпионов с тремя разными клубами как минимум на год.