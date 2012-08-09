Олимпиада, день 12: золото россиянки Антюх в барьерном беге

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Наталья Антюх перешла на барьерный бег с "гладкого", и эта смена принесла ей золото

В 12-й день российские спортсмены завоевали по одной золотой и серебряной медали, а также две бронзовые. Олимпийской чемпионкой в беге на 400 метров с барьерами стала Наталья Антюх.

Спортсменка, которая занялась барьерным бегом всего три года назад, опередила действующую чемпионку мира Лашинду Димус из США. При этом Антюх пробежала дистанцию с рекордным для себя и лучшим в сезоне результатом - 52,70 c.

Всего 6 сотых не хватило Антюх до олимпийского рекорда, но сама спортсменка призналась после победы, что своей ближайшей целью видит установление мирового рекорда, который пока принадлежит другой россиянке, Юлии Печенкиной – 52,37 секунды.

Наталья Антюх решила уйти с так называемого "гладкого" бега на 400 метров на барьерный - как когда-то знаменитая Ирина Привалова - после того, как не смогла попасть в состав сборной на Олимпиаду в Пекине. Восемь лет назад в Афинах она завоевала личную бронзу и серебро в эстафете 4 по 400 метров.

Уже в 2010 году Антюх последовательно выиграла чемпионаты России и Европы, после чего утвердилась в роли лидера команды барьеристов. В итоге параллели с Приваловой продолжились – Антюх так же завоевала свое первое золото на дистанции 400 м с барьерами и тоже в возрасте 31 года.

Золотая медаль Антюх стала уже третьей для российской легкоатлетической сборной в Лондоне. Ранее победами на Играх отметились Юлия Зарипова в стипль-чезе и Иван Ухов в прыжках в высоту.

Серебро с рекордным оттенком

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Несмотря на травму, кубинец Дайрон Роблес все же нашел в себе силы добраться до финиша

Была близка к награде высшего достоинства в среду и прыгунья в длину Елена Соколова, которая в одной из шести попыток установила личный рекорд - 7 метров 7 сантиметров.

Однако незадолго до этого чемпионка мира, американка Бритни Риз улетела на 5 см дальше. В заключительных попытках Соколова улучшить свой результат не смогла и получила серебряную медаль.

После соревнований россиянка заявила, что сантиметры, отделившие ее от золота, еще долго будут сидеть в ней занозой.

Чемпиону Европы Сергею Шубенкову не удалось пробиться в финал на престижной дистанции 110 метров с барьерами, которая осиротела после очередного безуспешного возвращения на дорожку китайца Лю Сяня.

Олимпийский чемпион Афин из-за травмы не смог добежать до финиша предварительного забега. Во многом схожая ситуация – только уже в финале – произошла с чемпионом Игр в Пекине и рекордсменом мира Дайроном Роблесом.

Кубинец схватился за бедро, преодолев четвертый из десяти барьеров, и упал. Роблес в итоге встал и доковылял до финиша. А чемпионом стал американец Арис Меррит, опередивший своего соотечественника, чемпиона мира Джейсона Ричардсона.

В среду определились финалисты 200-метровки у мужчин, в которой звезда мировой легкой атлетики Усэйн Болт будет отстаивать свой второй олимпийский титул.

Ямайский спринтер уверенно выиграл свой забег с результатом 20,18 cекунды, но он едва ли может быть спокоен перед финалом. Его друг и главный соперник Йохан Блэйк пробежал полуфинал за 20,01 – и тоже с большим запасом.

200-метровку самый быстрый человек планеты, как его представляют во время соревнований, называет своим любимым видом и говорит, что с нетерпением ждет решающего забега.

И снова единоборства

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Успех Алексея Денисенко стал неожиданностью для многих экспертов

Вслед за успешным завершением Игр-2012 российскими борцами греко-римского стиля, завоевавшими в общей сложности 5 медалей, на авансцену вышли представители вольной борьбы.

Точнее – представительницы, поскольку в 12-й день Олимпиады на ковер выходили женщины. В категории до 64 кг Любовь Волосова уверенно дошла до полуфинала, но в упорной трехраундовой схватке уступила китаянке Цинь.

Однако 29-летняя чемпионка Европы нашла в себе силы на поединок за третье место против Евы Михалик из Польшу и завоевала бронзовую медаль.

Обладателем еще одной бронзы стал тхэквондист Алексей Денисенко, который неожиданно для многих экспертов выбил из борьбы нескольких высоко "сеяных" спортсменов. Денисенко, которому в конце августа исполнится 19 лет, уступил в полуфинале корейцу Ли, но в схватке за третье место не оставил шансов Сафану Халилу из Австралии.

Медаль Денисенко - вторая для России в тхэквондо, вошедшем в программу Олимпиад в Сиднее-2000. Тогда в Австралии серебряным призером стала Наталья Иванова.

С боем - в полуфинал

Мужские сборные России по баскетболу и волейболу пробились в полуфинал Олимпийских игр, что днем ранее удалось сделать и женщинам-баскетболисткам.

Подопечные Дэвида Блатта, которые свое единственное поражение потерпели в заключительном матче группового раунда против сборной Австралии, в четвертьфинале обыграли литовских баскетболистов – 83:74.

Самым результативным игроком матча стали лидер российской сборной Андрей Кириленко, до старта Игр подписавший контракт с “Миннесотой” – на его счету 19 очков и 13 подборов.

После распада СССР мужская баскетбольная сборная России впервые пробилась в полуфинал Олимпиады, в котором сыграет с испанцами. По Газоль и компания в драматичной концовке, которая чуть было не ознаменовалась дракой “стенка на стенку”, обыграли французов.

Вторую полуфинальную пару составили главные фавориты турнира американцы во главе с Леброном Джеймсом и Кобе Брайантом и сборная Аргентины, обыгравшая в южноамериканском дерби бразильцев.

Волейбольная сборная, которой руководит Владимир Алекно, разгромила в четвертьфинале поляков – 3:0. Следующий соперник россиян – Болгария, одолевшая с тем же счетом немцев.

В другом полуфинале сойдутся сборные Италии и Бразилии. Европейцы неожиданно легко победили чемпионов Пекина-2008 американцев, а бразильские волейболисты взяли реванш у аргентинцев за поражение баскетболистов.

По итогам 12-го дня Олимпиады Россия осталась на пятой строчке неофициального медального зачета, однако теперь у нее 11 золотых медалей – лишь на одну меньше, чем у стоящих выше корейцев.

В споре за лидерство американцы подобрались к китайцем на расстояние двух золотых медалей – 34 против 36. Прочное третье место – у британцев, на счету которых 22 золота.

До завершения Игр-2012 осталось 4 дня соревнований.