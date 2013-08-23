Рогге еще не знает, притесняют ли в России геев

Image caption Жака Рогге заверили, что в России никакой дискриминации сексуальных меньшинств нет

Уходящий председатель Международного олимпийского комитета Жак Рогге говорит, что получил от российских властей разъяснения относительно недавно принятого закона о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, но все еще ждет дополнительной информации о том, не приведет ли это к дискриминации геев на Олимпиаде в Сочи.

Закон предусматривает крупные штрафы за предоставление информации о гомосексуальности лицам моложе 18 лет. Высказывались опасения, что он может быть использован против спортсменов и зрителей Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Накануне правительство России заверило МОК, что закон о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" не отразится на проведении Зимней Олимпиады в Сочи и что "Российская Федерация гарантирует выполнение своих обязательств перед Международным олимпийским комитетом во всей их полноте".

Жак Рогге дал интервью Би-би-си.

Би-би-си: Удовлетворены ли вы тем, что российские власти сделали исключение лишь на время Олимпийских игр? Проблема ведь никуда не исчезнет, все вернется на круги своя после закрытия Олимпиады. Получается, что в течение двух недель для спортсменов и зрителей Игр закон действовать не будет, а затем новое законодательство будет обращено против гей-сообщества России. Вас это совсем не беспокоит?

Ж.Р.: Мы проводим Игры в суверенной стране, и мы должны относиться к ее независимости с уважением. В то же время мы призываем российское правительство дать гарантии того, что дискриминации в связи с сексуальной ориентацией не будет.

Би-би-си: В целом, вы имеете в виду?

Ж.Р.: Да.

Би-би-си: И вы попросили российские власти пересмотреть законодательство?

Ж.Р.: Нет. Мы попросили их гарантировать, что дискриминации в связи с сексуальной ориентацией не будет.

Би-би-си: Но, насколько я понимаю, этот закон является довольно-таки дискриминационным по своей сути. Что они вам на это говорят?

Ж.Р.: Они говорят, что права гомосексуалов гарантированы конституцией Российской Федерации. По их словам, в законе говорится о том, что нельзя распространять информацию о гомосексуальности среди несовершеннолетних, не достигших 18-летнего возраста. Они утверждают, что в их стране дискриминации гомосексуалов нет. Мы ждем от них дальнейшей информации, чтобы сделать выводы.

Би-би-си: Что вы думаете по поводу высказываний прыгуньи с шестом Исинбаевой на недавнем чемпионате мира по легкой атлетике?

Ж.Р.: Я разочарован.

Би-би-си: Почему?

Ж.Р.: Потому что я считаю, что ей не следовало вступать в подобную дискуссию, да еще в таких выражениях.

Би-би-си: Есть мнение, что ее слова отражают распространенную в России точку зрения.

Ж.Р.: Не знаю. Я не могу это комментировать. Определенно, ее суждения были опрометчивыми. К счастью, она исправила свою ошибку.