Полуфинал ЧМ-2014: разгром, который войдет в историю

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Победа сборной Германии над бразильцами с разгромным счетом 7:1 не только вывела немцев в финал чемпионата мира, но и обновила целый ряд рекордов в истории мирового футбола.

Впервые в полуфинальном матче за всю историю чемпионатов мира одна из команд забила семь голов, и впервые же одна из команд из четверки полуфиналистов пропустила пять мячей еще до перерыва.

Подробнее о том, почему сборная Бразилии проиграла, можно почитатьздесь.

Сборные Бразилии и Германии на пару поразили ворота восемь раз - такого не случалось с тех пор, как та же немецкая сборная в 2002 году разгромила на групповой стадии Саудовскую Аравию со счетом 8:0.

Как отмечает газета "Спорт-Экспресс", сборная Бразилии совсем чуть-чуть "не дотянула" до абсолютного рекорда самого разгромного поражения в истории матчей плей-офф чемпионатов мира. В 1938 году сборная Кубы проиграла в четвертьфинале команде Швеции со счетом 0:8. Теперь по этому показателю бразильцы вторые вслед за кубинцами.

Бразилия потерпела самое крупное в своей истории поражение в финальной части ЧМ - до сих пор таковым был проигрыш в финале ЧМ-1998 от французов со счетом 0:3.

Бразильцы вообще в этом матче впервые нанесли прицельный удар по воротам немецкого голкипера Мануэля Нойера лишь на 54-й минуте матча! Точной статистики на этот счет нет, но наверняка это можно считать "антирекордом" для команды, считающейся образцом атакующего футбола.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мирослав Клозе - отныне лучший бомбардир в истории чемпионатов мира по футболу

Сборная Германии провела потрясающий первый тайм встречи. Миллионы болельщиков, смотревших трансляцию матча и параллельно описывавшие свои впечатления в социальных сетях, просто не могли поверить своим глазам.

Общее мнение - такого еще никогда не было на их памяти и вряд ли когда-либо повторится. Речь ведь идет не просто о полном доминировании одной команды над другой - играли две из четырех лучших в мире сборных на данный момент. Никто и представить себе не мог, что на стадии 1/2 финала чемпионата мира по футболу будет забито столько голов, да еще и в ворота Бразилии - вечного фаворита любых турниров, а в данном случае - еще и хозяйки чемпионата.

Согласно сухим цифрам статистики, между вторым и четвертым голами сборной Германии прошло всего 179 секунд!

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Защитники и вратарь сборной Бразилии после очередного гола: полная беспомощность и капитуляция

Германия вела со счетом 5:0 уже через 29 минут после стартового свистка судьи - это еще один рекорд чемпионатов мира.

Благодаря этой победе Германия обошла Бразилию и в общем зачете всех голов, забитых на кубках мира - теперь на счету немцев 223 мяча.

Вообще за один этот матч немцы забили больше, чем за все предыдущие полуфиналы, в которых им довелось участвовать, начиная с 1982 года.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Пеле уверен, что на ЧМ-2018 в России Бразилия наконец станет шестикратным чемпионом мира

И, наконец, главный рекорд принадлежит нападающему бундестим Мирославу Клозе - забив бразильцам 8 июля 2014 года, он довел своей бомбардирский счет на чемпионатах мира до 16 голов, что является лучшим результатом за всю историю футбола.

Легендарный Пеле, считающийся лучшим игроком в истории бразильского (а, возможно, и мирового) футбола, нашел в себе силы прокомментировать разгромное поражение национальной команды в своем микроблоге.

"Всегда говорил, что футбол полон сюрпризов. Никто в мире не думал, что Бразилия может уступить со счетом 1:7. Что ж, выиграем шестой титул в России. Поздравляю Германию", - написал Пеле в своем "Твиттере".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лучший защитник сборной Бразилии Тиаго Силва (справа), не принявший участия в полуфинале из-за дисквалификации, утешает своего партнера по бразильской обороне Давида Луиса, только что сыгравшего один из худших матчей в своей карьере

Как это было: онлайн-трансляция матча на bbcrussian.com

Эксперты в соцсетях: мнения по горячим следам

Гари Линекер,

комментатор Би-би-си, в прошлом нападающий сборной Англии

"В первые 10 минут Бразилия выглядела очень неплохо и мобильно атаковала, но затем мы увидели самые удивительные 80 минут в истории чемпионатов мира. Это же не игра против какой-нибудь "маленькой" страны, это Бразилия и матч происходит в Бразилии. Одно из самых невероятных зрелищ, какие мне только приходилось видеть. Бразилия практически полностью сломалась. Пропустить пять голов за 18 минут в матче такого уровня - это уму непостижимо. Надо отдать немцам должное - они играли в блестящий футбол. Они изучили бразильцев и использовали их слабые стороны. Бразильцев оставалось только пожалеть. Они совсем не выглядели самонадеянными. Они просто растерялись. Они теряли позицию, впадали в панику, а немцы всем этим пользовались в истинно немецком стиле и с огромным профессионализмом. Германия долго ждала этого момента - 24 года прошло с их последнего чемпионства. Я думаю, их ожидание наконец подходит к концу". ( Би-би-си)

Василий Конов,

руководитель информационного агентства Р-Спорт

"Ну и традиционное - а побеждают немцы (к счастью - не всегда)". ( Твиттер)

[В свое время Гари Линекер придумал знаменитый афоризм: "Футбол - простая игра, 22 человека бегают за мячом 90 минут, а в конце всегда побеждают немцы"]

Юрген Клинсман,

тренер сборной США, в прошлом нападающий и тренер сборной Германии

"Германия сейчас переписывает историю чемпионатов мира. Мои огромные, огромные поздравления. Ужасно ими горжусь". ( Твиттер)

Игорь Рабинер,

футбольный обозреватель

"Спрашивают, не жалко ли мне Бразилию. Не жалко. Начала с жульнической победы над Хорватией. Продолжила беспрерывным хамством. Туда и дорога". ( Твиттер)

Олег Винокуров,

спортивный обозреватель

"Вообще у меня давно было одно соображение, которое я не высказывал, дабы не накаркать, как говорится. Но теперь, видимо, можно не опасаться. Так вот, соображение следующее: не дело это - назначать тренером сборной человека, который когда-то давно в ней уже работал. Бразильцы, увы, раз за разом наступают на эти грабли: Загало в 98-м, Паррейра в 2006-м, теперь вот Сколари. Ладно, в 98-м еще более или менее нормально получилось, но дальше... Не дело, короче". ( Фейсбук)

Василий Уткин,

футбольный комментатор

"Ужас, конечно. Бразилия, милая, далекая - переживи, не убей никого... Мне грустно, хоть я и был за немцев. Но это поражение ВСЕХ. Команды. Никто не станет изгоем, как было в 50-ом с бедным вратарем Барбозой..." ( Твиттер)

[После поражения сборной Бразилии от уругвайцев в финале ЧМ-1950 голкипер Моасир Барбоза был назван главным виновником неудачи и отлучен от игр за сборную]

Рио Фердинанд,

футболист, в прошлом капитан сборной Англии

"Вообще не представляю, как бразильские футболисты смогут оправиться после такого поражения. Надеюсь, бразильцы сейчас не начнут искать козла отпущения. Но я бы не назвал победу Германии неожиданной - было видно, что эта сборная на такое способна. Это поколение игроков привыкло к победам. Теперь им надо лишь сделать последний рывок и взять Кубок мира". ( Твиттер)