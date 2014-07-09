Полуфинал ЧМ-2014: разгром, который войдет в историю
Победа сборной Германии над бразильцами с разгромным счетом 7:1 не только вывела немцев в финал чемпионата мира, но и обновила целый ряд рекордов в истории мирового футбола.
Впервые в полуфинальном матче за всю историю чемпионатов мира одна из команд забила семь голов, и впервые же одна из команд из четверки полуфиналистов пропустила пять мячей еще до перерыва.
Подробнее о том, почему сборная Бразилии проиграла, можно почитатьздесь.
Сборные Бразилии и Германии на пару поразили ворота восемь раз - такого не случалось с тех пор, как та же немецкая сборная в 2002 году разгромила на групповой стадии Саудовскую Аравию со счетом 8:0.
Как отмечает газета "Спорт-Экспресс", сборная Бразилии совсем чуть-чуть "не дотянула" до абсолютного рекорда самого разгромного поражения в истории матчей плей-офф чемпионатов мира. В 1938 году сборная Кубы проиграла в четвертьфинале команде Швеции со счетом 0:8. Теперь по этому показателю бразильцы вторые вслед за кубинцами.
Бразилия потерпела самое крупное в своей истории поражение в финальной части ЧМ - до сих пор таковым был проигрыш в финале ЧМ-1998 от французов со счетом 0:3.
Бразильцы вообще в этом матче впервые нанесли прицельный удар по воротам немецкого голкипера Мануэля Нойера лишь на 54-й минуте матча! Точной статистики на этот счет нет, но наверняка это можно считать "антирекордом" для команды, считающейся образцом атакующего футбола.
Сборная Германии провела потрясающий первый тайм встречи. Миллионы болельщиков, смотревших трансляцию матча и параллельно описывавшие свои впечатления в социальных сетях, просто не могли поверить своим глазам.
Общее мнение - такого еще никогда не было на их памяти и вряд ли когда-либо повторится. Речь ведь идет не просто о полном доминировании одной команды над другой - играли две из четырех лучших в мире сборных на данный момент. Никто и представить себе не мог, что на стадии 1/2 финала чемпионата мира по футболу будет забито столько голов, да еще и в ворота Бразилии - вечного фаворита любых турниров, а в данном случае - еще и хозяйки чемпионата.
Согласно сухим цифрам статистики, между вторым и четвертым голами сборной Германии прошло всего 179 секунд!
Германия вела со счетом 5:0 уже через 29 минут после стартового свистка судьи - это еще один рекорд чемпионатов мира.
Благодаря этой победе Германия обошла Бразилию и в общем зачете всех голов, забитых на кубках мира - теперь на счету немцев 223 мяча.
Вообще за один этот матч немцы забили больше, чем за все предыдущие полуфиналы, в которых им довелось участвовать, начиная с 1982 года.
И, наконец, главный рекорд принадлежит нападающему бундестим Мирославу Клозе - забив бразильцам 8 июля 2014 года, он довел своей бомбардирский счет на чемпионатах мира до 16 голов, что является лучшим результатом за всю историю футбола.
Легендарный Пеле, считающийся лучшим игроком в истории бразильского (а, возможно, и мирового) футбола, нашел в себе силы прокомментировать разгромное поражение национальной команды в своем микроблоге.
"Всегда говорил, что футбол полон сюрпризов. Никто в мире не думал, что Бразилия может уступить со счетом 1:7. Что ж, выиграем шестой титул в России. Поздравляю Германию", - написал Пеле в своем "Твиттере".
Как это было: онлайн-трансляция матча на bbcrussian.com
Эксперты в соцсетях: мнения по горячим следам
Гари Линекер,
комментатор Би-би-си, в прошлом нападающий сборной Англии
"В первые 10 минут Бразилия выглядела очень неплохо и мобильно атаковала, но затем мы увидели самые удивительные 80 минут в истории чемпионатов мира. Это же не игра против какой-нибудь "маленькой" страны, это Бразилия и матч происходит в Бразилии. Одно из самых невероятных зрелищ, какие мне только приходилось видеть. Бразилия практически полностью сломалась. Пропустить пять голов за 18 минут в матче такого уровня - это уму непостижимо. Надо отдать немцам должное - они играли в блестящий футбол. Они изучили бразильцев и использовали их слабые стороны. Бразильцев оставалось только пожалеть. Они совсем не выглядели самонадеянными. Они просто растерялись. Они теряли позицию, впадали в панику, а немцы всем этим пользовались в истинно немецком стиле и с огромным профессионализмом. Германия долго ждала этого момента - 24 года прошло с их последнего чемпионства. Я думаю, их ожидание наконец подходит к концу". ( Би-би-си)
Василий Конов,
руководитель информационного агентства Р-Спорт
"Ну и традиционное - а побеждают немцы (к счастью - не всегда)". ( Твиттер)
[В свое время Гари Линекер придумал знаменитый афоризм: "Футбол - простая игра, 22 человека бегают за мячом 90 минут, а в конце всегда побеждают немцы"]
Юрген Клинсман,
тренер сборной США, в прошлом нападающий и тренер сборной Германии
"Германия сейчас переписывает историю чемпионатов мира. Мои огромные, огромные поздравления. Ужасно ими горжусь". ( Твиттер)
Игорь Рабинер,
футбольный обозреватель
"Спрашивают, не жалко ли мне Бразилию. Не жалко. Начала с жульнической победы над Хорватией. Продолжила беспрерывным хамством. Туда и дорога". ( Твиттер)
Олег Винокуров,
спортивный обозреватель
"Вообще у меня давно было одно соображение, которое я не высказывал, дабы не накаркать, как говорится. Но теперь, видимо, можно не опасаться. Так вот, соображение следующее: не дело это - назначать тренером сборной человека, который когда-то давно в ней уже работал. Бразильцы, увы, раз за разом наступают на эти грабли: Загало в 98-м, Паррейра в 2006-м, теперь вот Сколари. Ладно, в 98-м еще более или менее нормально получилось, но дальше... Не дело, короче". ( Фейсбук)
Василий Уткин,
футбольный комментатор
"Ужас, конечно. Бразилия, милая, далекая - переживи, не убей никого... Мне грустно, хоть я и был за немцев. Но это поражение ВСЕХ. Команды. Никто не станет изгоем, как было в 50-ом с бедным вратарем Барбозой..." ( Твиттер)
[После поражения сборной Бразилии от уругвайцев в финале ЧМ-1950 голкипер Моасир Барбоза был назван главным виновником неудачи и отлучен от игр за сборную]
Рио Фердинанд,
футболист, в прошлом капитан сборной Англии
"Вообще не представляю, как бразильские футболисты смогут оправиться после такого поражения. Надеюсь, бразильцы сейчас не начнут искать козла отпущения. Но я бы не назвал победу Германии неожиданной - было видно, что эта сборная на такое способна. Это поколение игроков привыкло к победам. Теперь им надо лишь сделать последний рывок и взять Кубок мира". ( Твиттер)