Расизм фанатов киевского "Динамо": УЕФА разбирается

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Международные футбольные организации не впервые обращают внимание на проявление расизма и национализма на украинских стадионах

УЕФА отложил принятие решения по поводу инцидента, произошедшего на трибунах киевского стадиона "Олимпийский" во время матча Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и лондонским "Челси" 20 октября.

Комитет по вопросам дисциплины и этики европейского футбольного союза решил назначить инспектора для дальнейшего расследования этого дела.

О дате следующего заседания комитета по этому вопросу будет сообщено позже.

На прошлой неделе УЕФА получил видеозапись избиения нескольких темнокожих мужчин на фанатской трибуне "Динамо" во время матча.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков заявил Украинской службе Би-би-си, что считает это решение благоприятным для украинской стороны, а дальнейшее развитие дела будет зависеть от эффективности его расследования правоохранительными органами.

Начальник киевской милиции Александр Терещук во вторник заявил "Украинским новостям", что не видит признаков расизма в инциденте на трибунах.

Во время матча

Газета Guardian опубликовала видео с матча, которое предоставила ей организация FARE, ведущая борьбу с расизмом и ксенофобией в футболе. На записи видно, как юноши атакуют четырех темнокожих мужчин, находящихся на трибуне, и продолжают бить их, когда они покидают свои места.

Украинские СМИ сообщили, что в той части стадиона во время матча произошло еще несколько столкновений. Информация о том, что пострадал еще один темнокожий болельщик, пока не получила независимого подтверждения.

Спортивная пресса сообщала, что столкновения происходили вблизи мест, где располагаются ультрас из группировки "Родственники". Оно считается одним из самых радикальных среди фанатского движения "Динамо", многие члены группировки исповедуют крайне правые взгляды.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Встреча "Динамо" и "Челси" завершилась нулевой ничьей

Впрочем, "Родственники" отрицают свою причастность к инциденту.

"В соседних с нашим и в нашем секторе произошло сразу несколько драк, в подавляющем большинстве в результате непристойного поведения выпивших, которые отвечали рукоприкладством на замечания других людей относительно алкоголя, который запрещено употреблять на стадионе ", - пояснил представитель группировки.

"Раздувание темы расизма происходит из-за "отработки" некоторыми общественными организациями своих грантов", - добавили "Родственники".

Эксперты предполагали, что вероятными наказаниями для киевского клуба могут быть существенный штраф, дисквалификация стадиона, снятие очков в группе Лиги чемпионов или даже исключение из числа участников самого престижного клубного турнира Европы.

Заявлений не было

Заявление УЕФА дает основания надеяться, что итоговое решение по поводу киевского инцидента будет не поспешным и поверхностным, а "взвешенным" и будет учитывать все обстоятельства этого неоднозначного дела, рассказал Франков.

"Надеюсь, что этим временем мы сможем распорядиться с большой пользой. Речь идет, прежде всего, о работе наших правоохранительных органов, которые должны предъявить нам какие-то результаты расследования. Возможности футбольных структур - как ФФУ, так и клуба - ограничены. Чтобы вычислить виновников событий, нужна работа МВД, прокуратуры и, возможно, СБУ, если речь идет о таком существенном понятии как имидж Украины", - заявил он.

В прошлую пятницу в киевском управлении МВД сообщили, что начали расследование "по факту драки между футбольными болельщиками".

Там добавили, что производство по статье о хулиганстве открыли после того, как обнаружили информацию о драке в интернете, поскольку никаких сообщений об избиении иностранцев во время матча в милицию не поступало.

Отдельный сектор

Скандал после инцидента получил новый поворот после того, как в воскресенье исполнительный директор НСК "Олимпийский" Владимир Спильниченко в эфире телеканала 2 + 2 заявил, что руководство стадиона может создать отдельный сектор для болельщиков с другим цветом кожи.

Впрочем, уже в понедельник руководитель стадиона заявил изданию "Сегодня", что из его ответа "просто выдернули первое предложение".

"Я категорически против любой сегрегации и отгораживания отдельных групп людей на стадионе", - сказал Спильниченко.

Сам Спильниченко был недоступен для комментариев.

Милиция с народом

Между тем президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сказал, что виновата в инциденте "кучка негодяев". Фанаты "Динамо", по его словам, сказали ему, что "не имеют к этому никакого отношения".

Он отметил, что делегат УЕФА поставил отличную оценку за проведение встречи, и он надеется, что наказанием для клуба станут лишь штрафные санкции.

Президент "Динамо" высказался за принятие в парламенте закона, который бы вернул на трибуны футбольных стадионов работников милиции.

Кто именно должен обеспечивать порядок во время матчей, уже несколько лет является предметом спора футбольных функционеров, экспертов, болельщиков и правоохранителей.

Передача функций по охране порядка на трибунах от милиционеров стюардам и службам безопасности стадионов было одним из требований УЕФА перед "Евро-2012".

При этом болельщики неоднократно жаловались на необоснованные избиения во время матчей.

Согласно действующему законодательству, правоохранители имеют право войти на трибуны только после официального обращения руководства стадиона.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент киевского "Динамо" уверяет, что фанаты его команды не имели к инциденту никакого отношения

Артем Франков соглашается, что инцидент на "Олимпийском" может придать новый импульс этой дискуссии.

По его словам, в украинском футболе оживится обсуждение возможного перехода на систему именных билетов, когда пропуска на футбольные матчи продаются только после предъявления удостоверения личности болельщика.

Не в первый раз

Международные футбольные организации не впервые обращают внимание на проявление расизма на украинских стадионах.

Весной 2013 года за "проявления расистского поведения со стороны отдельных зрителей" УЕФА обязал киевское "Динамо" провести один еврокубковый матч без зрителей, поэтому в августе того же года киевский клуб принимал казахстанский "Актобе" в розыгрыше Лиги Европы на пустом "Олимпийском".

В настоящее время под дисквалификацией ФИФА находится "Арена Львов" - стадион, на котором сборная Украины до сих пор не проиграла ни одного официального матча.

Осенью 2013 года наблюдатели FARE зафиксировали проявление расизма во время матча сборной Украины против команды Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата мира.

На практике это означает, что сборная Украины не сможет играть на этом стадионе в отборочном турнире на чемпионат мира 2018 года.

В сентябре этого года Федерация футбола Украины заявила, что обжалует дисквалификацию.